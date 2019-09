Initiative kämpft für Rad-Autobahn zwischen Borna und Leipzig

Rötha

Über die Brücke der B 95 über die Autobahnanschlussstelle Rötha flutet der Autoverkehr. Auch jetzt noch, da ein Teil der Fahrzeuge in Richtung Süden schon die Autobahn nutzt. Wolfgang Blumstengel aus Rötha hat genau diesen Ort gewählt, um sein Projekt eines Radschnellweges zwischen dem Leipziger Süden und Borna vorzustellen. Und zugleich eine der Engstellen, die durch voreiliges Bauen entstanden sind. Er sagt das nicht so deutlich. Meint es aber.

Geplante Dimensionen reichen nicht aus

Radfahrer in beide Richtungen müssen sich auf der Brücke knapp zwei Meter teilen. „Darüber soll in den nächsten 30 Jahren der gesamte Radverkehr zwischen Süden und Norden pendeln?“, fragt der 70 Jahre alte Bauingenieur skeptisch. Zumal er den Radverkehr zwischen Leipzig und Borna in viel größeren Dimensionen sieht: In solchen, für die eine leistungsfähige, breite Trasse angemessen wäre.

Nur knapp zwei Meter müssen sich Radfahrer in beiden Richtungen auf der Brücke über die A 72 bei Rötha teilen. Quelle: André Neumann

Deswegen hat Blumstengel eine Projektinitiative „ Radschnellweg Leipzig – Borna“ gegründet, die bereits eine Machbarkeitsuntersuchung vorgelegt hat. Demnach sollte die Trasse des Schnellweges von Leipzig bis Böhlen weitgehend auf dem Pleißeradweg gebaut werden. Zwischen Borna und Böhlen wiederum – das macht die Idee aus Sicht von Wolfgang Blumstengel so interessant – könnte der Teil der jetzigen Bundesstraße 95 genutzt werden, der nach Fertigstellung der Autobahn 72 ohnehin zurückgebaut werden soll.

Sächsischer Mitmachfonds zeichnet Idee aus

Das fanden auch die Juroren des Sächsischen Mitmachfonds interessant. In der Kategorie Mobilität/Großprojekte gehört der Vorschlag der Projektinitiative zu den Preisträgern. Geschmückt mit diesen Lorbeeren hat es Wolfgang Blumstengel auch bis ins sächsische Wirtschaftsministerium (SMWA) geschafft. Dort stellte er den Schnellweg leitenden Fachleuten für Verkehr und Radverkehr vor und stieß damit auf offene Ohren.

Mit dem Ergebnis, dass der vorgesehene Rückbau der B 95 zwischen Borna und Rötha, der schon kurz vor der Ausschreibung stand, erst einmal gestoppt wird, wie Marco Henkel von der Pressestelle des SMWA der LVZ bestätigt.

Für einen Radschnellweg zwischen Leipzig und Borna wäre die Anschlussstelle der Autobahn in Rötha ein Nadelöhr. Quelle: André Neumann

Der Grund: Für einen Radschnellweg wird eine deutlich breitere Trasse gebraucht, als für einen normalen straßenbegleitenden Radweg, wie er ursprünglich für die zurückzubauende B 95 vorgesehen war. Sollte der Freistaat sich auf die Radschnellroute verständigen, müssten die Pläne geändert werden. Das nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch. Doch das, davon ist der Bauingenieur überzeugt, sollte für den möglichen größeren Wurf in Kauf genommen werden. Zumal er der Überzeugung ist: „Jetzt kann man das noch billig machen.“ Denn auf dem allergrößten Teil der 15 Kilometer zwischen Borna und der A38 sei die Trasse mit der nicht mehr benötigten Hälfte der B 95 ja schon vorhanden.

Ministerium will Machbarkeit prüfen lassen

Das SMWA will jetzt eine Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg Leipzig/ Markkleeberg – Borna in Auftrag geben. Diese solle sich „neben der geplanten Radwegverbindung im Zuge der B 95 auch an den kommunalen Radwegenetzen, die den Alltagsradverkehr und den touristischen Radverkehr umfassen, orientieren“.

Blumstengel ist davon überzeugt, dass eine Fahrrad-Schnellverbindung „früher oder später“ ohnehin gebaut werden müsste. Sie jetzt zu errichten und dazu die „komplett vom Leben überholten“ Pläne zu ändern, koste nur einen Bruchteil dessen, was ein Neubau verschlingen würde.

Wolfgang Blumstengel mit einem Plan der vorgeschlagenen Rad-Schnellroute auf einem Teil der jetzigen B 95. Quelle: André Neumann

Selbst wenn einige schon geschaffene Engstellen wieder beseitigt werden müssten. An der Anschlussstelle Rötha, deutet Blumstengel an, müsste neben der Bahnbrücke eine zweite Brücke für Radfahrer gebaut werden. Auch an der Anschlussstelle Espenhain ist die zweite Spur der B 95 unter der Überführung aus Richtung Kitzscher schon nicht mehr vorhanden.

Gespräche mit Behörden noch im September geplant

Zur Abstimmung spricht das Ministerium voraussichtlich noch im September mit dem Landratsamt, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und den anliegenden Kommunen. Die, davon ist Wolfgang Blumstengel nach ersten Gesprächen überzeugt, stehen hinter der Idee der Projektinitiative, der mittlerweile mehr als 20 Personen angehören.

Radschnellwege, befinden sich in Deutschland noch im Anfangsstadium. Der erste war der RS1, der Radschnellweg Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Die meisten weiteren Projekte stehen noch auf dem Papier. In Sachsen wird bisher über elf mögliche Trassen nachgedacht. Die zwischen Leipzig und Borna ist noch nicht dabei.

Bund fordert mindestens 2000 Radfahrer pro Tag

Noch bremst das SMWA diesbezüglich auch die Euphorie. Denn die vom Bund finanzierten Radschnellverbindungen beziehungsweise Radschnellwege, sagt Ministeriumssprecher Henkel, müssten unter anderem mindestens 2000 Radfahrer pro Tag und eine Trassenlänge zwischen fünf und 15 Kilometer aufweisen. In einer Analyse für Radschnellverbindungen sei im Korridor zwischen Leipzig und Markkleeberg ein Potenzial für eine Radschnellverbindung nachgewiesen worden. Nicht aber im weiteren Verlauf bis Borna, so Henkel.

Von André Neumann