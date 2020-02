Leipzig

Immer mehr Sachsen sind Mitglied in einem Sportverein. Die 4447 Vereine im Land haben derzeit gut 676 000 Mitglieder, das sind etwa 8800 mehr als im Vorjahr, wie der Landessportbund am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Damit setze sich der seit 17 Jahren anhaltende Wachstumstrend fort. Fast jeder sechste Sachse ist derzeit Mitglied eines Sportvereins. Die Anzahl der Vereine ist den Angaben zufolge mit 4447 mit gleichgeblieben. 80 Prozent von ihnen haben weniger als 200 Mitglieder. Dem gegenüber stehen 57 Großsportvereine mit mindestens 1000 Mitgliedern.

dpa