Leipzig

Und was verdienst du so? Auch zwei Jahrzehnte nach der Wende herrscht auf die Frage bei vielen in Sachsen betretenes Schweigen. Zwar haben sich die Löhne in den vergangenen Jahren auch in Ostdeutschland erhöht, aber der Abstand zum Westen ist weiterhin groß, wie eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) zu Geringverdienern zeigt.

Als Geringverdiener zählt, so haben die Forscher des zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehörenden WSI herausgefunden, wer im Jahr 2020 maximal 2284 Euro brutto monatlich in der Tasche hatte. In Sachsen betrifft das 327.000 Männer und Frauen, also jeden dritten (32,3 Prozent) Vollzeitbeschäftigten. Der Anteil der Geringverdiener in Westdeutschland beträgt hingegen nur 16,4 Prozent.

Weniger Geringverdiener dank gestiegener Tariflöhne

Verwunderlich ist das nicht, da das mittlere Einkommen der gut eine Million vollzeitbeschäftigten Sachsen im Vorjahr 2742 Euro brutto betrug und damit nicht einmal 500 Euro über dem unteren Entgeltbereich liegt. Bundesweit beträgt das mittlere Einkommen 3427 Euro.

Positiv ist, dass der Anteil der Geringverdiener in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren im Schnitt um zehn Prozentpunkte gesunken ist. Als Gründe dafür gibt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach die gestiegenen Tariflöhne und die Einführung des Mindestlohns an.

Die Tarifbindung sei in Sachsen zwar in den letzten Jahren durch den Kampf der Beschäftigten und Gewerkschaften von 39 Prozent auf 43 Prozent gestiegen, es bleibe aber noch viel Luft nach oben. „Sachsen ist nach wie vor bei der Tarifbindung bundesweit das Schlusslicht“, kritisiert Schlimbach. Durch Tarifflucht würden Beschäftigte um einen ordentlichen Lohn gebracht.

Erzgebirgskreis und Görlitz haben die meisten Geringverdiener

Die Region um Leipzig habe sich vorbildhaft entwickelt, sagt DGB-Chef Schlimbach. Den Wandel brachte seiner Meinung nach die Ansiedlung von Porsche und BMW im Norden der Stadt. Die IG Metall habe auch in der Zulieferindustrie gute Tarife ausgehandelt. Zahlreiche Zulieferer würden dank BMW, Porsche und Volkswagen in Sachsen produzieren.

Die höheren Löhne in der Autoindustrie wirkten sich auch auf andere Branchen aus. Das Lohnniveau im Dienstleistungssektor sei dadurch in Leipzig höher als in anderen Regionen des Freistaates. Im Ranking der Geringverdiener liegt Leipzig mit 26,2 Prozent auf Platz zwei nach Dresden (23,3). Schlusslicht ist wie bereits berichtet der Erzgebirgskreis (43,2).

Generell sei Niedriglohn dort anzutreffen, wo es weniger Industrie und mehr Kleinbetriebe gibt, so Schlimbach. Kein Wunder also, dass es in der Autostadt Wolfsburg bundesweit die wenigsten Geringverdiener gibt. Aber auch in Zwickau drückt Volkswagen mit über 8000 Beschäftigten am Standort das Lohnniveau stark nach oben. Laut Studie landet die Stadt im Ranking der Geringverdiener nach Dresden, Leipzig und Chemnitz auf Platz vier im Freistaat.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Frauen im Niedriglohnbereich anzutreffen

Neben den regionalen Unterschieden spielt zudem das Geschlecht eine Rolle bei der Entlohnung. Bei den sächsischen Frauen ist der Anteil der im Niedriglohnbereich Beschäftigten mit 37,1 Prozent deutlich höher (Männer: 32,6). Der Erzgebirgskreis ist auch hier Ausreißer nach oben. Jede zweite Frau arbeitet hier im Niedriglohnbereich.

Was die Branchen betrifft, fällt das Gastgewerbe besonders negativ auf. In Deutschland arbeiten 68,9 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe im Niedriglohnbereich. In der Leiharbeit sind das 67,9 Prozent und in der Landwirtschaft 52,7 Prozent.

Von Andreas Dunte