Am 2. März, nur einen Tag nach der Leipziger OBM-Wahl, hält eine Push-News Sachsen zum ersten Mal in Atem. Der Freistaat hat seine erste bestätigte Corona-Infektion. Ein Rentner aus dem Kreis Sächsische Schweiz/ Ost­erzgebirge hat sich angesteckt – auf einer Bustour im italienischen Südtirol, damals ein früher europäischer Hotspot.

Schon zwei Tage später trifft die Corona-Pandemie auch die Sachsen-Metropole Leipzig mit voller Härte und sogt in der Stadt für einen Schock. Es ist noch kein Corona-Fall, aber die Buchmesse, eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres, wird am 4. März abgesagt. Sie hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.

Grünes Licht für letztes Spiel

Danach geht es Schlag auf Schlag. Am 6. März wird der erste Fall in Leipzig bekannt, während nicht nur in der Stadt heiß diskutiert wird, ob RB Leipzig sein Champions-League-Heimspiel noch ­austragen darf. Nachdem das Gesundheitsamt grünes Licht gibt, tritt RB am 10. März vor mehr als 43 000 Fans gegen Tottenham an und gewinnt 3:0.

Dass dieses Spiel das vorerst letzte in einem vollen Stadion in Deutschland gewesen ist, ahnen an diesem Abend wohl nur die wenigsten. Die Befürchtungen von Kritikern, dass das Spiel zu einer Massen-Infektion führen könnte, bestätigen sich nicht. Es werden danach nur sehr vereinzelte Fälle bekannt.

Eine Woche später fährt auch Leipzig wie alle anderen Städte und Regionen in Deutschland komplett runter. Am 16. März schließen im ersten Lockdown Schulen und Kitas, am 19. März machen Bars und Lokale dicht, um die Kinderspielplätze in der Stadt flattern rote Absperrbänder. Ab 23. März gelten Ausgangsbeschränkungen.

Doch im Gegensatz zum öffentlichen Leben in der Stadt, das vom Lockdown stark getroffen wird, bleibt im Frühjahr die Lage in den drei führenden Kliniken in Leipzig relativ entspannt. Was vor allem an der sehr geringen Infektionszahl in Leipzig und Sachsen liegt. Weil es sich der Freistaat leisten kann, nimmt er Patienten aus dem italienischen Hotspot Bologna auf. Jeweils zwei werden in der Uniklinik und im Herzzentrum medizinisch versorgt. Drei von ihnen überleben allerdings die Folgen von Covid-19 nicht. Am 4. Mai wird der geheilte Patient aus Bologna unter viel Beifall des medizinischen Personals aus der Uniklinik zur weiteren Reha-Behandlung entlassen.

Protest der Leipziger Gastronome im Mai unter dem Motto „Wir geben den Löffel ab“ auf dem Augustusplatz. Quelle: André Kempner

Mit dem Frühsommer und dem schrittweisen Abbau des Lockdowns greift auch in Leipzig Erleichterung um sich. Das Leben normalisiert sich. Am 1. Juni sorgt eine Meldung für viel Freude: Erstmals seit drei Monaten gibt es keine neuen Corona-Infektionen in Sachsen.

Aber Ende September kehrt die aus dem März stammende alte Angst vor der Corona-Pandemie zurück. Am 12. Oktober muss Sachsen erstmals ein Risiko-Gebiet ( Erzgebirge) ausweisen. Im Freistaat steigen die Zahlen rapide, die Kritik am Zögern der Landesregierung wächst. Das für die Herbstferien geltende Beherbergungsverbot wird dennoch außer Kraft gesetzt.

Verbotener Gang um den Ring

Während die Infektionszahlen immer weiter steigen, erlebt Leipzig am 7. November einen seiner schwärzesten Tage der jüngeren Geschichte. Offiziell 20 000 (geschätzt 45 000) Menschen beteiligen sich an einer „Querdenker“-Demo gegen die Corona-Maßnahmen.

Tausende Menschen protestieren im November auf der „Querdenker“-Demo in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen. Weil die Auflagen nicht eingehalten wurden, löste die Stadt die Versammlung vorzeitig auf. Quelle: Dirk Knofe

Die meisten Teilnehmer tragen keine Maske. Unterstützt von rechtsextremen Kräften erzwingen sie einen verbotenen Gang über den Ring. Die Taktik der Polizei und Aussagen von Innen­minister Roland Wöller ( CDU) stehen danach am Pranger.

Und die Zahlen steigen ­weiter.

