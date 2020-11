Leipzig

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (47, Grüne) setzt sich für die Stärkung von kleineren Produzenten und kurzen Vermarktungswegen ein. Für ihn hat Regionalität oberste Priorität.

Wie wichtig sind regionale Vermarktungsketten?

Anzeige

In den vergangenen Jahren ist die regionale Vermarktung deutlich gewachsen. Wichtig ist das Thema, weil vom Kauf regionaler Produkte Unternehmen in der unmittelbaren Umgebung profitieren. Einen kräftigen Schub hat die regionale Vermarktung durch Corona bekommen, als es Probleme in den globalen Lieferketten gab. Regionalität ist also auch ein Beitrag zur Krisenfestigkeit.

Warum soll diese Form ausgebaut werden?

Regionalität muss systemrelevant werden. Denn Regionalität heißt Wertschöpfung vor Ort, hilft der Landwirtschaft, den verarbeitenden Betrieben und dem Handel, ihre Einkommen zu verbessern, und sie vermeidet lange Transporte und entlastet die Umwelt.

Lesen Sie auch

Was raten Sie Kunden und Produzenten?

Betriebe können zum Beispiel die Deklaration „Regionalfenster“ verwenden, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Kundinnen und Kunden können auf dieses Label achten oder www.regionales.sachsen.de nutzen, unser Portal für regionale Anbieter und sächsische Spezialitäten. Das steht sowohl Betrieben als auch Verbraucherinnen und Verbraucher offen. Dort finden sich rund 350 regionale Produzenten, viele Regionalinitiativen und weitere Angebote.

Von Andreas Debski