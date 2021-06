Internationales Projekt „Altenburg am Meer“: Ein Schiff geht auf die Reise

Altenburg

Das Projekt „Altenburg am Meer“ gipfelt am 3. Juli in sein Abschlussfestival. Verschiedene Nationalitäten sind in verschiedenen Werkstätten zusammengekommen: Werft, Kombüse, Bordfunke, Parade-Werkstatt und Puppentheaterstück. Fünf kreative Köpfe haben sich der LVZ vorgestellt.

Constance Böhme ist Altenburgerin und gehört zum Kernteam von „Altenburg am Meer“. Quelle: Mario Jahn

Constance Böhme: Deutschland

Constance Böhme ist Altenburgerin und seit der Geburt der Idee zu „Altenburg am Meer“ dabei: Sie ist Teil des Kernteams, pendelt wochenweise zwischen Altenburg und Dresden und erledigt vor allem Organisatorisches. Sie kommuniziert mit den Behörden, stellt Kontakte zu Künstlern und Kooperationspartner her. „Netzwerken also. Und das geht einfacher, wenn ich das als Altenburgerin übernehme, als dass jemand sich die Kontakte noch erarbeiten muss“, erzählt die 42-Jährige. Ursprünglich hat sie Lehramt studiert, aber nach dem ersten Staatsexamen festgestellt, dass es nicht ihres ist. Über kleine Umwege ist sie zum Kulturmanagement gekommen. „Das ist momentan mein Hauptberuf.“ Sie arbeitet außerdem viel beim Verein Futura und steckt momentan einen Großteil ihrer Zeit in das Projekt –, sie betreut und organisiert nämlich auch noch die Kombüse und kocht für die Truppe am Boot. Das Projekt AaM bedeutet ihr sehr viel, das hört man an ihrer Stimme, wenn sie darüber spricht. „Diese Form von Zusammenarbeit habe ich so noch nie erlebt. Alles ist massiv gebündelt auf diese sechs Wochen. Und ich bin fasziniert davon, dass jeder versucht, den anderen so wahrzunehmen, wie er wahrgenommen werden möchte.“ Böhme wünscht sich, den Gedanken von AaM über den 3. Juli hinaus weiterzutragen und lebendig zu halten.

Fabien Bidaut aus Frankreich ist fasziniert vom Element Wasser. Quelle: Mario Jahn

Fabien Bidaut: Frankreich

Fabien Bidaut kommt aus Frankreich, nahe der Grenzen zur Schweiz und zu Italien. Und er ist fasziniert vom Element Wasser. „Ich bin schon als Kind viel mit meinen Eltern gesegelt. Das Meer ist fantastisch, es lässt dich gute und angstvolle Erfahrungen machen. Und du musst dich immer anpassen: an die Wellen, den Wind, das Wasser selbst.“ Er hat in Frankreich Architektur und Philosophie studiert und arbeitet seit Längerem als freiberuflicher Künstler, hat in seinem Heimatland viel mit Kollektiven gearbeitet. Vor gut sieben Jahren war er im Urlaub in Berlin und als bei Freunden ein Zimmer frei wurde, ist er geblieben. Bei AaM arbeitet er in der Werft, gibt sein Seglerwissen weiter und holt sich Experten, wenn er mal nicht weiter weiß. Ihm geht es sowohl um die politisch-philosophische Ebene bei der Betrachtung von Wasser, aber auch die handwerkliche: ein Boot bauen. „Die ,Mary Jane’ ist natürlich das Kernstück. Aber es geht um das Narrativ, das die Leute zusammenbringt und Altenburg mit dem Meer verbindet“, sagt der 37-Jährige. Bei AaM gefällt ihm die horizontale Struktur, die es ermöglicht, schnell Entscheidungen zu treffen, zu improvisieren. „Das treibt dich aus deiner Komfortzone.“

Moawya Alkhadra aus Syrien bekocht die ganze Bootstruppe mit seinem Kombüsen-Team und packt auch sonst mit an. Quelle: Mario Jahn

Moawya Alkhadra: Syrien

Moawya Alkhadra arbeitet bei AaM in der Kombüse mit und versorgt rund 30 Leute, die täglich hart am Boot arbeiten, mit Nervennahrung. „Ich füttere Menschen“, sagt er lachend, wenn man ihn nach seinem Job beim Projekt fragt. Für ihn hat die Arbeit in der Küche etwas meditatives, beinahe rituelles. „Ich arbeite gerne mit den Händen, das entspannt mich. Ich mache sogar gerne den Abwasch.“ Er hat in Weimar mit einem Stipendium Kunst im öffentlichen Raum studiert und soeben seine Masterarbeit zum Thema „Wie formt die Digitalisierung unser Leben?“ beendet. Von Altenburg hat er in der Zeit des Projekts noch nicht viel gesehen, weil er zwischen Laptop und Roter Zora hin und her wechselte, wo sich die Werft befindet. „Aber ich mag dieses Areal hier, das Grüne, den Blick aufs Wasser. Und alle Menschen, die ich hier getroffen habe, waren sehr freundlich.“ Der Teamgeist gefällt ihm. „Alles ist okay. Wo du dabei sein möchtest, kannst du dabei sein.“ Die Themen von AaM gehen ihm sehr zu Herzen. Wasser und Migration – das berührt ihn persönlich. „Ich habe in Deutschland viele Syrer kennengelernt, die über das Meer gekommen sind.“ Wenn er nicht gerade für hungrige Bootbauende kocht, springt er gerne bei anderen Werkstätten ein – der 37-Jährige mag die Abwechslung.

Halb Australier, halb Franzose: Evan Loxton hat in der Parade-Werkstatt den Hut auf. Quelle: Mario Jahn

Evan Loxton: Australien und Frankreich

Evan Loxton ist halb Australier und halb Franzose. Eigentlich lebt er in Berlin, hat für AaM aber die Parade-Werkstatt ins Leben gerufen und die Organisation übernommen. „Wir sind auf eine Art die ästhetische Seite des Festivals, wir machen alles möglichst bunt, bringen aber gleichzeitig die politischen Themen auf Transparente und Plakate.“ Mit den Kindern der Kästner-Schule spricht er viel über den Klimawandel, macht die Problematik sichtbar für die Parade. In Melbourne hat er Visual Arts studiert, kam nach seinem Studium nach Berlin und arbeitete dort viel mit Kostümdesign, in der Contemporary-Dance-Szene. „Ich denke, ich wusste nicht, was AaM für mich bedeutet, bis ich ein Teil davon geworden bin“, sagt der 24-Jährige. „Ich wusste nicht, was ich beitragen kann. Aber jetzt, da ich viel mit den Kindern arbeite, sehe ich: Das ist wunderbar. Sie inspirieren mich.“ Die vielen leerstehenden Gebäude in Altenburg geben in seinen Augen der Stadt etwas Surreales, etwas, das er in Australien nie sieht. Altenburg ist für ihn ein Gegensatz zum rauen, intensiven Berlin, das immer schnell auf Englisch ausweicht und ihn nicht dazu zwingt, Deutsch zu sprechen. „Die Kinder bringen mir Deutsch bei. Und das funktioniert fast besser als im Sprachkurs.“

Sie ist für die Musik zuständig: Rosanna Ter-Berg. Quelle: Mario Jahn

Rosanna Ter-Berg: Großbritannien

„Mein Job ist hier, Musik zu machen“, sagt Rosanna Ter-Berg. Die Engländerin hat in London und Strasbourg Musik studiert und ist nur für das Projekt nach Altenburg gekommen – trotz Brexit. „Ich mag es, die Möglichkeit zu haben, an verschiedenen Orten zu sein, in verschiedenen Umgebungen, mit verschiedenen Teams zu arbeiten. Während des ersten Lockdowns habe ich mich sehr isoliert gefühlt.“ Sie und ihre Musik leben von der Berührung, von der Interaktion mit Menschen. Bei AaM arbeitet sie bei der Bordfunke, dem Podcast, mit und wird im Puppentheaterstück, das mit der „Mary Jane“ auf Reisen geht, mitspielen. Ursprünglich hat sie klassische Querflöte studiert, hat viele Konzerte gespielt. Mit der Zeit hat die 33-Jährige aber immer breitere Felder für sich entdeckt: Free Jazz, zeitgenössische Musik, lateinamerikanische Musik. Jetzt sieht sie sich eher als Performerin. „Die Flöte ist mein kreatives Werkzeug.“ AaM ist für sie eine besondere Erfahrung: „In England habe ich noch nie erlebt, dass so viele verschiedene Teams zusammenkommen und so unglaublich hart an einer Sache arbeiten.“ Schon vor zwei Jahren war sie in Altenburg, für ein Cabaret-Projekt. „Altenburg ist nicht sehr groß, verwirrend und interessant. Und wir haben so viele Räume, in denen wir arbeiten können.“

Das Altenburg-am-Meer-Festival am 3. Juli Am 3. Juli ab 14.30 Uhr startet an der Roten Zora die bunte Meeresparade, die das Boot „Mary-Jane“ zur Stadt hinaus in Richtung Nordsee begleiten soll. Um 17 Uhr macht die Parade Station am Lindenau-Museum, wo das Puppentheaterstück „Vom Grunde des Meeres“ Premiere feiert, das von Plastik in den Meeren, Zukunftsträumen und vom Leben unter Wasser erzählt. Wer will, kann sich in ein Kostüm seiner Wahl werfen und mit Abstand mitlaufen oder aus seinem Fenster zusehen. Am 4. Juli soll die „Mary-Jane“ ihre Wassertaufe im Leipziger Stadthafen erhalten und von Halle aus in der Saale ihren Weg zur Nordsee antreten.

Von Katharina Stork