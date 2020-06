Internet-Star Katja Krasavice mit Oschatzer Wurzeln veröffentlicht erstes Buch

Oschatz/Leipzig

Ihr Geburtsname ist Katrin Vogel, doch heute nennt sich die 23-Jährige Katja Krasavice. Die Blondine ist im Raum Oschatz aufgewachsen, war Schülerin am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium und ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Am 3. Juni erscheint ihr erstes Buch im Münchener Riva-Verlag.

Katrin Vogel alias Katja Krasavice als Schulanfängerin. Quelle: privat

In „Die Bitch Bibel“ lüftet Krasavice das Geheimnis ihrer Kindheit, die sie in einem kleinen Dorf bei Oschatz verbrachte – und rechnet gnadenlos mit ihrem Vater ab. Der wurde 2008 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt – die missbrauchten Kinder waren die Freundinnen von Katrin Vogel. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder und ich konnte nichts dagegen tun“, schreibt sie. Und wie blickt Krasavice heute auf ihre Kindheit zurück? „Ich bewerte die Kindheit nicht. Ich finde es schwer, dazu Worte zu finden. Denn es war eine Mischung zwischen toller Kindheit (Haus, Freundinnen, Tiere) und zwischen der Zeit, in der meine Zukunft für immer verändert wurde: der Tod meiner Brüder, die Sache mit meinem Vater. Es ist etwas, das sehr, sehr tragisch verlief“, antwortet sie auf die Frage dieser Zeitung.

Katja Krasavice Quelle: privat

Als die Verurteilung ihres Vaters öffentlich wurde, begann ein Spießrutenlauf für die Zwölfjährige und ihre Mutter. Von ihren Mitschülern wurde Katrin Vogel gemobbt. Mit ihrer Mutter zog sie schließlich nach Leipzig, um ein neues Leben zu beginnen. Hier begann sie ihre Social-Media-Karriere mit freizügigen Fotos und Videos von sich im Barbie-Style. Später folgten mehrere Schönheitsoperationen inklusive Brustvergrößerung. Nach eigenen Angaben hat sie heute 1,5 Millionen YouTube-Abonnenten und 2,3 Millionen Instagram-Follower – ihr Verkaufsargument ist Sex. Und Krasavice hat mit ihrem Debütalbum „Boss Bitch“ im Januar dieses Jahres Platz eins der deutschen Albumcharts erobert.

Katja Krasavice. Bitch Bibel Quelle: privat

Warum hat sie nun „Die Bitch Bibel“ geschrieben? „Weil ich es meinen Fans schuldig bin, mich nicht nur körperlich auszuziehen, sondern zur Abwechslung auch mal einen Seelenstriptease hinzulegen“, sagt die 23-Jährige.

Und welche Botschaft hat Katja Krasavice heute für ihre früheren Mitschüler am Oschatzer Gymnasium, die sie damals gemobbt haben? „Ich kam von ganz unten, habe gelitten und hatte weniger Chancen als ein Kind mit beiden Eltern und keinen Geldsorgen. Und heute bin ich dennoch erfolgreicher als die alle. Das zeigt, dass man den Weg auch rennen kann und alle überholen kann, selbst wenn man von weiter hinten startet als die anderen. Ich muss denen aber gar nichts sagen, denn die alle kennen mich. Ich liebe es zu wissen, dass alle von ihnen wissen, dass ich es geschafft habe“, antwortet sie auf die Frage dieser Zeitung.

