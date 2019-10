Insolvenzverfahren für frühere Halberg Guss in Leipzig eröffnet

Leipzig

Das Insolvenzverfahren über die Gußwerke Leipzig – früher Halberg Guss – ist eröffnet. Aus Sicht der IG Metall Leipzig ist das ein guter Tag für den Betrieb. Denn die Zuständigkeit für das Verfahren liegt beim Amtsgericht Leipzig. Das mache den Weg für eine eigenständige Zukunft des Traditionsunternehmens frei, heißt es. Es beschäftigt in Leipzig gut 500 Mitarbeiter.

Bereits am Montag habe das Amtsgericht ein Insolvenzverfahren (AZ.: 403 IN 1878/19) über das Vermögen der Gusswerke Leipzig GmbH eröffnet, teilt die Gewerkschaft mit. Damit folgte das Gericht dem Antrag des neuen Geschäftsführers der Gießerei, Axel Matthei, der IG Metall Leipzig und des Betriebsrates.

Ziel ist Fortführung des Leipziger Werkes

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter sei Rüdiger Bauch von der Kanzlei Schultze & Braun bestellt worden. Gescheitert sei damit der Versuch, die Zuständigkeit über das Insolvenzverfahren am Gericht von Saarbrücken zu konsolidieren. Stammsitz des Unternehmens ist Saarbrücken. Dort war vor kurzem das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Laut IG Metall in Leipzig soll der Insolvenzverwalter in Saarbrücken auch für den Leipziger Betrieb die Zuständigkeit erwirkt haben sollen.

„Jetzt geht es um unsere Eigenständigkeit und die Sicherung zukünftiger Auftragsvolumina zur Fortführung des Leipziger Werkes“, erklärte Bernd Kruppa, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig. „Das Werk Leipzig fertigt erstklassige Qualitätsprodukte, insbesondere LKW- und Industriemotorenanteile für Großkunden wie Volkswagen und Scania als Konzerngesellschaft sowie Deutz und sieht sich technologisch auch in der Lage, neue Produktsegmente herzustellen.“

Das Werk Leipzig gilt laut Kruppa für diese Kunden als strategisch wichtige und flexible Säule in der Lieferkette. „Diverse Gutachten bezeichnen Leipzig als ein modernes Werk mit sehr gut skalierbarem Layout und hoher Wirtschaftlichkeit bei entsprechender Auslastung.“

IG Metall will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Die Gusswerke Leipzig hätten in den letzten Tagen und Wochen großen Zuspruch und tatkräftige Unterstützung der Kunden, der Lieferanten sowie der Belegschaft erfahren.

„Mit diesem Engagement ist die IG Metall und der Betriebsrat zuversichtlich, den eingeschlagenen Restrukturierungskurs der Gusswerke Leipzig fortzusetzen. Alle ausstehenden Löhne und Gehälter sowie alle fälligen Verbindlichkeiten sind gezahlt und der Geschäftsbetrieb in Leipzig wird regulär fortgeführt. Allen Kundenverpflichtungen wird nachgekommen“, betonte Betriebsratsvorsitzender Thomas Jürs.

Der Entwurf der IG Metall Leipzig für den Abschluss eines Zukunftstarifvertrages, der den mittel- und langfristigen Sanierungserfolg des Unternehmens sichert, liegt dem Unternehmen vor. Ebenso ein intelligentes Restrukturierungskonzept, dass die Einrichtung einer Transfergesellschaft zum Zwecke der Qualifizierung, zielorientierten Vermittlung und Abfindungen nach Sozialplan, vorsieht.

Mit den sozialverträglichen Regelungen sollen auch Altersübergangsregelungen ermöglicht und vor allem betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

Zudem habe der Freistaat Sachsen für die weitere Finanzierung der Gusswerke Leipzig Fördermittel in Form von Landesbürgschaften in Aussicht gestellt, teilte die IG Metall weiter mit.

Von Andreas Dunte