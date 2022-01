Leipzig

Vor 20 Jahren ist der Euro eingeführt worden. Obwohl es seither deutlich weniger Bankfilialen sowie Geldautomaten gibt und das Bezahlen mit Karte und per Handy stetig zunimmt, schwören die Deutschen weiter auf Bargeld. Im Interview mit der LVZ erklärt Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann, woher das kommt und warum daran auch der digitale Euro nichts ändern wird.

Herr Beermann, Sie kennen die Sachsen gut aus Ihrer Zeit als Chef der sächsischen Staatskanzlei: Wie wichtig sind den Sachsen Scheine und Münzen?

In Deutschland ist Bargeld mit Abstand das beliebteste Zahlungsmittel – und natürlich auch in Sachsen. Nur Bares ist Wahres. Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen Bargeld gern und oft für ihre täglichen Einkäufe. Viele Menschen verwahren außerdem Bargeld unter der sprichwörtlichen Matratze. Einer von uns durchgeführten Studie zufolge hatten sie im Jahr 2018 im Durchschnitt 1364 Euro in Form von Bargeld zu Hause. Der Wunsch, Bargeld zur Wertaufbewahrung zu halten, ist in Sachsen besonders ausgeprägt: Im vergangenen Jahr gab in einer Online-Umfrage eine Mehrheit der Sachsen an, dass sie eine Barreserve für alle Fälle halten. Damit sind sie unter den Bundesländern die zweitgrößten Bargeldliebhaber. Nur in Berlin verwahren mehr einen Notgroschen zu Hause.

„Mit Bargeld in der Tasche ist man auf der sicheren Seite“

Hand aufs Herz, wann zahlen Sie noch mit Bargeld, und wann zücken Sie lieber die Karte?

Wie hierzulande weit überwiegend üblich, bezahle ich meine Einkäufe an der Supermarktkasse in bar. Größere Anschaffungen bezahle ich natürlich auch schon mal per Karte. Ich habe immer Bargeld dabei, schließlich wird es überall akzeptiert. Mit Banknoten und Münzen in der Tasche ist man immer auf der sicheren Seite.

Zur Person Johannes Beermann stammt aus Emsdetten in Westfalen. Er studierte Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und promovierte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Von 2008 bis 2014 war der heute 61-Jährige Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Seit Januar 2015 ist er Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Er verantwortet die Bereiche Verwaltung, Bau, Vergabewesen, Controlling und Bargeld. Beermann ist verheiratet und hat drei Kinder.

Es heißt, bargeldloses Bezahlen ist im Trend. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn gleichzeitig mehr Scheine und Münzen in Deutschland im Umlauf sind?

Das lässt sich leicht aufklären, wenn man sich anschaut, wie Bargeld verwendet wird. Neben dem Bezahlen wird es, wie erwähnt, auch in großem Umfang zur Wertaufbewahrung genutzt. Außerdem fließt ein erheblicher Teil des Bargelds ins Ausland. Schätzungen zufolge werden von den 884 Milliarden Euro, die die Bundesbank seit der Euro-Einführung in Form von Banknoten netto ausgegeben hat, nur bis zu 10 Prozent im Inland zum Bezahlen genutzt, während bis zu 35 Prozent der Wertaufbewahrung zuzurechnen sind.

„Es sind so viele Scheine und Münzen im Umlauf wie noch nie“

Wie passt das in Zeiten von steigendem Internethandel, Essenslieferungen statt Restaurantbesuch sowie weniger Kino und Theater zusammen?

Richtig. Bargeldintensive Geschäftsbereiche wie Restaurants, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte oder Volksfeste hatten – wie teilweise der gesamte Einzelhandel – während der Corona-Pandemie mit Einschränkungen bis hin zur vollständigen Schließung zu kämpfen. Insgesamt wurde in Deutschland mehr gespart. Gerade in Krisenzeiten ist der langfristige Trend bei der Bargeldnachfrage ungebrochen. Deswegen sind auch in der Pandemie so viele Scheine und Münzen im Umlauf wie nie zuvor.

Wächst mit dem Trend zum Bargeld auch das Falschgeldaufkommen?

Insgesamt bewegen sich die Falschgeldzahlen auf niedrigem Niveau. Seit 2015 sind sie in Deutschland vom Trend rückläufig. Im ersten Halbjahr 2021 entfielen rechnerisch auf 10.000 Einwohner nur 5 Fälschungen. Auch hier werden die Corona-Einschränkungen eine gewisse Rolle gespielt haben aufgrund der eingeschränkten Konsummöglichkeiten in bargeldintensiven Bereichen.

In Italien gibt es Obergrenzen beim Bezahlen mit Bargeld. Brüssel liebäugelt damit ebenfalls.

Barzahlungsobergrenzen zielen auf die Beschränkung illegitimer Aktivitäten wie Geldwäsche oder Schwarzarbeit ab. Die EU-Kommission hat vergangenen Sommer einen Vorschlag zur Einführung einer EU-weiten Barzahlungsobergrenze in Höhe von 10.000 Euro unterbreitet. Ob die so kommen wird, ist derzeit noch offen. Mir sind allerdings keine Studien bekannt, die die Wirksamkeit von Obergrenzen stichhaltig belegen.

„Der digitale Euro wäre so stabil wie der Euro“

Corona hat zu einer zunehmenden Digitalisierung geführt. Ist das der Grund, warum über die Einführung eines digitalen Euros nachgedacht wird?

Der Hauptgrund für die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro ist in der Tat die fortschreitende Digitalisierung. Corona hat zwar in vielerlei Bereichen zu einem Digitalisierungsschub geführt, aber wir haben uns auch schon vorher mit dem digitalen Euro beschäftigt.

Was unterscheidet den digitalen Euro vom Bezahlen mit Karte und von Kryptowährungen?

Kryptowährungen werden von privaten Unternehmen herausgegeben. Der digitale Euro hingegen wäre direkt von der Zentralbank bereitgestelltes Geld – und damit zu 100 Prozent ausfallsicher. Außerdem wäre sein Wert im Vergleich zu Kryptowährungen so stabil wie der Euro. Welche Eigenschaften der digitale Euro genau haben soll, wird zurzeit vom Eurosystem untersucht. Im Oktober 2023 wissen wir mehr.

Wird der digitale Euro langfristig das Bargeld ersetzen, und welche Vorteile bringt er?

Sicher ist: Ein digitaler Euro würde das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ein weiteres Angebot an die Bürgerinnen und Bürger sein. Bislang ist offen, wo und wie der digitale Euro bezogen werden kann. Möglich ist, dass er auf Konten einer Zentralbank gehalten wird. Er könnte aber auch dezentral auf einem physischen Medium, beispielsweise einem Smartphone, gespeichert werden. Aber auch hier gilt: Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Vieles bleibt offen.

Von Andreas Dunte