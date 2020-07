Jesewitz: Pehritzsch bekommt 33 weitere Bauplätze

Pehritzsch

Der Bebauungsplan „An der Heimmark“ in Pehritzsch, mit dem auf zwei Hektar Fläche Baurecht für weitere 33 Eigenheime geschaffen werden soll, stößt nicht nur auf Zustimmung. Der entsprechende Entwurf des Bebauungsplanes, der bis zum 3. Juli in der Verwaltung auslag, steht damit zwar frühestens am 1. September auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Bei der Einwohnerfragestunde auf der letzten Gemeinderatssitzung wurde aber bereits deutlich, dass es dabei insbesondere wegen des damit verbundenen Verkehrs Bedenken und Einwände gibt.

Fläche ist schon immer als Wohngebiet ausgewiesen

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) verwies allerdings darauf, dass die Fläche bereits seit 2003/2004 im Flächennutzungsplan als Vorbehaltsfläche Wohngebiet ausgewiesen worden ist. Er sah aber noch einen gewissen Spielraum in Sachen Baustraße. Diese werde schließlich im Bebauungsplan noch nicht festgelegt.

Die Pehritzscher Ortsvorsteherin Andrea Herold erklärte, dass der Ortschaftsrat prinzipiell nicht gegen die neue Wohnbebauung sei. „Uns geht es aber um die Linden, die unbedingt erhalten bleiben müssen.“

Investor: Linden bleiben stehen

Investor Heiko Mohr, der nach eigenem Bekunden von diesem Interessenkonflikt eher zufällig erfuhr und von einer diesbezüglichen Unterschriftensammlung überrascht wurde, stellte fest: „Wir werden keine Linden fällen, und auch die Pappeln werden nicht einfach umgeschmissen.“

In Sachen Verlegung der Baustraße verwies er darauf, dass die Zufahrt über das bereits vorhandene neue Wohngebiet auch ein Kostenfaktor sei. Etwaige Änderungen würden sich auch auf die Grundstückspreise durchschlagen.

Grundstücke für 110 Euro je Quadratmeter

Derzeit werden die 33 Grundstücke mit Größen zwischen 420 und 900 Quadratmetern über eine Immobilienplattform übrigens für 110 Euro je Quadratmeter offeriert. Sie sollen ab Februar 2021 bebaubar sein. Heiko Mohr ging davon aus, die Grundstücke relativ schnell verkaufen zu können. Schon jetzt gebe es für etwa die Hälfte Reservierungen.

Damit müssen die Eigenheimbesitzer im ersten Bauabschnitt an der Heimmark perspektivisch auf jeden Fall mit neuen Nachbarn und damit auch mit mehr Verkehr rechnen. In dem Entwurf des Bebauungsplanes steht: „Die Erschließung des Plangebiets ist durch die Straße In der Heimmark gewährleistet. Über diese Straße In der Heimmark wird dann der Ploddaer Weg und daran anschließend die Hauptstraße des Ortsteils Pehritzsch erreicht.“

Das Plangebiet selbst befindet sich im Osten des Ortsteils Pehritzsch. Es grenzt im Süden an die Heimmark, im Westen an die bebaute Ortslage an. Die Flächen im Norden und Osten werden landwirtschaftlich genutzt.

