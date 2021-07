Jan Kalbitz verlässt Obstlandvorstand

Dürrweitzschen/Leisnig

Jan Kalbitz ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der Obstland Dürrweitzschen AG. Kalbitz werde nicht nur die Vorstandsspitze verlassen, sondern auch das Unternehmen.

Angeblich persönliche Gründe

Wie weiterhin aus Unternehmenskreisen verlautet, sei das als seine persönliche Entscheidung innerhalb des Unternehmens kommuniziert worden.  Von Jan Kalbitz selbst, vom Vorstand sowie vom Aufsichtsrat des Unternehmens gab es auf bisherige Anfragen keine Stellungnahme.

Der aus Leisnig stammende Kalbitz fungierte gemeinsam mit dem Döbelner Mathias Möbius als Vorstandsvorsitzender – in Form einer Doppelspitze. Beide Männer wurden im Juli 2017 als Vorstände bestellt. Seit September 2017 waren beide gleichermaßen einzelvertretungsberechtigt.

Jan Kalbitz war zudem seit 2018 Geschäftsführer der Sornziger Vielfrucht GmbH. Seine Tätigkeit für die Obstland Dürrweitzschen AG reicht jedoch viel weiter zurück. Seit 2004 arbeitete Jan Kalbitz für das Obstland-Tochterunternehmen Bio-Obst GmbH Baderitz.

Als Vorstandsvorsitzender hatte der studierte Obstbauer Jan Kalbitz vor allem die Entscheidungen zu fachlichen Belangen vom traditionellen Hauptgeschäft des Unternehmens, dem Obstbau, in seiner Verantwortung.

Niederländer im Vorstand

Möbius fungiert momentan allein als Vorstandsvorsitzender. In das Vorstandsgremium rückte jedoch bereits Erik Buitenhuis nach – und damit ein Mann, der seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2020 im Zentrum personeller Umbrüche steht.

Zuvor hatten alle im Obstbau aktiven Tochterunternehmen der Obstland Dürrweitzschen AG jeweils eigene Geschäftsführer. In Leisnig war das Thomas Seidel.

Seit dem 1. April 2020 führt Erik Buitenhuis als Geschäftsführer Obstbau aus einer Hand die Geschäfte aller Obstbau-Tochterunternehmen der Obstland Dürrweitzschen AG.

Straffe Unternehmensstruktur

Dies betrifft die Ablasser Obstgarten GmbH, die Leisniger Obstgarten GmbH, die Klosterobst GmbH Sornzig und die Bio-Obst GmbH Baderitz – Buitenhuis fungiert für alle zusammen als alleiniger Geschäftsführer.

Der Niederländer Buitenhuis arbeitete bereits vorher seit mehreren Jahren als privater Obstbauberater für die Obstland Dürrweitzschen AG, bevor er bei dem Unternehmen eingestellt wurde. Auf Basis seiner Beraterfunktion kennt er die Obstbaubetriebe nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, so in Österreich, den Benelux-Staaten, in Rumänien, Georgien und Russland.

Von Steffi Robak