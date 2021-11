Ist der 2G-Lockdown der richtige Weg? Zehn Meinungen von zehn Sachsen

Leipzig

In Sachsen tritt am Montag eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Viele Menschen sind stark verunsichert. Sind die neuen 2G-Regeln der erste Schritt zu einem neuen Lockdown? Was ist gegen die sich dramatisch verschlechternde Corona-Lage der beste Weg? Die LVZ hat zehn Sachsen und Sächsinnen um Antworten auf diese Fragen gebeten.

Silke Fox-Georgi, Chefin von DC Friseure in Leipzig

„Ich habe natürlich keine ultimative Lösung, wie es weitergehen soll. Aber ich halte es für falsch, die Menschen in immer neue Verordnungen zu zwingen und mit Verboten zu gängeln. Die Regel, die zuletzt galt, war völlig okay – jeder konnte entscheiden, ob er 2G oder 3G anwendet. Ungeimpfte auszusperren, ist der falsche Weg. Das ist der Zwang und Druck, den man ja angeblich nie ausüben wollte.

Silke Fox-Georgi: „Aussperrung von Ungeimpften ist der falsche Weg.“ Quelle: Andre Kempner

Ich bin froh, dass in meinem Gewerbe auch weiterhin 3G gelten wird. Frisch negativ Getestete bedeuten für mich ein geringeres Risiko als Geimpfte oder Genesene, die lange keinen Test gemacht haben, aber durchaus ansteckend sein können. Hätte ich in der körpernahen Dienstleistung 2G-Kundschaft ohne Mund- und Nasenschutz, wäre die Ansteckungsgefahr definitiv größer. Schauen wir doch mal ins Leipziger Stadion: Da tummeln sich bei den 2G-Spielen Zehntausende ohne Maskenpflicht und Abstand, und das wird nicht als Problem oder Gefahr angesehen, weil der Fußball so wichtig ist? Mich befremdet das.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kathleen Erler, Inhaberin der Seniorenresidenz Rackwitz

.„Das Thema Corona beschäftigt uns jeden Tag. Die Angst vor der Isolation ist groß. Das Problem sind die Bewohner selbst und deren Angehörige, die nicht geimpft werden dürfen. Wir testen jeden Tag, weil auch die Geimpften ein Risiko darstellen. Ich bin für die 3G-Regel, weil Testen für mich die absolute Sicherheit bedeutet. Ich höre von Geimpften, die auf der Intensivstation liegen, weil sie sich trotzdem angesteckt haben.

Kathleen Erler: „Wir müssen unsere Bewohner und Besucher schützen.“ Quelle: privat

Um uns, unsere Bewohner und Besucher zu schützen, müssen wir uns an alle Regeln halten und täglich testen. Das machen wir auf eigene Kosten, einen Teil erstattet die Pflegekasse. Im schlimmsten Fall werden die Bewohner isoliert. Das hatten wir schon einmal, das ist unvorstellbar grausam, weil es jegliche Kontakte ausschließt. Unsere Bewohner sind dann allein in ihren Wohnungen, haben nur noch Bezug zum Personal. Das hat unsere Bewohner und auch uns zum Teil schwerer betroffen gemacht als befürchtet.“

Prof. Tim Drygala, Dekan der Juristenfakultät der Uni Leipzig

„Wir haben drei Handlungsmöglichkeiten. Erstens, wir tun nichts und lassen es wie die Engländer und die Dänen laufen. Das wäre riskant. Zweitens, wir beschließen Einschränkungen für alle. Das wäre solidarisch. Die sächsische Staatsregierung wählt die dritte Möglichkeit: Sie ergreift Maßnahmen, die nur die Ungeimpften treffen. Juristisch ist der Ermessensspielraum groß. Jeder der drei Wege wäre rechtmäßig – solange in der Verordnung keine Formfehler passieren oder die Landeskompetenzen überschritten werden.

Prof. Tim Drygala: Quelle: Andre Kempner

Ich unterstütze die dritte Variante. Die erste ist mir gerade in Sachsen zu gefährlich, wo viele Menschen ungeimpft sind. Es geht dabei auch um die viel zitierte Überlastung des Gesundheitssystems. In Abwägung der verbleibenden Varianten hält sich mein Mitleid mit den Ungeimpften in Grenzen. Die vorgebrachten Argumente, sich nicht impfen zu lassen, entspringen überwiegend einer schlichten Lust am Dagegensein, bei manchen auch gepaart mit Fortschrittsfeindlichkeit. Den Nachteil denjenigen zuzuschieben, die aus irrationalen Gründen die hohen Inzidenzen verursachen, ist ein tragfähiges Abwägungsmotiv.“

Britta Taddiken, Pfarrerin Leipziger Thomaskirche

„Ich empfinde es als problematisch, dass die Politik zwar 2G verordnet, aber offenbar nicht öffentlich über eine Impfpflicht zu diskutieren wagt. So aber wird sie faktisch durch die Hintertür eingeführt. Das ist Wasser auf die Mühlen der Querdenker! Auch wenn es einem nicht gefällt: Die Entscheidung gegen die Impfung ist verbrieftes Recht. In gewisser Weise ist 2G auch trügerisch, denn die Leute kommen ja in der Regel ungetestet in eine Veranstaltung oder in ein Restaurant.

Britta Taddiken: „1G-Regel wäre am sinnvollsten.“ Quelle: Michael Bader

Viele dürften sich durch 2G auch zu sicher fühlen und Hygieneregeln nicht mehr einhalten. Auch dabei kann es zu Infektionen kommen. Wahrscheinlich wäre im Moment eine 1G-Regel für alle Veranstaltungen am sinnvollsten, um ein Infektionsgeschehen möglichst zu unterbinden: Alle müssen getestet kommen. Dafür sollte man die Testzentren wieder öffnen. Bis dahin wäre meines Erachtens eine flächendeckende 3G-Regelung die pragmatischste Lösung. Ich persönlich hoffe, dass sich möglichst viele noch für die Impfung entscheiden und mit dazu beitragen, sich und andere vor schweren Verläufen zu schützen.“

Philipp Ruch, Gründer des Künstlerkollektivs „Zentrum für Politische Schönheit“

„Ja sicher – das ist der einzige Weg. Das ist auch kein Zwang. Der Zwang ist ein ansteckender Virus. Was uns politisch zwingt, ist die Situation im Gesundheitssektor. Wir sind eine Gesellschaft, die sich Regeln auferlegt hat: zum Beispiel, Menschen im Inneren, vor den EU-Außengrenzen, nicht sterben zu lassen. Mit etwas Mitgefühl lässt sich nachvollziehen, was eine Ärztin oder ein Krankenpfleger im Moment gerade durchmacht. Ein Viertel der Bevölkerung, das sich nicht impfen lässt, bringt den Rest der Gesellschaft in eine große Zwangslage.

Philipp Ruch: Quelle: Gene Glover

Ich finde auch die Sichtweise verkehrt, dass sich die sächsische Regierung mit Regeln zurückhalten sollte, um eine angebliche gesellschaftlich angespannte Situation nicht noch anzuheizen. Die Eskalation liegt weit davor: Bei denen, die meinen, gegen eine Jahrhundertpandemie „Widerstand“ leisten zu müssen. Bei denen, die sich entschieden haben, die Wissenschaft als Feind zu erachten. Der „Widerstand“, der in Sachsen mit so viel Stolz vor sich hergetragen wird, wird schnell vergehen: Wenn etwa Wirte beschlossene 2G-Regeln nicht umsetzen, dann ist das so, als hätten sie nach der Sperrstunde auf. Für so etwas gibt es die Polizei.“

Katharina Gocht-Hamann, Stationsleiterin Diakonissen-Krankenhaus Leipzig

„Es müsste, wie im letzten Jahr, wieder eine Reihenfolge für die Impfauffrischungen geben – zuerst müssen die Alten, Kranken, Morbiden geschützt werden. Schade ist, dass die Impfzentren zu sind und viele, die sich jetzt ein drittes Mal impfen lassen wollen, dazu derzeit keine Möglichkeit haben. Es muss mehr über Infektprophylaxe informiert werden, denn viele sind mit Blick auf Abstand, Maske und Schnelltests nachlässig geworden. Wir müssen mehr aufklären ohne zu bewerten – mit Faktenwissen in einem einfachen Deutsch.

Katharina Gocht-Hamann: Quelle: Andre Kempner

Wie mit dem „Impfbuch für alle“ von Eckart von Hirschhausen, das über die Apotheken verteilt wurde. Es gibt zu viel destruktive Kommunikation, so dass die einen Angst bekommen und die anderen trotzig reagieren und alles für Panikmache halten. Es fehlt der Respekt vor anderen Meinungen. Ob 2G der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Jedenfalls fallen Menschen, die sich nicht impfen lassen können, hinten runter. Es ist aber nicht gut, immer die Politik vorzuschieben: Wer von uns will denn solche Entscheidungen treffen?“

Christian Dahms, Generalsekretär Landessportbund Sachsen

„Die Frage steht für uns im Raum, ob mit fehlender Aufklärung zur Impfung und dem Wegfall von kostenlosen Testmöglichkeiten eine Verbindung zu den gestiegenen Corona-Zahlen herzustellen ist. Man muss die Problematik ganzheitlich auch abseits vom Sport betrachten. Es gilt, die Leute mitzunehmen, Möglichkeiten aufzuzeigen und anzubieten. Unabhängig davon, dass die Menschen weiterhin zum Impfen animiert werden sollen, ist ein Testregime hilfreich.

Christian Dahms: „2G-Regelung ist kein Königsweg.“ Quelle: Dietrich Flechtner

Wir lernen derzeit, dass Geimpfte weiterhin übertragen und anstecken können. Das muss durch Testungen nachvollziehbar gemacht werden. Die Folgen könnten so abgemildert werden. Es ist kein Königsweg über die 2G-Regelung zu versuchen, die Pandemie zu bekämpfen. Die wird dadurch nicht behoben, das ist zu kurz gedacht. Eine 1G-Regelung ist denkbar, schließlich können auch Genesene erkranken. Ein Test für einen geringen Obolus sollte in Testzentren möglich gemacht werden.“

Dr. Cornelia Hösemann, Ärztin in Großpösna

„Für manchen, der nicht geimpft oder genesen ist, ist 2-G sicher schwer zu verstehen. Wir kommen aber nicht daran vorbei, wenn wir die Zunahme schwerer Verläufe in den Griff bekommen wollen. Wenn wir diejenigen schützen wollen, die nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel unsere Kinder. Wenn wir die Pflegekräfte schützen wollen, von denen es jetzt weniger gibt und die auf den Stationen die Erkrankten behandeln müssen.

Dr. Cornelia Hösemann: „An 2G kommen wir nicht vorbei.“ Quelle: Andre Kempner

Es geht um Gemeinschaft und Solidarität. Wer sich nur hinstellt und sagt, er fühle sich ausgegrenzt, zeigt keine Solidarität und lässt erkennen, dass er die Situation nicht verstanden hat. Seit fast einem Jahr gibt es Impfberatungen und -angebote – es ist nicht einzusehen, dass nun die Politik angeprangert wird, weil sie jetzt diesen Schritt geht. Ich befürchte allerdings, dass wir auch mit 2-G die letzten Ungeimpften nicht mehr erreichen, dass die sich dann innerhalb ihrer Familien und Freundeskreise treffen, erneute Infektionen verursachen und Erkrankungen weitergeben.“

Uwe Teichert, Chef von Neontechnik Elektroanlagen Leipzig

„Wir sind im Elektrohandwerk tätig und gelten somit als systemrelevant. Das macht es in vielen Dingen nicht einfach. Von unseren knapp 70 Beschäftigten fallen immer wieder welche aus, weil sie in Quarantäne müssen, wenn ihre Kinder Kontakt hatten mit jemanden, der positiv getestet ist. Das behindert die Prozesse. Unsere Elektriker können nun mal nicht im Homeoffice arbeiten. Bei anderen Firmen, mit denen wir auf Baustellen zusammenarbeiten, ist das ähnlich. In der Folge fehlen auch da Beschäftigte, so verzögern sich die Projekte, explodieren die Kosten. Deshalb gehören aus meiner Sicht die strengen Quarantäne-Regeln auf den Prüfstand.

Dr. Uwe Teichert: Quelle: Andre Kempner

Auch ist es falsch, einzelne Branchen in das 2-G-Modell zu zwingen. Wir brauchen einheitliche und nachvollziehbare Maßnahmen, die sich nicht von Bundesland zu Bundesland unterschieden. Für eine Nebelkerze halte ich es, dass die Politik jetzt Arbeitgebern dringend rät, allen Beschäftigten dreimal wöchentlich kostenlose Tests anzubieten. In der bundesdeutschen Arbeitsschutzverordnung sind Tests überall dort vorgeschrieben, wo ernsthaft gearbeitet wird. Das handhaben wir auch so. Die Politik lenkt nur von ihren Pflichten ab, nämlich der Wiedereinführung kostenloser Bürgertests.“

Phillipp Ahmann, künstlerischer Leiter des MDR-Chors

„Angesichts der Zahlen, wie sich die Inzidenzen sich gerade in Sachsen und Thüringen, aber auch in Bayern entwickeln, und angesichts der sehr niedrigen Impfquote in Sachsen, kann man es ja nicht einfach laufen lassen. Da muss etwas geschehen. Ob 2G wirklich ausreicht, die Pandemie in den Griff zu bekommen, da bin ich sehr skeptisch. Aber es wird sicher helfen, die nächste Welle ein wenig abzuflachen, insofern halte ich die Maßnahme mindestens für gerechtfertigt – zumal es ja keine wirkliche Alternative gibt.

Philipp Ahmann: Quelle: Andre Kempner

Auf die Arbeit des MDR-Chors wird 2G voraussichtlich keine Auswirkungen haben. Derzeit unterziehen wir jedes nicht geimpfte oder genesene Chormitglied alle 48 Stunden einem PCR-Test. Unter diesen Bedingungen können wir weitgehend normal proben, und das wird, nach allem, was ich bisher weiß, auch so bleiben. Ganz anders sieht es natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen aus, die die Konzerte organisieren, und die Karten vertreiben. Die fangen jetzt wieder ganz von vorn an. Ich persönlich bin übrigens geimpft und habe daher im Moment keine Angst vor einer Ansteckung und einem schweren Verlauf der Krankheit.“

Von Denise Peikert, Björn Meine, Mark Daniel, Frank Pfütze, Dominic Welters, Mathias Wöbking, Peter Korfmacher, Stephanie Riedel, Andreas Dunte