Dresden

Das dritte Jahr in Folge ist die Zahl rechtsmotivierter Gewalt in Sachsen leicht gesunken. Bei der Opferinitiative RAA Sachsen wurden 2021 insgesamt 189 tätliche Angriffe auf 261 Personen registriert, denen eine rassistische, antisemitische oder politisch rechte Motivation zugrunde lag. Das ist ein Rückgang um neun Prozent gegenüber dem vorhergehenden Jahr. Als Grund für die zuletzt wieder leicht verringerte Gewalt gegen Andersdenkende macht der RAA Sachsen vor allem die Einschränkungen des Alltags während der Corona-Pandemie verantwortlich.

„Im Langzeitverlauf zeigt sich dennoch ein stabiles Niveau rechtsmotivierter Angriffe in Sachsen“, sagte Fachreferentin Andrea Hübler bei der Vorstellung des Jahresberichts der Opferinitiative am Donnerstag in Dresden. Abgesehen von den Ausreißern 2015 und 2016, als sich die Übergriffe während der Ankunft vieler Geflüchteter aus Syrien in Sachsen mehr als verdoppelten, haben sich die Zahlen seit mehr als zehn Jahren nur unwesentlich verändert.

Verdopplung der Angriffe im Landkreis Nordsachsen

Regional gesehen gebe es dabei auch jetzt besorgniserregende Tendenzen. So verdoppelte sich die Zahl der tätlichen Angriff und Körperverletzungen aus dem rechten Milieu im Landkreis Nordsachsen innerhalb eines Jahres auf zwölf registrierte Fälle. Problematisch sei zudem der Landkreis Zwickau beziehungsweise die Stadt Zwickau, wo zuletzt mehrfach Neonazis Personen angegriffen hätten, so Hübler. Abgesehen davon seien die drei sächsischen Großstädte weiterhin Hotspots rechter Gewalt: In Dresden gab es demnach innerhalb des vergangenen Jahres 49 tätliche Angriffe auf Personen, in Leipzig 46, im angrenzenden Landkreis Leipzig 13 und in Chemnitz 16.

Ein große Rolle bei der rechtsmotivierten Gewalt in Sachsen habe 2021 auch das Thema Pandemie gespielt – unter anderem bei den vielen Corona-Demonstrationen. Hier wurde eine deutliche Zunahme von Übergriffen registriert, vielfach auf Berichterstattende. Als Beispiele von Gewalt im Zusammenhang mit Corona-Protesten nannte Hübler aber auch die Morddrohungen gegen den Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten sowie mehrere Körperverletzungen auf Personen in Dresden und Leipzig, die beispielsweise in Straßenbahnen oder im Supermarkt Passanten zum Tragen von Masken aufgefordert hatten.

Heterogene Corona-Proteste – mit Umsturzfantasien

Laut Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen seien die Corona-Proteste zwar nicht geschlossen rechtsextrem, allerdings würden viele der Beteiligten die parlamentarische Demokratie ablehnen und äußerten dabei vielfach antisemitische und geschichtsrevisionistische Meinungen. Die allgegenwärtigen Umsturzfantasien auf den Corona-Demos würden in der Masse legitimiert, weil man sich selbst in einer Diktatur wähnte. Nattke kritisierte in diesem Zusammenhang auch, dass die Proteste in der Regel zwar von Rechtsextremen organisiert werden, diese von den Behörden aber dann trotzdem häufig nicht als rechtsextrem eingestuft werden.

Laut Andrea Hübler gehört zu den Problemen der Strafverfolgung rechter Gewalt nicht nur, dass Opfer häufig keine Anzeigen erstatteten, sondern auch das die Behörden die politischen Hintergründe der Übergriffe oft ignorierten. So sei 2021 nur nach 129 der 189 Angriffe auch die Polizei informiert worden und lediglich die Hälfte der angezeigten Angriffe sei denn von den Beamtinnen und Beamten auch der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet worden.

Hauptgründe: Rassismus und Gewalt gegen Andersdenkende

Aus den Beratungen der Opfer wisse man aber, dass bei etwa jedem zweiten der Angriffe (88 von 189) rassistische Einstellungen der Grund für die Attacke waren. Bei 79 Fällen gehörten die Opfer zum politisch linken Lager oder waren explizit nichts rechts. Acht Betroffene wurden 2021 in Sachsen wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen, in vier Fällen waren der Attacke sozialdarwinistische Äußerungen gegenüber Menschen mit Behinderungen vorausgegangen. Gewalttätiger Antisemitismus wurde zuletzt in Sachsen dreimal registriert.

Die überwiegende Mehrheit der Körperverletzungen und Nötigungen aus dem rechten Milieu richte sich gegen erwachsene Männer. Es seien im vergangenen Jahr aber auch 34 Angriffe auf Jugendliche und 18 auf Kinder unter 13 Jahren registriert worden.

Von Matthias Puppe