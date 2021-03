Leipzig

Intensivärzte aus der ganzen Bundesrepublik forderten am Montag die Rückkehr in einen schärferen Lockdown, um überlastete Intensivstationen in den Kliniken zu vermeiden. Das Robert-Koch-Institut vermeldet zudem weiter steigende Infektionszahlen. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben derzeit Sieben-Tage-Inzidenzen von über 100. Wie ist die Lage in Sachens Krankenhäusern?

Im Leipziger St. Georg Klinikum teilt man die Sorge der Ärzte der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) und beobachte das aktuelle Geschehen sehr genau, heißt es. Von den zehn Intensivbetten, die für Corona-Patienten und Patientinnen reserviert sind, sei aktuell keines frei.

Zahlen in Leipzig sind konstant

Am Leipziger Universitätsklinikum befanden sich am Dienstag 19 Corona-Patienten auf der Intensiv-, 18 auf der Normalstation. Die Zahlen seien seit circa drei Wochen konstant, teilt das Klinikum mit, und deutlich niedriger als im Dezember und Januar, als zwischenzeitlich mehr als 40 Erkrankte auf der Intensivstation und fast 100 auf der Normalstation zu versorgen waren.

Überbelastung sollte verhindert werden

„Aus unserer Sicht ist es auch weiterhin entscheidend, eine Überlastung des Gesundheitssystems durch viele Schwerkranke zu verhindern. Wir sollten nicht in Situationen kommen, in denen Kapazitäten in Krankenhäusern nicht mehr ausreichen. Um das zu verhindern, sind die der jeweiligen Infektionsentwicklung angepassten Schutzmaßnahmen ebenso wichtig wie die aktuell laufende Impfung der Risikogruppen“, sagt Professor Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL. Insgesamt sind derzeit 88 Personen aufgrund einer Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung in Leipzig.

Auslastung in Sachsen durchmischt

Ein Blick auf die Statistik des DIVI (Stand: 16. März) zeigt in Sachsen ein gemischtes Bild. Dort werden täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1.300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland erfasst. Dadurch sollen Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung regional und zeitlich verglichen und erkannt werden. Die Veränderungen dieser Werte sind allerdings dynamisch zu betrachten.

Kritische Region in Sachsen ist der Erzgebirgskreis. Dort sind in den Krankenhäusern, die am Meldeverfahren der DIVI beteiligt sind, rund fünf Prozent der High-Care Betten für Erwachsene frei – vier Stück von insgesamt 79. Ähnlich prekär ist die Lage im Landkreis Meißen mit sechs freien von insgesamt 63 Betten. Von den dort neun behandelten Coronapatienten und -patientinnen werden sieben beamtet.

Lage in Chemnitz angespannt

Über die Lage in Klinikum Chemnitz, einem der drei kommunalen Großkrankenhäuser im Freistaat, will die Pressestelle erst am Donnerstag informieren. Laut DIVI-Statistik sind in der Stadt Chemnitz zwölf von 158 Intensivbetten frei. Acht von den 20 Coronapatienten auf den Chemnitzer Stationen müssen invasiv beatmet werden. Auch die Auslastung der Dresdner Kliniken ist derzeit nicht ideal. Rund 17 Prozent auf der Intensivstation sind frei, von 27 Coronapatienten sind am Dienstag 18 unter Beatmung.

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit freien Betten

Entspannter ist die Lage derzeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Region galt Ende 2020, mit Inzidenzen über 400, als Corona-Hotspot. Jetzt sind dort von den 179 gemeldeten Intensivbetten 44 belegt – elf von ihnen mit Coronapatienten. Görlitz meldet rund 21 Prozent freie Betten. In Bautzen, Nordsachsen und dem Landkreis Leipzig sind rund 30 bis 40 Prozent der Intensivplätze frei und damit mehr, als in vielen anderen Kommunen in der Bundesrepublik.

Trotzdem sehen die Mediziner die Lage in den Kliniken nicht als komfortabel an, wie beispielsweise der Geschäftsführer der Sana-Kliniken Leipziger Land, Dr. Roland Bantle, durchblicken lässt: „Bei der Erkrankung an Corona sehen wir schwerste Verläufe auf unseren Intensivstationen und wir hoffen, dass durch geeignete Maßnahmen ein Anstieg der Patientenzahlen vermieden werden kann.“ An der Diskussion, ob Maßnahmen wie ein erneuter Lockdown sinnvoll seien, möchte sich die Klinik nicht beteiligen.

Infektionsgeschehen wird beobachtet

Bei den Helios-Klinken, ebenfalls mit Standorten in Sachsen, sieht man derzeit einen deutlichen Rückgang der Covid-Patienten und Patientinnen. „Dennoch wissen wir, dass das Infektionsgeschehen dynamisch ist und bewerten die Lage daher täglich neu, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des Inzidenzwertes“, heißt es aus der Pressestelle dazu. Bezüglich der Bettenkapazitäten könne die Klinik kurzfristige Anpassungen vornehmen und andere Eingriffe beispielsweise verschieben.

Personelle Kapazitäten und Notfälle sind ausschlaggebend

„Die verfügbare Bettenzahl ist also kein fixer Wert, sondern richtet sich nach der Zahl der Notfälle und der personellen Kapazitäten.“ Zu den Forderungen des DIVI äußern sich die Helios-Kliniken auch: Man sollte nicht nur auf die aktuell wieder ansteigenden Inzidenzen, sondern auch auf die faktische Belastung der Krankenhäuser schauen, um Maßnahmen wie einen erneut verschärften Lockdown zu rechtfertigen.“ Diese Entscheidung solle die Politik im engen Schulterschluss mit der Wissenschaft treffen.

Sachsen hat, trotz hoher Inzidenz, noch circa 25 Prozent freie Intensivbetten. Lediglich Rheinland-Pfalz hat, im Vergleich der Bundesländer, mehr Kapazitäten. Schon vor Corona lag die Auslastung der Intensivstationen in Deutschland bei rund 80 Prozent. Offen bleibt bei all den Statistiken jedoch die Situation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem. Diese arbeiten bereits seit einem Jahr unter den Bedingungen der Pandemie.

Von Vanessa Gregor