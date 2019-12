Auf dem Weg ins Jahr 2020: So hat sich Sachsen in 10 Jahren verändert

Leipzig

Ein neues Jahr steht vor der Tür und auch mit der Koalitionsbildung kurz vor Weihnachten ist in Sachsen ein neues Kapitel angebrochen. Eine gute Gelegenheit also, um noch einmal zurückzublicken und sich zu fragen: Wie hat sich Sachsen in den vergangenen zehn Jahren eigentlich entwickelt? Und wie steht der Freistaat heute in Punkto Wirtschaft, Sicherheit, Bevölkerung und Zufriedenheit da? Der Blick auf die Zahlen soll es zeigen. Da für das Jahr 2019 noch nicht in allen Bereichen Zahlen zur Verfügung stehen, umfasst die Übersicht die zehn Jahre zwischen 2009 (inkl.) und 2018.

Bruttoinlandsprodukt steigt um 19 Prozent

So ging es los: 2009 beginnt mit einer Krise – weltweit leidet die Wirtschaft unter dem Platzen der spekulativ aufgeblasenen Immobilienblase in den USA. In Sachsen sinkt das preisbereinigte BIP im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent. Laut Joachim Ragnitz vom Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) in Dresden eine Folge des Zusammenbruchs der amerikanischen Großbank Lehmann Brothers im September 2008.

Das hat sich getan: Schon 2010 sei die Wirtschaft – unterstützt von Konjunkturprogrammen wie der Abwrackprämie – wieder auf ihren alten Wachstumspfad zurückgekehrt, so Ragnitz. Das Auslaufen der Programme habe dann die Schwächephase 2012 (+0,6 Prozent) und 2013 (+0,1 Prozent) ausgelöst, erst 2014 habe es wieder höhere Wachstumsraten gegeben. Insgesamt sei die sächsische Wirtschaft gerade in Bereichen der Industrie eng mit der gesamtdeutschen Wirtschaft verflochten, was sich in einem ähnlichen Verlauf der Konjunktur zeige. „Auffällig ist, dass die Entwicklung des BIP in Sachsen anders als in Westdeutschland nur mit einem geringen Zuwachs an Arbeitsplätzen einhergeht“, so Ragnitz. Stattdessen werde sie vor allem durch Produktivitätszuwächse getragen.

Hier stehen wir heute: Dass sich das Wachstum in den vergangenen beiden Jahren verlangsamt hat, liegt laut statistischem Landesamt folglich auch an der rückläufigen Entwicklung des produzierenden Gewerbes. „Entscheidend ist der unverkennbare, langfristige Wachstumstrend“, heißt es vom sächsischen Wirtschaftsministerium dazu. Insgesamt ist das BIP in Sachsen seit 2009 um 19,4 Prozent gestiegen – auf 126,4 Milliarden Euro.

Diese Rolle spielte die Landespolitik: Kaum eine Rolle, so Joachim Ragnitz. Die wirtschaftspolitischen Kompetenzen der Landespolitik seien gering, hauptsächlich würden Vorgaben des Bundes umgesetzt. Gegen konjunkturelle Trends könne man auf Landesebene gar nichts ausrichten. Im sächsischen Wirtschaftsministerium ist man weniger gnädig: „Die Reaktion der damaligen von der CDU/ FDP geführten Koalition auf die Wirtschaftskrise hat mit einem harten Sparkurs das Wachstum gebremst“, heißt es von einer Sprecherin. Unter anderem seien Probleme – beispielsweise im Bereich der Lehrer und der Polizei – verschärft worden.

Bevölkerunsentwicklung – immer weniger Sachsen

So ging es los: Die Bevölkerung in Sachsen ist bereits seit 1990 rückläufig. 2009 hat der Freistaat noch 4 168 732 Einwohner.

Das hat sich getan: Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Bevölkerungszahl weiter gesunken. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurde die amtliche Einwohnerzahl nach unten korrigiert – deshalb wird ein überdurchschnittlicher Rückgang abgebildet. Eine Ausnahme bilden die Jahre 2014 und 2015. Laut Manuela Reckling, Referentin im Statistischen Bundesamt, liegt das am vermehrten Zustrom von Schutzsuchenden in dieser Zeit. Der Effekt hielt allerdings nicht lange an. „Hauptursache des Bevölkerungsrückgangs ist das Geburtendefizit. Der Überschuss der Gestorbenen konnte durch die Wanderungsgewinne nicht kompensiert werden“, so Reckling.

Hier stehen wir heute:Nach den Zahlen von 2018 leben heute noch knapp 4078.000 Menschen in Sachsen – etwa 90.700 weniger als vor zehn Jahren. Besonders trifft das ländliche Regionen. Die Großstädte Leipzig und Dresden sind nicht nur bei Zuziehenden beliebt sondern weisen laut Reckling auch einen Geburtenüberschuss auf. Allgemein wird angenommen, dass die Bevölkerungszahl in Sachsen noch weiter sinkt.

Mehr Senioren von Armut bedroht

So ging es los: 2009 befindet sich die Armutsquote in Sachsen mit 19,5 Prozent auf einem hohen Niveau. Dabei richtet sich der Armutsbegriff nach den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen. „Armut bedeutet danach, dass einer Person im Verhältnis zum mittleren Wohlstandsniveau der Gesellschaft, in der sie lebt, weniger Ressourcen zur Verfügung stehen“, heißt es von Manja Kelch, Referentin im sächsischen Sozialministerium.

Das hat sich getan: Über die vergangenen zehn Jahre ist die Armutsquote – bis auf kleine Ausreißer – in kleinen Schritten zurückgegangen. Laut Manja Kelch ist dafür die positive wirtschaftliche Entwicklung im Freistaat verantwortlich. So seien auch die Beschäftigungsquoten deutlich angestiegen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen und Harz-IV-Empfänger sei dagegen zurückgegangen.

Hier stehen wir heute: Im Vergleich zum Vorjahr sank die Quote der Betroffenen 2018 in Sachsen um 0,2 Punkte auf 16,6 Prozent – und liegt damit immer noch knapp einen Punkt über der Bundesquote von 15,5. Gestiegen ist dagegen das Armutsrisiko für Senioren – von 9 Prozent in 2009 auf 11,6 Prozent 2018. Laut Dagmar Neukirch von der sächsischen SPD geht das auf die Umbrüche nach der Wende zurück. Viele Menschen hätten nach dem Verlust ihrer angestammten Arbeit für wenig Geld arbeiten müssen. Dementsprechend würden auch ihre Renten ausfallen. Der Kompromiss der Großen Koalition zum Thema Grundrente löste in Sachsen geteilte Reaktionen aus.

Politisch motivierte Kriminalität in Sachsen

So ging es los: Im Jahr 2009 erfasst die Polizei in Sachsen insgesamt etwa 279.500 Straftaten. Von da an geht es – bis 2015 – mit den Fällen bergauf. In der Kategorie der politisch motivierten Straftaten werden 513 von linker und 1972 von rechter Seite erfasst.

Das hat sich getan:Sowohl auf rechter, als auch auf linker Seite zeigen sich über die Jahre immer wieder Ausreißer in der Statistik. „Auf die wellenförmige Entwicklung wirken viele Faktoren“, sagt Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamts: „Generell werden die Ränder immer dann stärker, wenn die Mitte schwächelt“. So seien bei Demonstrationen gegen die Asylpolitik der Bundesregierung – und den entsprechenden Gegendemonstrationen – jeweils besonders viele Fälle erfasst worden. Auch Wahljahre hätten diesen Effekt.

Hier stehen wir heute: Während die Zahl der erfassten Straftaten in der allgemeinen Kriminalitätsstatistik erstmals seit Jahren auf unter 300.000 gefallen und somit wieder auf dem Niveau von 2009 angekommen ist, haben politisch motivierte Straftaten zugelegt. Dabei beträgt die Zahl erfasster Fälle im rechten Spektrum 2278 (15 Prozent Steigerung zu 2009). Auf linker Seite kam es zu 701 Vorfällen (36,6 Prozent Steigerung zu 2009).

Diesen Rolle spielte die Landespolitik: „Wir haben in Sachsen ein Problem mit Extremismus – sowohl von links wie von rechts. Und darauf muss ein starker Staat mit geeigneten Mitteln reagieren“, sagt CDU-Innenpolitiker Rico Anton dazu. Sachsen sei unter der CDU insgesamt immer sicherer geworden. Kerstin Köditz, Landtagsabgeordnete der LINKEN sieht das anders. Linksmotivierte und rechtsmotivierte Straftaten könnten nur bedingt verglichen werden – denn es gehe um unterschiedliche Tathintergründe, Deliktarten und Tätertypen: „Wenn wir die bloßen Zahlen nebeneinander legen, sehen wir ganz klar: Die Gefahr kommt von rechts“, so Köditz. Es sei der richtige Ansatz, wenn der neue Koalitionsvertrag den Schwerpunkt auf die Bekämpfung rechtsmotivierter Straftaten lege. „Hier gibt es viel nachzuholen, was über Jahrzehnte versäumt wurde – weil man das Problem so lange bagatellisiert hat.“

Lesen Sie mehr:

Von Hanna Gerwig