Leipzig

In der zweiten Folge der aktuellen „Germany’s Next Topmodel“-Staffel stand Romy aus Hirschfelde bei Görlitz im Fokus von Produzentin und Jurorin Heidi Klum. Und auch Modefotograf Rankin war beim Shooting von der Abiturientin richtig begeistert: „Du bist ein geborenes Model“. LVZ.de hat mit der 19-Jährigen über ihre Teilnahme und das große Ziel aller Teilnehmerinnen gesprochen.

Sie scheinen Heidis Liebling zu sein. Die Modelmama lobte Sie in der vergangenen Folge für Ihren "rotzigen Walk" und auch Fotograf Rankin war hin und weg von Ihrer Ausstrahlung. Wie gehen Sie als absolute Anfängerin damit um?

Ich bin positiv überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so gelobt werde, eben weil ich keinerlei Erfahrungen habe. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich auch kurz eine Träne vergießen musste, weil es einfach so unglaublich ist!

Die Staffel wird in Deutschland gedreht - mit der Familie quasi um die Ecke. Hilft das, sich gut auf den Wettbewerb konzentrieren zu können?

Ich denke, ich könnte mich auch gut konzentrieren, wenn wir nicht in Deutschland wären. Aber es ist natürlich beruhigender, wenn man seine Familie in der Nähe weiß.

Falls Sie Ihr Ziel, Germanys’s Next Topmodel zu werden, erreichen sollten, in welchen Metropolen möchten Sie auf dem Laufsteg stehen?

Ich würde super gerne in New York und Paris sein. Das sind allerdings sehr große Ziele, deshalb gehe ich es langsam an und konzentriere mich vorerst nur auf „Germany’s Next Topmodel“. Das Ziel ist schon groß genug für mich.

In der dritten Folge der Fashionshow by Heidi Klum am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben steht Topmodel-Anwärterin Romy als Ballerina vor der Kamera und tauscht die High Heels gegen Spitzenschuhe.

Von Regina Katzer