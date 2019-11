„The Taste“-Champion Marko Ullrich: „Ich kann kein Hochdeutsch. Und das ist auch nicht schlimm“

Stauchitz

Der Ostrauer Marko Ullrich leitet seit vier Jahren sein eigenes Restaurant in Stauchitz. Am Mittwochabend gewann er die Sat.1-TV-Kochshow „The Taste“. Seitdem ist alles anders – oder? Nicht ganz. Er wird es nicht ganz pünktlich zum vereinbarten Interviewtermin schaffen. „Ich bin auf dem Weg zum Gemüse-Großmarkt, komme aber gleich“, sagt er am Telefon. Also alles wie immer.

Frage: Können Sie schon in Worte fassen, was da in den letzten Wochen passiert ist?

Marko Ullrich: Emotional war das eine ganz große Reise. Mal bist du ganz unten, mal ganz oben.

Was war das Beste an der Teilnahme?

Ich habe noch nie so viele gute Menschen auf einem Haufen gesehen. Das ganze Team, die 150 Mann, und auch die Kandidaten. Die sind alle cool drauf. Ob das der Michi ist, ob das der Bassim ist. Die Zeit dort, schweißt einen zusammen.

Warum haben Sie sich beworben?

Meine Freundin hat mich angemeldet. Ohne mein Wissen. Ich wollte dort eigentlich nicht hin. Und dann bin ich mit der Einstellung hingegangen: Ich lerne niemanden kennen, damit ich im schlimmsten Fall einfach wieder zurück kann. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ob du willst oder nicht, irgendeinen kannst du leiden.

Kein Konkurrenzdruck?

Null. Natürlich hat man mal jemanden dabei, mit dem möchte man jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag verbringen. Aber bei 16 Mann ist das vielleicht auch normal. Das kennt doch jeder.

Wann wurde die Sendung aufgezeichnet?

Ich war im Mai, Anfang Juni über einen Monat in München. Und in der Woche war man quasi dort arbeiten. Wir haben zwei Stunden am Tag gekocht. Zwischendurch mussten die O-Töne oder Homestorys gedreht werden.

Bei den Aufgaben ging es immer um Schnelligkeit. Sie hatten nie viel Zeit, um zu entscheiden: Was will ich kochen?

Eine Idee hast du immer. Und je mehr Zeit du für irgendwas hast, umso mehr Zeit brauchst du. Ich sitze manchmal zuhause an einer Karte – wirklich Stunden. Jetzt mach ich’s anders: Jetzt läuft eine Uhr. Wenn die Zeit abgelaufen ist, habe ich Pech gehabt. Dann bleibt der alte Schrott auf der Karte stehen.

Marko Ullrich ist in seiner Küche mit Präzision unterwegs. Quelle: Sven Bartsch

Haben Sie sonst noch etwas aus der Show mitnehmen können? Fachlich?

Auf jeden Fall. Vor allem mehr zuzuspitzen: Lass mal knallen. Guck nicht immer, dass es denen schmeckt, die sowieso nur Schnitzel, Pommes und Pilze essen.

Man bekam das Gefühl, alle Welt war plötzlich großer Marko-Fan.

Das stimmt. Gerade in der Region, beim Einkaufen oder Tanken, waren die Reaktionen während der Ausstrahlung sehr positiv. Das war echt extrem. Da bist du erstmal perplex, wenn du so durch die Straße gehst und alle quatschen dich voll. Als würden die dich alle schon zehn Jahre kennen.

Gab es auch negative Reaktionen?

Viele hatten ein Problem mit meinem Akzent. Die kamen zu mir und haben gesagt: „Mensch, du sächselst ganz schön.“ Ich komme von hier. Ich kann kein Hochdeutsch. Und das ist auch nicht schlimm.

Plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen: Wie waren die Coaches?

Frank Rosin ist ein guter Mensch, aber eben sehr auf sein Unternehmen bezogen. Der Tim Raue hat mich sehr überrascht. Am Anfang dachte ich: Warum wählen die unter all den hunderten Köchen in Deutschland ausgerechnet den aus? Jetzt hab ich’s verstanden. Weil er einfach ein sensationeller Typ ist. Beim Alexander Herrmann war ich anfangs skeptisch. Und jetzt? Ich kann den anrufen, wann ich will. Sensationell. Maria Groß ist eine sehr große Persönlichkeit. Sehr frei.

Während all der Zeit sind Sie sich und Ihrer Linie treu geblieben.

Ich habe noch nie gern auf andere gehört. Das habe ich auch zu allen anderen Kandidaten gesagt: Ihr müsst immer hinter euren Entscheidungen stehen. Ganz am Anfang habe ich den Fehler auch gemacht und auf Maria gehört. Du kriegst immer auf die Schnauze, wenn du auf andere hörst. Das ist mir dann nicht noch mal passiert.

Haben Sie mit dem Sieg gerechnet?

Wenn ich jetzt ehrlich antworte, kommt das total arrogant rüber.

Sie haben es gewusst, oder?

Ich habe mir einen Plan aufgeschrieben. Ich bin jemand, der fürs Leben immer Pläne macht. Das Einzige, was nicht gepasst hat, waren die Sterne. Die hat Michi alle mitgenommen. Aber klar: Jeder von uns wollte gewinnen. Jeder.

Zweimal wären Sie fast ausgeschieden, hätten die Coaches nicht gebuzzert. Hatten Sie Angst?

Ich war eher verärgert, weil meine Löffel echt gut waren.

Marko Ullrich war immer von seinen Löffeln überzeugt. Quelle: Sven Bartsch

Sind Sie perfektionistisch?

Ich war früher perfektionistisch, ja. Das habe ich aufgegeben. Das bringt mir nichts mehr. Durch die Sterne-Läden, die ich in meiner Karriere durchlaufen habe, bin ich sehr perfektionistisch geworden. Mein damaliger Chef im „Stadtpfeifer“ in Leipzig, Detlef Schlegel, ist sensationell organisiert. Durch ihn habe ich viel vom Perfektionismus gelernt. Aber ich habe im Leben eins mitgekriegt: Wenn du perfektionistisch bist, verlierst du die Freude am Leben. Das wird zu einer einsamen Baustelle. Früher bin ich wegen jeder Scheiße ausgerastet. Das macht keinen Spaß.

Haben Sie heute Spaß?

Wenn ich heute keinen Spaß mehr hätte, würde ich die Bude zusperren und würde für vier Wochen nach Thailand fliegen. Vier Wochen Urlaub. Leck mich am Arsch.

Naja, Sie haben 50.000 Euro gewonnen...

Theoretisch ist gerade alles möglich, das stimmt. Aber das ist jetzt keine Option.

Was kann nach so einem Highlight kommen?

Drei Monate nach dem Sendungsende haben wir jetzt erstmal eine Sperre. Da dürfen wir nichts anderes machen. Ich will aber, dass es weitergeht. Eigentlich wollte ich Tim Mälzer im Frühstücksfernsehen herausfordern. Damit der bei „Kitchen Impossible“ mal richtig die Jacke vollkriegt. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich das verpasst habe.

Sie haben viele Tiere, bauen selbst Gemüse an. Wollen Sie das weiter ausbauen?

Wir haben Wachteln, Puten, Schafe und Ziegen. Dieses Jahr haben wir die Weide umgebaut. Nächstes Jahr wollen wir einen Stall bauen, um eine Putenzucht zu beginnen. Ein anderes großes Projekt von mir, ist die Erhaltung der Honigbiene. Nicht im Sinne von sanftem Züchten, um Honig zu gewinnen. Mir geht es darum, die Honigbienen so zu stärken, dass sie Krankheiten wie die Varroamilbe selbst bekämpfen können. Das ist ein Traum von mir. Dafür wird auch einiges von dem gewonnen Geld drauf gehen. Ich würde gern auch ökologischen Landbau betreiben. Ich hätte zum Beispiel gern roten Rosenkohl – eine Kreuzung aus Rotkohl und Rosenkohl. Ich würde einfach gerne mehr Produkte haben, die keiner kennt.

Marko Ullrich in seinem Stauchitzer „Kochtempel“. Quelle: Sven Bartsch

Sie haben viele Träume?

Ich hätte auch gern eine eigene Kochschule. Die besten Köche der Welt sollen Lehrlinge ausbilden. Wie eine Art Akademie. Wo Lehrlinge ganz bewusst und wertschätzend lernen, mit Lebensmitteln umzugehen. Wenn du dir große Ziele setzt, kannst du großes Erreichen. Die meisten Leute haben keine konkreten Wünsche. Ich schon.

Sind Sie beruflich angekommen – hier in Stauchitz?

Ich bleibe auf jeden Fall hier. Aber irgendwann soll der „Kochtempel“ mal das Bistro-Restaurant sein und dann soll es noch ein Gourmet-Restaurant geben. Stehen bleiben will ich nicht. Stillstand ist Tod.

Sind sie auch privat angekommen?

Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich bin schon lange bei mir angekommen.

Im Vorstellungsvideo bei „The Taste“ spielte auch ihr Sohn eine Rolle. War er stolz?

Er ist stolz. Wir haben die Folgen immer gemeinsam geguckt. Er ist einfach ein sensationeller Mensch. Der Beste, den ich je kennen gelernt habe.

Von Stephanie Helm