Inzidenz drei Tage über 100: Sächsische Landkreise müssen Maßnahmen verschärfen

In mehreren Sächsischen Landkreisen und Kreisfreien Städten müssen die Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden. Grund: Die 7-Tage-Inzidenz lag an mindestens drei Tagen in Folge über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Neben Sachsens traurigem Spitzenreiter Vogtlandkreis, wo der Wert laut dem Robert-Koch-Institut am Montag bei 306 lag und die Grenze für Lockerungen bereits seit geraumer Zeit in weite Ferne gerückt ist, haben auch der Landkreis Nordsachsen (141), Zwickau (140) und das Erzgebirge (155) die kritische Marke mindestens drei Tage hintereinander überschritten.

Laut der sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen zwei Tage später die meisten vorgenommenen Lockerungen wieder einkassiert werden. Im Erzgebirgskreis, wo der kritische Wert am Montag am fünften Tag in Folge überschritten wurde, gelten zum Beispiel ab Dienstag wieder das Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen und die Ausgangsbeschränkungen des harten Lockdowns.

Folgen für den Einzelhandel

Regionen, die bereits Einzel- und Großhandel nach dem Click-and-Meet-Prinzip geöffnet haben und nun seit mindestens drei Tagen über einem Inzidenzwert von über 100 liegen, müssen auch diesen Lockerungs-Schritt vorerst wieder rückgängig machen. Von den Schließungen ausgenommen sind hingegen auch weiterhin so genannte Geschäfte des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung, wie zum Beispiel der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte aber auch Tankstellen und Baumärkte.

Neben den genannten Landkreisen und Kreisfreien Städten drohen auch in Meißen (107) und Görlitz (110) Verschärfungen. In beiden Städten lag die Inzidenz am Montag den zweiten Tag in Folge über dem kritischen Wert 100. In Mittelsachsen (109) und Bautzen (106) wurde die Marke erst am Montag überschritten.

Andere Zählweise und Hotspot-Ausnahme für Schulen

In Chemnitz lag die Inzidenz zwar bereits am Samstag bei 101,5. Jedoch sank sie am Samstag zwischenzeitlich wieder auf 95,4, weshalb die Zählung zum Wochenstart bei 107 Fällen pro 100.000 Einwohner wieder von vorn begann. Noch unter 100 liegen Leipzig (61), der Landkreis Leipzig (68), die Sächsische Schweiz (79) und die Landeshauptstadt Dresden (88). Jedoch werden wie im gesamten Freistaat, der am Montag mit 113 ebenfalls am dritten Tag in Folge eine Inzidenz von über 100 aufwies, steigende Corona-Fallzahlen registriert.

Auch auf Kindertagesbetreuung und Präsenzunterricht in Schulen könnten sich die steigenden Inzidenzen auswirken. Laut der Corona-Schutzverordnung ist beides unzulässig und muss wieder einer Notbetreuung weichen, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge über 100 liegt. Jedoch kann diese Regel unter anderem umgangen werden, wenn ein Anstieg der Fallzahlen auf einen begrenzten Raum (Hotspot) zurückzuführen ist.

Notbremse in Corona-Schutzverordnung festgehalten

Weil sich der Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland zu Beginn des Jahres über Wochen hinweg verlangsamt hatte, einigten Bund und Länder Anfang März auf erste Lockergerungen der Maßnahmen. Fast zeitgleich nahm das Infektions-Geschehen jedoch wieder Fahrt auf, was auch auf eine wachsende Verbreitung verschiedener Mutanten des ursprünglichen Corona-Virus zurückzuführen ist und auch die sächsische Landeregierung zur Festlegung einer „Notbremse“ ab einer Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche veranlasste.

