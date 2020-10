Insel im Corona-Risikogebiet: Fünf Thesen, warum Leipzig dem Virus bisher trotzen kann

Leipzig/Dresden

Es mag nur eine Momentaufnahmen sein, aber der Eindruck trügt nicht: Während fast alle anderen Regionen Sachsens mit unkontrollierter Virusausbreitung kämpfen, ist die Lage in Leipzig noch nicht im kritischen Bereich. Woran liegt das? Warum läuft es in Leipzig bisher auch besser als in Dresden und Chemnitz? Konkrete Studien zu diesen Fragen gibt es selbstverständlich noch nicht, aber Vermutungen, die teilweise auch auf Fakten basieren.

Theorie I: Der Altersvorteil

Dank des enormen Zuzugs ist Leipzig zuletzt immer jünger geworden. Im generell eher überalterten Freistaat ist der durchschnittliche Messestädter mit seinen 42,3 Jahren eine echte Ausnahmeerscheinung. Im Corona-Hotspot Erzgebirge haben die Bewohner im Schnitt ganze sieben Jahre mehr auf dem Buckel – ebenso in in den Kreisen Görlitz, Zwickau und im Vogtland. Auch Chemnitz (46,8) ist deutlich älter, lediglich Dresden (43) kann noch mithalten.

Was hat das mit Corona zu tun? Weil das Virus bei älteren Menschen eher zu Erkrankungen führt, bleibt es unter Jüngeren häufiger unentdeckt. „Dass die Lage bisher in Leipzig anders ist, hat einerseits sicher damit zu tun, dass Leipzig eine jüngere Stadt ist“, sagt auch Sozialministerin Petra Köpping ( SPD). Allerdings erklärt die These nicht, warum beispielsweise auch Dresden stärker betroffen ist. Dort und in Chemnitz spiele wahrscheinlich die Nähe zur tschechischen Grenze auch eine Rolle, sagt Köpping.

Theorie II: Kaum Grenzverkehr

Unser Nachbarland wurde schon vor Wochen mit Wucht von der zweiten Welle getroffen. Vor allem in den südlichen Landkreisen Sachsens gibt es berufsbedingt, aber auch privat jede Menge Grenzverkehr. Stärkere Kontrollen an den Übergängen kamen laut Landesregierung nicht in Frage – auch nicht, als sich hierzulande die Infektionsfälle mehrten. „Zum Teil hatten wir in Chemnitz und Dresden auch Fälle von Menschen, die beispielsweise auf Kur in Tschechien waren und die jetzt nach der Rückkehr krank geworden sind“, sagt Ministerin Köpping.

Für den Epidemologen Markus Scholz ( Uni Leipzig) ist der Grenzverkehr ebenfalls ein Erklärungsansatz, warum die Lage in seiner Stadt noch entspannter ist. Er warnt aber: „Ich rechne nicht damit, dass dies so bleibt. Durch die konsequente Einhaltung der AHA-Regeln sollte diesem Trend bestmöglich entgegengewirkt werden“, sagt der Wissenschaftler.

Theorie III: Die Lage ist unter Kontrolle

Professor Scholz hat zudem noch einen anderen Erklärungsversuch: „ Leipzig war es zeitweise gelungen, die Epidemie komplett zu eradizieren.“ Danach gab es dann einige Fälle von infizierten Reiserückkehrern, die aber offenbar rechtzeitig entdeckt und isoliert werden konnten. „Das erklärt den geringeren Anstieg im Vergleich mit anderen Bundesländern, die eine kontinuierliche Aktivität und Ausbrüche über den Sommer zeigten“, so der Forscher.

Gelingt die Isolation, könne die Pandemie eingedämmt werden, sagt auch Martina Menge-Buhk (Stadt Leipzig). „Nach wie vor funktioniert die Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt gut, obwohl die Lage aufgrund der nun auch in Leipzig steigenden Zahlen angespannt ist.“ Damit das so bleibe, soll die Behörde weiter aufgestockt werden. Aktuell arbeiteten schon 110 Kollegen, um jeden Infektionsfall sowie im Schnitt 20 Kontakte unter Kontrolle zu halten. Zudem wirkt sich positiv aud, dass es bisher in Leipzig noch keine größeren Ausbrüchen in Schulen und Pflegeheimen gab – wie es vielfach in den Landkreisen, aber auch in Chemnitz und Dresden der Fall war.

These IV: Es wird weniger getestet

Die LVZ erreichen immer wieder Hinweise von Lesern, die behaupten: Ohne Symptome kann man sich in Leipzig nur schwer testen lassen. Seit 15. Oktober soll dies eigentlich generell auch bei niedergelassenen Ärzten gehen. Leser Herbert Staffa wollte sich zuletzt für eine Reise mit einem negativen Testergebnis vergewissern, erlebte dann aber eine Odyssee, ehe ihm im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) geholfen wurden. „Am Ende musste ich noch 170 Euro selbst zahlen. In Bayern ist sowas kostenlos, kein Wunder dass es dort mehr erkannte Infektionen gibt“, sagt er.

Andere berichten, dass es an Wochenenden generell keine zeitnahe Lösung gibt – auch nicht im Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle. Letztlich dürfte die Situation sonst in Sachsen aber ähnlich sein. Konkrete Belege, dass in Leipzig weniger als in anderen Kreise getestet wird, gibt es zumindest (noch) nicht. Laut Kassenärztlicher Vereinigung werden vergleichende Daten nur quartalsweise erhoben.

These V: Leipziger sind solidarischer

Proteste gegen Corona-Verordnungen sind in Sachsen keine Randerscheinung. So sorgten „Maskenverweigerer“ schon überall im Freistaat für Aufsehen – nicht nur an der B96 ( Landkreis Bautzen), in Pirna, Aue und Chemnitz, sondern auch in Leipzig. Dennoch scheint die Mund-Nase-Maske als Indikator für ernst genommenen Corona-Schutz gefühlt immer seltener zu werden, je weiter südlich man in Sachsen kommt. Objektive Belege für diesen Eindruck gibt es allerdings nicht.

Seit Donnerstag passt zumindest eine neue Studie zur These: Junge Menschen halten sich überwiegend an Corona-Maßnahmen und sind sich ihrer Verantwortung bewusst, so Forscher im Auftrag der Tui-Stiftung. Angesichts dessen, dass die Leipziger nicht nur deutlich jünger sind (siehe These I), sondern vielleicht auch etwas solidarischer auftreten, hatte das Virus dort bisher vielleicht einfach geringere Chancen auf Verbreitung als anderswo in Sachsen.

