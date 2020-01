Leipzig

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die Gewalt bei der Indymedia-Demonstration in Leipzig scharf verurteilt. Wer Journalisten und Polizisten angreift, greife die Meinungsfreiheit und die friedliche Gemeinschaft an, erklärte der Minister auf Twitter. Dem werde er mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegentreten. „Wir werden nicht hinnehmen, dass Leipzig das Ziel gewalttätiger Linksextremisten aus ganz Deutschland wird“, so Wöller weiter.

Die Demonstration gegen das Verbot der Plattform„Linksunten.Indymedia“ hatte am Samstagabend zunächst friedlich begonnen, doch dann flogen Steine und Pyrotechnik auf Polizisten und Unbeteiligte in der Karl-Liebknecht-Straße. 13 Beamte wurden laut Polizei leicht verletzt. Mehrere Journalisten berichteten zudem über Drohungen von Demoteilnehmern und von einer feindseligen Stimmung. Kamerateams wurden schon zu Beginn der Demo in der Riemannstraße tätlich angegriffen und bei ihrer Arbeit behindert.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot betont deeskalierend im Einsatz. „Wir werden nicht hinnehmen, dass Leipzig das Ziel gewalttätiger Linksextremisten aus ganz Deutschland wird“, erklärte Wöller.

Er danke Iden Polizisten für Ihre umsichtige Deeskalationsstrategie, die weitere Gewalt gegen Menschen und Sachen unterbunden habe. Wöller hatte sich gemeinsam mit Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar vor Ort selbst ein Bild von der Lage gemacht.

Von LVZ