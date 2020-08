Leipzig

Jedes sechste Gewerbegebiet in Mitteldeutschland ist bei Internet-Anschlüssen unterversorgt. Kein einziges Unternehmen hat in diesen Gebieten mindestens einen 50-Mbit/s-Breitbandanschluss. Dies teilt die Bundesregierung jetzt auf eine Anfrage des sächsischen FDP-Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst mit.

Besonders schlecht steht Thüringen da. In dem Bundesland haben 395 der insgesamt 1948 Gewerbegebiete (also 20,3 Prozent) kein leistungsstarkes Internet. In Sachsen-Anhalt sind es 17,1 Prozent (406 von 2378) und in Sachsen 15,7 Prozent (681 von 4337). Wobei es bei der Definition durch den Bund eine Grauzone gibt, sagt Herbst: Hat auch nur eine Firma in einem Gewerbegebiet einen besseren Internet-Anschluss, zählt das Gewerbegebiet nicht mehr als unterversorgt.

Für Unternehmen bleiben diese Gewerbegebiete uninteressant

„Das Fehlen von selbst durchschnittlich leistungsfähigen Internet-Anschlüssen ist ein ernsthaftes Problem für bestehende Unternehmen. Die Ansiedlung von neuen Firmen wird sogar heutzutage praktisch unmöglich“, kritisiert Herbst, der Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur ist. „Keine Kommune wird neue Unternehmen in ein Gewerbegebiet locken können, in dem die Daten auf ISDN-Niveau aus der Leitung tröpfeln. Insbesondere in ländlichen Gebieten ist das ein schwerwiegender Standort-Nachteil“, so der FDP-Politiker.

Herbst : Funknetzausbau muss vorangetrieben werden

Der Breitbandausbau in Deutschland müsse deshalb weiter mit Hochdruck vorangetrieben werden – sowohl im Bereich Kabelnetze als auch im Bereich Funknetze“. Insbesondere beim Funknetz-Ausbau braucht Deutschland mehr Tempo. Herbst: „Die Bundesnetzagentur muss mit deutlich mehr Nachdruck und Sanktionen auf das Einhalten von Versorgungsauflagen dringen. Wir dürfen zudem das 5G-Zeitalter nicht verschlafen.“

Zudem fordert die FDP-Bundestagsfraktion die Einführung von Gigabit-Gutscheinen – ein Modell, das sich in Großbritannien bereits bewährt habe.

Idee: Gutscheine beim Netzbetreiber einlösen

Die Idee dahinter: Privathaushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen sollen Gutscheine zur Deckung einmalig anfallender Kosten für den Ausbau eines Gigabit-Anschlusses bekommen, die sie bei einem Netzbetreiber einlösen können. „Angestrebtes Ziel ist es, dass mehrere Parteien, die sich einen Gigabit-Anschluss teilen, ihre Gutscheine zusammenlegen können. Das können die Mietparteien eines Hauses ebenso sein wie mehrere Firmen in einem Gewerbegebiet.“

Auch im privaten Bereich ist die Versorgung mit schnellem Internet unzureichend. Laut Koalitionsvertrag sollte bis 2018 jeder Haushalt einen Breitbandanschluss mit Geschwindigkeiten von 50 Mbit pro Sekunde haben. Wie eine Anfrage der Grünen zeigt, kann im ländlichen Raum von Sachsen aber nur jeder zweite Haushalt über 50 Mbit/s nutzen. „Insgesamt haben 325 771 Haushalte im Freistaat kein schnelles Internet“, wie der sächsische Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn kürzlich der LVZ mitteilte. Das seien 15 Prozent aller Haushalte. „206 051 von ihnen haben nicht mal 16 Mbit/s zur Verfügung.

Home Office auf dem Land ist vielerorts ein Problem

Ohne schnelles Internet seien Home Office, Heimunterricht und digitale Verwaltungen aber nicht möglich. Besser sieht es lediglich in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz aus, so Kühn.

Aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium hieß es, dass sich derzeit über 330 000 Anschlüsse in den Förderprojekten befinden. Das zeige, dass für viele Anschlüsse eine Lösung in Arbeit sei. Man könne aber nicht verbindlich sagen, wann jeder Haushalt in Sachsen erschlossen ist. „Letztendlich liegt die Verantwortung bei den Telekommunikationsunternehmen. Diese hätten einen Großteil der Erschließung in eigener Regie gemanagt, sodass hier der Staat nicht eingreifen kann“, so ein Ministeriumssprecher.

Von Andreas Dunte