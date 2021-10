Investition in Leipzigs Zukunft: Wie baut man einen Supercomputer?

Leipzig

Konrad Zuse, der Erfinder des ersten funktionierenden Computers, hat in seinem Leben mehrere Hundert Rechner entworfen und gebaut. Sein berühmtestes Werk, der Z3, sieht aus wie eine Schrankwand, in der kleine Relaisgruppen klackernd einfache Rechenoperationen ausführen. Genau 80 Jahre nach dieser bahnbrechenden Erfindung planen die Leipziger Dieter Lehmann (52) und Stefan Kühne (42) auch einen Computer – einen buchstäblichen Superrechner. Der wird nicht weniger als die Zukunft der Wissenschaftsstadt Leipzig maßgeblich mitbestimmen.

Lehmann ist Direktor des Rechenzentrums der Uni Leipzig, Kühne leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung im Fachbereich Informatik. Seit vielen Jahrzehnten hat die Fakultät ihren Sitz an der Ostseite des Uni-Campus. Inzwischen steht dort der teilsakrale Neubau des Paulinums, in dem Wissenschaft und Religion koexistieren. In den obersten Räumen des Glaspalastes, direkt über dem Gebetsraum samt 500 Jahre altem Altar, arbeitet die Informatik zwischen binären Codes und Komplextheorie an weltlichen Problemstellungen.

Big Data im Elektrobus

Diese haben heute vor allem mit unvorstellbar großen Datenmengen zu tun. Künstliche Intelligenz nennt sich das Schlagwort, das ein bisschen auch eine Mogelpackung ist. Denn es geht meist weniger um das kreative Denken von Maschinen, als um die Verarbeitung jener riesiger Datenmengen. Nahezu jede Zukunftstechnologie hat damit zu tun. Vom selbst fahrenden Elektrobus in der City über die Spracherkennung im Wohnzimmer, vom Fotofilter auf Instagram bis zur Automation in Werkshallen. „Künstliche Intelligenz eröffnet uns viele neue Möglichkeiten und wird so unsere Gesellschaft in allen Bereichen verändern“, sagt Lehmann.

Computer gibt es seit 80 Jahren, etwa alle 18 Monate verdoppelt sich seither ihre Leistungsfähigkeit. Der Rechner, der in Leipzig gebaut wird, ist kaum noch mit Früherem vergleichbar. Im KIRZL – so die Abkürzung des geplanten KI-Rechenzentrum Leipzig – sollen künstliche neuronale Netze wirken. „Man kann sich das ähnlich wie bei menschlichen Neuronen vorstellen, die Informationen verarbeiten, aber auch über Kanten miteinander verbunden sind“, sagt Stefan Kühne. Die Leistung des Einzelnen wird im Verbund potenziert. Versuche, neuronale Netze künstlich aufzubauen und zu betreiben, gab es schon länger. Erst jetzt reiche die Rechenpower allerdings aus, um sie auch tatsächlich nutzen zu können.

Stefan Kühne (links) und Dieter Lehmann im Rechenzentrum der Uni Leipzig am Augustusplatz. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Computer statt Kohle

Umgerechnet etwa 125.000 Euro hatte Konrad Zuse im dritten Weltkriegsjahr 1941 zur Verfügung, um mit seinem Z3 dem Computerzeitalter auf die Sprünge zu helfen. Das Geld kam damals aus der kriegswichtigen Luftfahrtindustrie. Heute würde diese Summe nur für einen Bruchteil dessen reichen, was in Leipzig geplant wird. Knapp 50 Millionen Euro werden für den Bau des KIRZL gebraucht. Bezahlen soll dies der Bund: Das Leipziger KI-Rechenzentrum steht auf der Liste der Strukturmaßnahmen, die den Braunkohleausstieg im Freistaat abfedern sollen.

Aber warum überhaupt solch ein Aufwand, warum braucht Leipzig einen Supercomputer? Weil der Wissenschaftsstandort Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren. „Die verschiedenen Forschungszentren in der Stadt befinden sich in einem weltweiten Wettbewerb, bei dem auch Rechenleistung von Bedeutung ist“, sagt Kühne. Schon jetzt stießen die Kapazitäten oftmals an ihre Grenzen. An ein künftiges Wachstum sei mit den bisher vorhandenen Ressourcen in Leipzig nicht zu denken.

Überholspur oder Standstreifen?

Das bestätigt auch Professor Andreas Macke, Direktor des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung im Stadtteil Sellerhausen. „In unserem Institut sind computergestützte, daten- und rechenintensive Verfahren ein wichtiger Bestandteil der Forschung.“ Bei den immer komplexeren Simulationen erhöhe sich der Bedarf, extrem große Datenmengen in extrem geringer Zeit zu verarbeiten. „Ohne die Rechenkapazitäten vor Ort wäre der Wissenschaftsstandort Leipzig in wenigen Jahren im Nachteil gegenüber anderen Standorten, die ausreichend Kapazität haben und so die Chancen der neuen Technologien nutzen können“, ist sich Macke sicher.

Ähnlich sieht es auch Professor Georg Teutsch. Er leitet das Helmholtzzentrum für Umweltforschung (UFZ) und sieht enorme Potenziale – gerade in der gemeinsamen Nutzung der Ressource und beim Bündeln der Kompetenzen an einem Ort. Sollte sich der Bau verschieben, wären das UFZ hart getroffen, „da vor allem viele der Neuentwicklungen und die damit verbundenen Rechnerbedarfe nicht anders befriedigend bedienbar sind“.

„Die Zeit drängt“, weiß Computer-Konstrukteur Dieter Lehmann. Man sei mitten in den Vorplanungen, will ab 2022 dann Nägel mit Köpfen machen. „Wir gehen davon aus, dass die Fertigstellung 2026 erfolgen kann, wissen aber auch: Das wird sportlich.“ Das Problem ist aktuell: Es gibt zwar viele Absichtserklärungen, aber noch keinen konkreten Brief aus Berlin, in dem die 50 Millionen Euro tatsächlich bestätigt werden. Eine Formalie? Im Dresdner Wissenschaftsministerium bleibt man entspannt: Der Bund habe signalisiert, es gebe keine Einwände gegen das Großrechenzentrum in Leipzig. „Es werden also in Kürze die nächsten Schritte mit den Prozessbeteiligten zur Realisierung des Projekts eingeleitet“, so Sprecher Falk Lange.

Keine Flugzeuge, kein Wolkenkratzer

Geht es dann tatsächlich los, braucht es als erstes einen Ort zum Bauen. Freie Flächen sind rar in der räumlich konzentrierten und wachsenden Metropole Leipzig. Zudem gibt es spezielle Anforderungen an den Standort: „Wichtig ist eine sichere Stromversorgung – zu Beginn werden drei Megawatt, in späteren Ausbaustufen sechs Megawatt benötigt“, sagt Lehmann. Aber auch andere Fragen wie die der Standortsicherheit müssen geklärt sein. „Im Ahrtal ist auch die Infrastruktur komplett zerstört worden, wir müssen daher auch derartige Risiken berücksichtigen.“ Einflugschneisen von Flugzeugen, potenzielle Hochwassergebiete, aber auch Bauplätze direkt neben Hochhäusern fallen aus Sicherheitsgründen generell raus.

Eine weitere Anforderung bringt die Technik selbst mit: Im Supercomputer wird beim Rechnen enorme Wärme erzeugt, die nicht einfach verschwendet werden sollte. „Uns ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig“, sagt Lehmann. Es braucht also auch einen Standort, an dem im Umfeld Wärme aufgefangen und weitergenutzt werden kann. Eine einfache Einspeisung ins Fernwärmenetz ist technisch zu aufwendig.

Der fensterlose Betonklotz

Wie wird das Gebäude aussehen? Lehmann spricht von einem Zweckbau – in dem es praktisch kaum Fenster gibt. Das klingt nach einem großen Betonklotz. „Das muss nicht zwangsläufig hässlich sein“, versichert er. Zumal die Konstrukteure ihr Projekt auch als attraktiven Ort der Begegnung in der Stadt sehen, in dem Menschen zusammenkommen, es auch Schulungen geben soll. Wie groß das Zentrum insgesamt werden wird, ist noch nicht sicher. Aber allein für die IT-Technik müssen schon mindestens 1000 Quadratmeter eingeplant werden.

Die künstlichen neuronalen Netze im Gebäude werden wie große Server-Räume aussehen – deren Aufbau sich im Inneren von Bekanntem deutlich unterscheidet. Lehmann spricht von vielen Reihen mit geschlossenen Schränken, in denen dann vor allem Grafikkarten zu ganzen Clustern, aber natürlich auch Speicher mit enormer Kapazität montiert werden.

Grafikkarten ohne Bilder

Warum Grafikkarten? Werden damit Prozesse visualisiert? Stefan Kühne schüttelt den Kopf. Die Platinen haben nicht einmal einen Ausgang für ein Bildsignal, sagt er. Allerdings verfügten Grafikkarten (GPU) über erheblich mehr Kerne als normale Prozessoren (CPU). „Mit diesen können zwar im Einzelnen nicht so komplexe Operationen durchgeführt werden – dafür aber einfache Rechenoperationen stark parallelisiert und somit viel effizienter“, erklärt er. Das mache die Verarbeitung riesiger Datenmengen erst möglich.

Aufgrund der enormen Wärmeentwicklung benötigen die Cluster-Schränke nicht zuletzt auch eine Kühlung. In normalen Computern rauschen dabei Ventilatoren, damit es nicht zur Überhitzung und Zerstörung kommt. Im KIRZL wird auch das anders sein. Die Konstrukteure planen ein komplexes Netz von Warmwasserkühlung, deren Abwärme im Nachgang extern genutzt werden soll.

Neben der neuronalen IT-Technik wird es im Rechenzentrum auch Computer geben, an denen Forscherinnen und Forscher ihre Modellierungen vom eigenen Laptop ins neuronale Netz übertragen können. Lehmann weist darauf hin, dass die Rechenpower natürlich auch Kolleginnen und Kollegen ohne große Informatik-Expertise zur Verfügung stehen soll. Nicht nur dieser offene Zugang birgt natürlich auch Risiken. „Sicherheit ist ein in der Bedeutung immens wachsenden Thema, zumal wir mit großen Datenmengen und sensiblen Informationen zu tun haben werden“, sagt der 52-Jährige.

Generell müsse ohnehin immer davon ausgegangen werden, dass jedes System für Attacken anfällig ist. Zuletzt bekam dies bei einem Hackerangriff beispielsweise das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) der Uni Leipzig zu spüren. Wie Lehmann sagt, biete das neue Rechenzentrum aber auch hier neue Lösungen: „KI-Methoden können selbst zur Erkennung von Anomalien im Netzwerk eingesetzt werden, um frühzeitig Angriffe zu erkennen.“ Soll heißen: Der Supercomputer schützt sich selbst.

Ein Booster für die Region

Es klingt noch alles ein bisschen nach Zukunftsmusik, was Lehmann und Kühne planen. Obwohl es noch Jahre dauern wird, ehe ihr Supercomputer seine Arbeit aufnehmen kann, zeigen sich trotzdem erste Anzeichen der erhofften Sogwirkung. „Für KI-Humboldt-Professor Sayan Mukherjee, Gewinner des höchstdotierten Forschungspreises in Deutschland, war das KI-Rechenzentrum ein gewichtiges Argument, sich für Leipzig zu entscheiden“, sagt Dieter Lehmann. Auch andere exzellente Wissenschaftler werden kaum ohne die neuen Ressourcen in Leipzig arbeiten wollen.

Darüber hinaus sei das KI-Rechenzentrum aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Es brauche direkt Personal für den Betrieb, in der Peripherie ebenso Kompetenz bei Wartung und fortlaufender Modernisierung der Technik. „Zudem gehen wir davon aus, dass sich Start-Ups im Umfeld ansiedeln werden, die von den neuen Techniken profitieren wollen“, sagt Lehmann. Damit ermögliche Leipzigs neuer Supercomputer genau das, was im Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohle notwendig wird: „Ein Technologieboost für die Region.“

Von Matthias Puppe