Jede neunte Sächsin und jede fünfte Thüringerin überlässt das Geldanlegen dem Mann

Delitzsch/Leipzig

Wer sich in der Familie ums Geld kümmert? Für Svea Hielscher ist das keine Frage. „Das mache natürlich ich“, sagt die 47-Jährige selbstbewusst. „Das ist bei uns keine Frage, dass ich mich um die Geldanlagen kümmer.“ Schließlich ist sie Leiterin der Commerzbank-Filialen in Delitzsch und Eilenburg. Damit ist Hielscher aber die Ausnahme: Denn in den meisten Familien ist das Thema Geldanlage immer noch Männersache, wie eine aktuelle Umfrage der Commerzbank in Sachsen und Thüringen zeigt.

Nicht einmal jede fünfte Sächsin – 18 Prozent – beschäftigt sich regelmäßig mit dem Thema, jede neunte – 11 Prozent – überlässt das Thema sogar komplett dem Partner, also in der Regel dem Ehemann. In Thüringen sieht es sogar noch schlechter aus: Hier überlässt sogar jede fünfte Frau – 19 Prozent – das Thema komplett dem Mann, während sich auch dort nur 18 Prozent regelmäßig selbst damit befassen.

Entscheidung trifft fast immer der Mann

Das Bild kann Hielscher aus ihrer persönlicher Erfahrung bestätigen. „Beim Beratungsgespräch in der Filiale stellen wir immer wieder fest, dass fast immer der Mann kommt“, berichtet die Bankerin. „Manchmal kommt die Frau zwar mit. Aber die Entscheidung trifft dann doch fast immer der Mann.“

Folge: Obwohl die Hälfte der Kundschaft der Commerzbank weiblich ist, entfällt nur gut 40 Prozent der Geldanlagen auf Frauen. „Ihr Anteil beim Spar- und Depotvolumen liegt bei uns in der Niederlassung Leipzig nur bei jeweils knapp 44 Prozent“, berichtet der Leipziger Niederlassungsleiter Elmar Moser.

Wer wenig verdient, spart auch wenig

Grund ist nach Mosers Einschätzung vor allem das oft niedrigere Einkommen. Dabei müssten gerade Frauen Geld fürs Alter zurücklegen, sagt er. „Frauen haben weniger Geld zur Verfügung und sie haben zugleich eine höhere Lebenserwartung.“ Umso wichtiger wäre es für sie vorzusorgen, sagt Moser. „Das Tragische ist: Den Frauen ist das durchaus bewusst. Aber sie kümmern sich nicht darum.“

So sagten 85 Prozent der Sächsinnen und 75 Prozent der Thüringerinnen, dass ihnen finanzielle Unabhängigkeit „sehr wichtig“ oder sogar „äußerst wichtig“ sei. Doch nur jede Vierte in beiden Bundesländern interessiert sich für Geldanlagen. Nicht einmal jede Zweite findet es wichtig, Vermögen zu schaffen (28 Prozent in Sachsen und 44 Prozent in Thüringen) oder eine Immobilie zu erwerben (22 Prozent in Sachsen, 30 Prozent in Thüringen).

23 Prozent der Sächsinnen und 12 Prozent der Thüringerinnen sagten sogar, sie hätten überhaupt kein Geld angelegt. Wenn gespart wird, dann vor allem als Absicherung fürs Alter (62 Prozent in Sachsen, 66 Prozent in Thüringen) oder als Rücklage für Notfälle (57 Prozent in Sachsen, 66 Prozent in Thüringen). Befragt wurden im Mai 2019 jeweils 100 Frauen in Sachsen und in Thüringen. Immerhin, so Hielscher, nehme das Interesse von Frauen am Thema zu, wenn auch nur langsam.

Frauen meiden das Risiko

Dabei sind Frauen, wenn sie sich denn auf Geldanlagen einlassen, keineswegs erfolgloser als Männer, stellt Hielscher fest – ganz im Gegenteil. „Frauen sind oft vorsichtiger, scheuen das Risiko.“ Statt auf einzelne Aktien setzen sie daher lieber auf gemanagte Fonds, bei denen das Risiko eines Totalausfalls geringer ist. „Und Frauen entscheiden nicht aus dem Bauch raus. Bevor sie sich für eine Geldanlage entscheiden, holen sie sich erst umfassend Informationen ein und lassen sich beraten.“ Und das gern vom Berater in der Bank.

„Männer kommen dagegen oft mit einem vorgefertigten Anlagetipp, von dem sie gehört haben, zu uns und sagen: Das will ich haben.“ Und wenn die Börse einmal nach unten geht, lassen sich Frauen auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. „Frauen reagieren da nicht sofort panisch, wenn es mal nach unten geht, können das besser aussitzen.“ Und das sei meist auch besser, als bei fallenden Kursen hektisch auszusteigen.

Glückstreffer mit T-Aktie

Manchmal kann aber auch ein überstürzter Rückzug zum Glückstreffer werden, wie eine Kundin vor fast 20 Jahre zeigte – allerdings nicht bei der Commerzbank, sondern bei der Sparkasse. Nach dem Tod ihres Mannes wollte die Rentnerin im Jahr 2000 dessen Aktiendepot sofort schließen und alles verkaufen. Die Berater in der Sparkasse schlugen die Hände über den Köpfen zusammen. Schließlich waren die Telekom-Aktien, die im Depot lagen, damals gerade kräftig am Steigen.

Doch die Rentnerin ließ sich nicht davon abbringen – und ließ alle Telekom-Papiere ihres verstorbenen Mannes verkaufen. Zum Höchstkurs! Denn wenig später platzte die New-Economy-Blase, der Kurs der T-Aktie brach von über 100 auf unter 10 Euro ein.

Von Frank Johannsen