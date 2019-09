Jeder fünfte Arbeitslose in Sachsen bekommt kein Geld

Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Einmal mehr erwarten besonders geschichtsträchtige Orte im Landkreis Leipzig die hoffentlich zahlreichen Besucher. In Machern bei Wurzen können Interessierte den einzigen, noch im Originalzustand erhaltenen Stasibunker besichtigen. 30 Jahre nach der Wende muten die etwas anderen Fluchttunnel beinahe gespenstisch an.