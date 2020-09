Leipzig

In der Liste kurioser Feiertage darf er nicht fehlen: Der Europäische Pilztag (englisch: European Mushroom Day). Seit 2016 wird er immer am vierten Sonnabend im September gefeiert. Erfunden hat diesen „Ehrentag“ für Pfifferlinge und Co. Karin Montag, Herausgeberin der Fachzeitschrift „Der Tintling“ . Ziel ist es, an diesem Tag für den Schutz bedrohter Pilzarten zu werben und Pilzarten bekannter zu machen – vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Dass dieser Tag parallel zum Internationalen Tag des Hasen („Rabbit Day“) stattfindet, ist eher Zufall.

In diesem Jahr sind Pilzsammler bislang eher enttäuscht: Die Klassiker im Wald sind durch die lange Trockenheit rar. Dennoch wächst die Hoffnung, dass der plötzliche Herbsteinbruch mit nassem Wetter die Chancen verbessert. Gerd Scholz (64) ist einer der bekanntesten Pilzberater in der Dübener Heide. Der Experte wohnt in Schköna bei Gräfenhainichen und ist in diesen Wochen wieder ein gefragter Mann.

Frage: Viele Pilzfreunde winken dieses Jahr ab und sagen: Nach dieser Trockenheit wächst doch eh nichts im Wald. Ist das wirklich so?

Gerd Scholz: Naja, es wächst schon was. Letztens erst waren Sammler bei mir, die hatten auch Steinpilze, Schirmpilze und Hexenröhrling im Korb. Die Steinpilze waren allerdings eher madig und vertrocknet. Es stimmt also, das Angebot an Pilzen könnte größer sein.

Bringt also der Regen endlich den Segen im Wald?

Ja, er hilft schon sehr. Der Boden ist ja noch sehr warm von den sonnigen Spätsommertagen. Fällt da jetzt reichlich Regen darauf, kommen die Pilze recht schnell. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, als der Sommer auch sehr heiß und trocken war und es im Oktober plötzlich noch eine gute Pilzsaison wurde. Allerdings darf es auch nicht zu kalt werden, Frost wäre ganz schlecht. Ein paar wärmere Tage bräuchte es schon noch.

Pilzberater und Kenner der Dübener Heide: Gerd Scholz aus Schköna bei Gräfenhainichen. Quelle: Marcel Duclaud / Mitteldeutsche Zeitung

Was macht der Klimawandel mit den Pilzen? Gibt es Gewinner und Verlierer?

Ja, es kommen schon neue Pilzarten zu uns, die wir früher in den Wäldern nicht gesehen haben. Zum Beispiel der Tintenfischpilz, der ursprünglich aus Australien gekommen ist. Da werden sich auch noch andere, bislang hier unbekannte Arten dazu kommen.

Und wer ist bedroht? Pfifferlinge zum Beispiel?

Stimmt, Pfifferlinge könnten zu den Verlierern gehören. Ich habe selbst letztes Jahr gar keine gefunden. Aber es ist ja nicht allein der Klimawandel, der Pilze bedroht.

Was noch?

Die intensive Waldbewirtschaftung. Überall wo Holz geschlagen wird und schwere Technik wie der Harvester zum Einsatz kommt, können Sie die Folgen sehen. Der Boden ist verdichtet, da wächst nichts mehr. Bisher richtig gute Sammelstellen gehen verloren. Nehmen Sie zum Beispiel den Goldröhrling – ohne die Lärche kann er nicht wachsen. So ist es auch bei vielen anderen Pilzen: Sind die Bäume weg, sind auch die Pilze weg.

Viele Deutsche entdecken in diesem Corona-Jahr auch die heimischen Wälder wieder. Wann ist die Schmerzgrenze erreicht?

Ach, das sehe ich entspannt. Natürlich sind besonders an den Wochenende die Parkplätze entlang der B2 in der Dübener Heide voll und viele Besucher sind in den Wäldern, zum Beispiel am Eisenhammer. Aber das ist kein Problem, die Heide kann die Pilzsammler aus der Stadt noch sehr gut vertragen.

Zum Schluss die Klassiker-Frage: Wie kann ich ganz einfach giftige von essbaren Pilzen unterscheiden?

Ich muss Sie enttäuschen: Es gibt leider kein einfaches Mittel. Weder die mitgekochte Zwiebel noch der Silberlöffel können helfen. Auch der Spruch „Hohler Stiel gleich giftig, voller Stiel gleich essbar“ ist gefährlicher Unsinn! Machen Sie bitte auch keine Geschmacksprobe: Die tödlich giftigen Knollenblätterpilze sollen einen sehr angenehmen Geschmack haben - überprüfen Sie es lieber nicht.

Sie nehmen mir den Mut...

Nein, Pilzsammeln ist etwas wunderbares! Ich will nur davor warnen, dass Irrglaube lebensgefährlich werden kann. Zum Beispiel die Annahme, dass Pilze, an denen Schnecken und Maden schadlos fressen, auch für den Menschen ungiftig wären. Falsch, denn Tiere fressen auch Giftpilze. Und selbst unter den Pilzarten, die ein Röhrenfutter, also einen „Schwamm“ unter dem Hut haben, gibt es Giftpilze. Es hilft also nichts: Um ganz sicher zu gehen, fragen Sie lieber einen Pilzberater. Wir sind gut vernetzt und eigentlich in jeder Region zu finden.

Von Olaf Majer