Intelligent und vernetzt – Leipziger Studie zeigt Weg zur Smart City

Der Trend ist unaufhaltsam. Immer mehr Städte und Gemeinden entwickeln Strategien, um zu einer Smart City zu werden. „Die Globalisierung wirkt dabei als Treiber neuer, smarter Entwicklungsansätze“, heißt es in einer soeben vorgelegten Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig. Dessen Experte Oliver Rottmann (42) hat die Analyse in Kooperation mit der Berliner Beratungsgesellschaft PSPC sowie mehreren ­öffentlichen und privaten Unternehmen und Verbänden erstellt und ­dazu zahlreiche Experten aus Kommunen und Betrieben befragt, wie sich eine „intelligente Stadt“ umsetzen lässt, welche Hemmnisse bestehen und wie sie überwunden werden können.

Komplexe Strategien gefragt

Eine passgenaue Smart-City-Strategie zu entwickeln, falle Kommunen nicht leicht, sagt Rottmann. So komplex und vielfältig Regulierung, Finanzierung, Planung und Organisation einer Stadt sind, so komplex und vielfältig fallen auch die Strategien für die Umsetzung von Smart-City-Ansätzen auf kommunaler Ebene aus. Energiewende und Klimaschutz, Urbanisierung infolge von Bevölkerungswachstum, Digitalisierung oder der demografische Wandel seien hier genannt.

„Zusätzlich hat die Corona-Pandemie das urbane Leben, und damit auch die Umsetzung smarter Stadtkonzepte, herausgefordert.“ So wurden verschiedene Bereiche mehr und mehr vernetzt, zu nennen sind Homeoffice, Homeschooling oder die Online-Bürger-Verwaltung.

Die technologische Entwicklung und Digitalisierung schreiten zügig voran „und werden die Art, wie Menschen heute leben und arbeiten, maßgeblich verändern“, meint der Wissenschaftler. Hier müssten Kommunen städtebaulich und strategisch reagieren, um im Standortvergleich für Bürger und Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Digitalisierung, Effizienz und Ressourcenschonung seien zentral.

Derart innovative Lösungen für die Stadtentwicklung könnten beispielsweise die Bereiche Infrastruktur, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen oder Sicherheit betreffen. Hierzu sei aber auch eine flächendeckende Breitbandversorgung nötig. „Diese ist hierzulande aber noch mitten im Aufbau“, bemängelt Rottmann.

Kommunaler Investitionsstau

Städte und Gemeinden stehen seiner Auffassung nach finanziell vor großen Aufgaben: Laut Kreditanstalt für Wiederaufbau liegt der kommunale Investitionsstau bei 147 Milliarden Euro. Dies sind nicht nur „alte“ Erhaltungsinvestitionen, sondern beziehen auch neue Infrastrukturen mit ein. „Herausforderungen, die bei teilweise strukturell angespannten Haushaltslagen und der anhaltenden Corona-Pandemie schwer wiegen“, betont der Experte. Hier sei ein zielgerichtetes Vorgehen notwendig. Dieses liege in smarten Stadtentwicklungskonzepten.

Wodurch zeichnet sich eine solche smarte, vernetzte City aus? Welche Handlungsfelder beinhaltet diese und warum sind diese häufig schwer umsetzbar? Das Ergebnis der Tiefenbefragung zeigt, dass alle Fachleute ähnliche Handlungsbereiche adressieren: digitale Verwaltung, Energieversorgung und -dienstleistungen, Energieeffizienz, urbane Mobilität, Quartiersentwicklung sowie Digitalisierung und Vernetzung.

Insbesondere die fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen in Städten und Gemeinden wurden als Hindernis benannt. Auch existieren entweder zu wenige Fördermittel oder die vorhandenen Programme sind zu wenig passgenau. Hingegen könnten Kommunen untereinander kooperieren, aber auch öffentlich-private Partnerschaften helfen, Smart-City-Projekte erfolgreich umzusetzen.

Breitbandausbau essenziell

Eine Forcierung des flächendeckenden Breitbandausbaus ist aus Sicht der Fachleute essenziell. Zudem sollten Fördermittel, die die finanzielle Umsetzung von Smart City erleichtern, einfacher handhabbar sein. Weitere wesentliche Erfolgsfaktoren von Smart-City-Prozessen sind hinreichend gezielt geschulte Mitarbeiter, niedrige bürokratische Hürden und die Einbindung und Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen (Bürgerbeteiligung), um Akzeptanz zu schaffen.

„Wenn dies Berücksichtigung findet, kann Smart City helfen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, umweltfreundlicher und sozial inklusiver zu gestalten“, betont Rottmann. Mit Weitblick könnten sie einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der urbanen Trends leisten. Um diese jedoch erfolgreich etablieren zu können, sei es wichtig, mit Maßnahmen zu beginnen, die schnell eine breite öffentliche Wahrnehmung entfalten, diese aber in eine Gesamtstrategie einzubetten.

Stadtwerke sind dabei

Die Stadtwerke Leipzig mischen hier mit. Sie sind Teil des europäischen Fördervorhabens Sparcs, das sieben Kommunen umfasst. „Sie wollen anhand von insgesamt rund 100 Einzelvorhaben demonstrieren, wie einzelne Gebäude, Blöcke oder Bezirke zu einem intelligenten Energiesystem vernetzt werden können“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Piehler (46). ­Dabei werde angestrebt, die CO2-Emmissionen zu senken, den Einsatz erneuerbarer Energien zu steigern und Energieeinsparungen zu erzielen. In Leipzig wird das Projekt durch das Referat Digitale Stadt im Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales gesteuert.

Die Stadtwerke arbeiten mit anderen regionalen Partnern vor Ort daran, wie ein gesamtheitlich abgestimmtes Energiequartier im Leipziger Westen möglich werden kann. Start war im Oktober 2019, es läuft bis September 2024. Unter anderem geht es um das Austesten neuer Speichertechnologien und um intelligente Gebäudesteuerung, welche zukünftig zu höherer Energieeffizienz führen.

Dezentrale Energieversorgung

Einer der Trends von Smart City ist die dezentrale Energieversorgung, vorzugsweise aus Sonne und Wind, Wasser und Biomasse. „Um die Energieversorgung Leipzigs auch in Zukunft sicher, nachhaltig und wirtschaftlich zu gestalten, setzen wir auf einen Mix aus konventionellen, innovativen und erneuerbaren Technologien“, sagt Piehlers Geschäftsführer-Kollege Karsten Rogall (52). Energie aus Sonne und Wind nutzten die Stadtwerke bereits – und bauten diese Technologien weiter aus. „Am Rande des Stadtteils Lausen-Grünau können wir bald die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands errichten. Wir haben dafür ein etwa 14 Hektar großes Feld auf 49 Jahre gepachtet.“ Inklusive Verlängerungsoptionen.

Voll in der Realisierung ist das Heizkraftwerk Leipzig Süd. „Es ist das Herzstück des Zukunftskonzepts Fernwärme und das derzeit sauberste Gaskraftwerk der Welt.“ Es könne zudem in Zukunft auch ­erneuerbare Wärme aus anderen Anlagen in seinem neuen Wärmespeicher sammeln und damit einen Teil der Wärme-Besicherung der Stadt bei sehr kaltem Wetter gewährleisten.

Und dann seien da noch verschiedene Blockheizkraftwerke (BHKW) mit einem enorm hohen Wirkungsgrad von 93 Prozent, die in Leipziger Quartieren, also ganz verbrauchernah, errichtet werden. Aktuell kommen zwei neue BHKW in Möckern und Lausen ans Netz.

