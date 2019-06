Leipzig/ Dresden

Ab Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer auf eine neue Gruppe auf den Radwegen und Straßen des Landes einstellen – den E-Rollerfahrern. Menschen über 14 Jahre dürfen E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 20 Stundenkilometer auf Radwegen benutzen. Eine Helmpflicht gibt es nicht, dafür müssen die E-Roller versichert sein – so viel ist bisher bekannt. „Viele andere Faktoren sind aber noch unklar“, warnt Siegfried Brockmann, Unfallforscher der Versicherer. So sei bisher noch nicht abzusehen, wie viele Menschen die Tretroller nutzen werden und wie die Kommunen damit umzugehen gedenken.

Brockmann hält die Roller für ein Fortbewegungsmittel für die größeren Städte, um deren Märkte verschiedene Anbieter derzeit buhlen. „Ich denke, dass etwa 80 Prozent Leihroller sein werden. Privat werden die meisten Leute bei ihrem Fahrrad bleiben, da die Roller doch recht teuer sind“, so der Experte. Er hoffe, dass Kommunen und Verleiher eng zusammen arbeiten werden. Die Anbieter könnten durch das Erheben von Gebühren die Nutzer dazu bringen, Vorschriften einzuhalten.

„Fußgänger sind die größte Schwachstelle,“ sagt der Unfallforscher

Vom Verhalten der Rollerfahrer hänge schließlich auch die Sicherheit aller im Straßenverkehr ab. Brockmann rechnet durchaus damit, dass es nach der Einführung der elektrischen Roller zu mehr Unfällen kommen könnte. „Fußgänger sind die größte Schwachstelle“, sagt der Unfallforscher.

Bei der sächsischen Polizei hingegen scheint man die Situation gelassen zu sehen, es bestehe kein besonderer Vorbereitungsbedarf, wie ein Sprecher mitteilte. Bei den Kontrollen des fließenden Verkehrs in Innenstädten achte man grundsätzlich auf verschiedene Verkehrsteilnehmer, auch auf die Rollerfahrer werde man ein „wachsames Auge“ werfen.

Verleih wird über die Plattform Leipzig mobil der LVB angeboten

Sicherheit ist auch bei der Stadt Leipzig Thema. Derzeit befinde sich die Stadt in Gesprächen mit verschiedenen Anbietern. In einer Mitteilung wies die Stadtverwaltung darauf hin, dass E-Rollerfahrer, so wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch, der Straßenverkehrsordnung unterliegen. Ihre Geschwindigkeit sollen sie an den Radverkehr anpassen. Die Verleiher werden außerdem aufgefordert, regelmäßig Wartungsarbeiten an den Geräten durchführen, hieß es weiterhin. Innerhalb des Promenadenrings sollen keine E-Scooter abgestellt werden können. Grundsätzliche wolle die Stadt für die Verleiher zunächst nur einen Probebetrieb von sechs Monaten genehmigen und danach die Situation evaluieren, um die Vereinbarung mit den Verleihern eventuell anzupassen.

Zusätzlich soll der E-Scooter-Verleih an die Plattform Leipzig mobil der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) angebunden werden. Kunden können sich mithilfe der Plattform oder der zugehörigen App ein Konto erstellen und darüber verschiedene Fortbewegungsmittel wie Nextbike oder Teilauto nutzen. Dieses Angebot wollen die LVB ausbauen und auch die E-Roller-Verleiher einbinden. Noch sei man aber noch in der „Sondierungsphase“, wie LVB-Sprecher Marc Backhaus mitteilte. „Die Nachfrage durch unsere Kunden ist bisher gering“, so der Sprecher.

Unternehmen aus den USA und Skandinavien haben Interesse bekundet

Ein Verleiher, der seine Roller möglicherweise nach Leipzig bringt, ist das schwedische Start Up Voi, das bereits in 25 europäischen Städten mit seinen E-Scootern präsent ist. Mit der Stadt Leipzig seien die Unternehmer aus Skandinavien bereits im Gespräch. Sollte eine Kooperation zustande kommen, wolle man mit einer kleinen Rollerflotte beginnen und auf die Nachfrage reagieren.

Voi will das Verhalten der Nutzer vor allem durch positive Anreize beeinflussen. „Wir arbeiten eng mit den Städten zusammen und richten Zonen ein, in denen die Roller geparkt werden können“, sagt Claus Unterkircher, Manager des Unternehmens im deutschsprachigen Raum. Nutzer, welche ihre Roller in so einer Zone abstellen, erhalten einen Bonus über die App.

Auch der US-amerikanische Fahrrad- und E-Rollervermieter Lime gab auf LVZ-Nachfrage an, am Standort Leipzig interessiert zu sein. „Grundsätzlich plant Lime, in allen größeren deutschen Städten an den Start zu gehen“, teilte eine Sprecherin mit. Wann genau dies in Leipzig der Fall sein soll, stünde aber noch nicht fest.

Sächsische Verleiher sind teilweise noch skeptisch

Von den sächsischen Verleihern wollen hingegen nicht alle sofort auf den neuen Trend setzen. Der Leipziger Fahrradverleih Nextbike, der laut Stiftung Warentest das beste Fahrradverleihsystem Deutschlands anbietet, will vorerst noch abwarten. Das Unternehmen sei mit diversen Anbietern im Gespräch und könnte die E-Scooter über die eigene Verleihplattform einfach anbieten, wie eine Sprecherin mitteilte. Aber man wolle die Entwicklung des hart umkämpften Marktes zunächst beobachten und weiterhin auf Fahrräder setzen. Zudem sei die Produktion der Elektro-Akkus nicht nachhaltig und die Lebensdauer betrage lediglich einige Monate.

René Thiele vom Dresdner Fahrradverleih Green Bike ist ebenfalls noch skeptisch, vor allem, was das Diebstahl-Risiko angeht: „Die E-Scooter sind so klein und leicht, die könnten auch schnell mal im Kofferraum verschwinden.“ Er glaubt, dass die Kunden weiterhin auf Fahrräder und E-Bikes setzen werden, um die Radwege an der Elbe zu erkunden. „Vielleicht sind die Roller besser für die Neuseenlandschaften in Leipzig oder der Lausitz geeignet“, meint er.

Ohne Versicherungsplakete drohen Bußgelder

Wer sich für den privaten Gebrauch einen E-Roller anschaffen möchte, muss diesen versichern, ansonsten drohen Bußgelder. Die Angebote der Versicherer könnten sehr unterschiedlich ausfallen, werden sich aber vermutlich an Mofa-Versicherungen orientieren, glaubt Unfallforscher Siegfried Brockmann. Die Sparkassen-Versicherung Sachsen gibt an, im laufenden Versicherungsjahr eine Haftpflichtversicherung für 39,20 Euro anzubieten, unter 23-Jährige zahlen 68 Euro.

Für Eltern, die einen E-Scooter für ihre jugendlichen Kinder anschaffen möchten, hat Unfallforscher Brockmann noch einen Tipp parat: „Erstmal auf ruhigem Gelände mit dem Roller üben und dringend über die wichtigsten Verkehrsregeln sprechen.“

Von Pia Siemer