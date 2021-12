Jede zweite Kommune in Sachsen ohne öffentliche Ladepunkte für E-Autos

Leipzig

Während sich immer mehr Deutsche für ein batteriebetriebenes Auto entscheiden, klemmt es beim Ausbau der Lade-Infrastruktur. In 225 der insgesamt 421 sächsischen Gemeinden gibt es keine öffentlich zugängliche Lademöglichkeit. In Thüringen verzweifeln E-Auto-Fahrer noch mehr: In 491 von 633 Gemeinen fehlen solche Ladepunkte.

Damit liegen beide Länder im Bundestrend: Deutschlandweit können in 6516 von 10.796 Gemeinden Elektrofahrzeuge nicht öffentlich aufgeladen werden. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag an das Bundeswirtschaftsministerium hervor.

Bartsch spricht vom „großen Ladesäulenversagen“

Gerade einmal 2003 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Sachsen seien viel zu wenig, meint Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der von einem „großen Ladesäulenversagen“ spricht. Der Umstieg auf E-Mobilität kann aus seiner Sicht nicht gelingen, wenn die Politik in dieser Frage schläft.

Statt den Kauf von Elektroautos mit Milliarden zu subventionieren, sollte die Bundesregierung Milliarden in ein bundesweites Ladesystem investieren. Jede Gemeinde im Land müsse ans Netz, damit den Umstieg auch Menschen ohne eigene Lademöglichkeit vollziehen können.

2000 neue Ladepunkte pro Woche sind nötig

Auch nach Meinung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) läuft der Ausbau in manchen Regionen weiterhin sehr schleppend. Während pro Monat rund 55.000 E-Pkw in Deutschland neu zugelassen werden, wächst die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte wöchentlich nur um etwa 250, sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Tatsächlich aber benötigen wir rechnerisch rund 2000 neue Ladepunkte pro Woche und damit in etwa eine Verachtfachung der Ausbaugeschwindigkeit.“

Nach ihren Angaben kommen in Deutschland im Durchschnitt rund 21 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt. So könne das ambitionierte Ziel der neuen Bundesregierung, bis zum Jahr 2030 rund 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, nicht gelingen.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur 48.717 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Davon sind 7053 Schnellladepunkte. Auf deutschen Straßen sind rund 450.000 E-Fahrzeuge unterwegs.

Von Andreas Dunte