Jede achte Hausarzt-Praxis in Sachsen ist unbesetzt

Dresden/Leipzig

Große Lücken in der sächsischen Hausarzt-Versorgung: Rund 370 Zulassungen für niedergelassene Hausärzte sind im Freistaat unbesetzt. Wegen neuer Investitionsanforderungen an Praxis-Inhaber könnte die Lage sich schon sehr bald weiter zuspitzen. In den kommenden Jahren erreichen zudem immer mehr niedergelassene Ärzte das Rentenalter. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVS) sieht die hausärztliche Versorgung „vor großen Herausforderungen“.

Für mehr als 400 Praxis-Sitze fehlen die Ärzte

Insgesamt gab es zum 1. Juli dieses Jahres über alle Arztgruppen 434,5 Zulassungsmöglichkeiten, teilte Sachsens Gesundheitsministerium jetzt auf eine Kleine Landtagsanfrage des AfD-Abgeordneten André Wendt mit. Das heißt: 434,5 Praxis-Sitze sind verwaist, weil die Ärzte fehlen. Bei den Hausärzten sind 369,5 von 2952,5 möglichen Stellen unbesetzt. Damit fehlt jeder achte Hausarzt in Sachsen. Mit Blick auf die Zukunft ist auch die Altersstruktur der aktuellen tätigen Mediziner brisant: 124 Hausärzte sind 70 Jahre alt oder älter, 171 sind zwischen 65 und 69 Jahre alt, 511 zwischen 60 und 64. In den kommenden Jahren droht dem Freistaat also ein weiterer Aderlass in der hausärztlichen Versorgung.

Akuter Aderlass droht

Für eine akute Verschärfung der Lage könnten neue Anforderungen sorgen, die den einen oder anderen Arzt womöglich zu einer noch früheren Aufgabe der Niederlassung bewegen. Wie berichtet, stehen die Praxen wegen zahlreicher Neuerungen vor größeren Investitionen. Fünf Prozent der rund 7000 niedergelassenen Kollegen (alle Fachrichtungen) würden nach Schätzungen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) nicht über die bereits ab Oktober nötige Infrastruktur verfügen, erklärt Dr. Thomas Lipp. #

Der Chef des Sächsischen Hartmannsbundes ist sogar noch pessimistischer: Die Installation der elektronischen Patientenakte, des e-Rezepts und der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie die Einführung neuer Diagnoseschlüssel könnten in Sachsen dazu führen, dass fünf bis zehn Prozent der Praxisinhaber ihren Laden schon sehr bald dicht machen. Somit könnten 350 bis 700 Praxen aller Fachrichtungen in Sachsen akut vor dem Aus stehen.

Ein Teil der Ärzte hat die Zeit verschlafen

Die Schuld dafür sieht Lipp, der auch Mitglied im Vorstand der Sächsischen Landesärztekammer ist, allerdings nicht nur bei der Politik. Die sorge nun zwar für „eine Wucht an Änderungen und Neuerungen“. Viele Entwicklungen habe jedoch die Ärzteschaft „schlicht und einfach ausgesessen“, meint der Leipziger Hausarzt. Mit anderen Worten: Ein Teil seines Berufsstandes hat die Zeit verschlafen. Dennoch sei die überbordende Bürokratie ein reelles Problem: „Früher haben wir den Patienten angeguckt und hinterher etwas in den Rechner geschrieben. Heute schauen wir immer mehr in den Rechner.“

Für eine weitere Verknappung sorgten neuere Entwicklungen wie die vermehrte Anstellung in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), so Lipp. „Ein MVZ-Arzt schafft im Schnitt 60 Prozent der Leistungsmenge eines Niedergelassenen.“ Der Ärztemangel in Kliniken und MVZs sei eine Folge von Arbeitszeitverkürzungen.

Von Björn Meine