Dresden

Herber Rückschlag für den Mikroelektronik-Standort Dresden: Der US-Chiphersteller will seine neue Chipfabrik in Magdeburg bauen und nicht in der sächsischen Landeshauptstadt. Das berichtet am Mittwoch die Magdeburger Volksstimme und verweist auf eigene Quellen. Den Angaben zufolge wird Intel am nächsten Freitag offiziell bekannt geben, wo die sogenannte Giga-Fab errichtet werden soll. Eine offizielle Bestätigung für die Standortentscheidung gibt es nicht.

Mittelfristig 20 000 Arbeitsplätze

Die Magdeburger Volksstimme spricht von mittelfristig bis zu 20 000 Arbeitsplätzen und einem Investitionsvolumen in einem sehr hohen zweistelligen Milliardenbereich. Intel werde sich im Gewerbegebiet Eulenberg direkt an der Autobahn 14 ansiedeln.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der amerikanische Chiphersteller hatte für seine Ansiedlung in Europa Standorte in Frankreich, Italien sowie in Deutschland untersucht. Dresden hatte sich große Hoffnungen auf den Zuschlag gemacht, zumal die Landeshauptstadt mit vier Chipfabriken ein Zentrum der Mikroelektronik in Europa ist. Neben Dresden war auch Penzing in Bayern als möglicher Standort im Gespräch.

Wirtschaftsministerium sieht Dresden noch im Rennen

Das sächsische Wirtschaftsministerium soll nach Medienberichten Dresden weiter im Rennen um die Intel-Fabrik sehen – mit gleichen Chancen wie Magdeburg. Der Intel-Aufsichtsrat in den USA werde erst in den kommenden Tagen entschieden.

Pallas sieht die Schuld bei Hilbert

Der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas sprach von einem „herben Schlag für Dresden“, wenn sich der Bericht bestätige. „Eine weitere Chipfabrik hätte nicht nur dem Mikroelektronik-Standort Dresden, sondern mit Folgeansiedlungen auch dem vom Strukturwandel betroffenen Osten Sachsens einen enormen Schub verschafft“, so Pallas. Der Sozialdemokrat vermutet, die Absage stehe mit fehlenden entwickelten Flächen in Dresden im Zusammenhang. Pallas, der im Juni für die SPD zur Oberbürgermeister-Wahl antritt, kritisierte Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP), der es nicht geschafft habe, ein ausreichend großes Gewerbegebiet zu entwickeln.

Lesen Sie auch Dresden schnürt ein riesiges Investitionspaket für die Industrie im Norden

Dresden hat noch ein heißes Eisen im Feuer

Sollte Intel tatsächlich nach Magdeburg gehen, hat Dresden immer noch ein heißes Eisen im Feuer: Auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC will eine neue Halbleiterfabrik in Europa bauen und die Landeshauptstadt ist für die Milliardeninvestition im Gespräch.

Von Thomas Baumann-Hartwig