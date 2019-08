Leipzig

Das wird der Höhepunkt im sächsischen Wahlkampf werden. Gut anderthalb Wochen vor dem Polit-Showdown am 1. September kommt es am Mittwoch um 18 Uhr zum öffentlichen Schlagabtausch der sechs Spitzenkandidaten im Dresdner Kongresszentrum.

Auf Einladung von Freier Presse, Sächsischer Zeitung und Leipziger Volkszeitung stellt sich CDU-Spitzenkandidat Michael Kretschmer der Diskussion mit den anderen Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien zur Landtagswahl – Rico Gebhardt (Linke), Martin Dulig ( SPD), Jörg Urban ( AfD), Katja Meier (Grüne) und Holger Zastrow ( FDP).

Medienprofis befragen Politprofis

Die direkte Konfrontation eines amtierenden CDU-Ministerpräsidenten mit seinen Konkurrenten hat es viele Jahre in Sachsen so nicht mehr gegeben. Für Spannung ist deshalb gesorgt. In der Wahl-Debatte soll es um die wichtigsten Zukunftsfragen für Sachsen gehen. Im Mittelpunkt stehen innere Sicherheit, Bildung und die Entwicklung des ländlichen Raums.

„Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung der drei großen regionalen Medienhäuser in Sachsen einen Beitrag für eine demokratische und friedliche Wahl-Atmosphäre leisten zu können“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer.

Gäste bestimmen Themen mit

„Auch bei uns wächst die Spannung vor dem wichtigen Wahltag. Das ganze Land schaut am 1. September auf den Freistaat. Das Ergebnis wird mit Sicherheit die Bundespolitik in Berlin mitbestimmen.“

Neben dem LVZ-Chefredakteur wird die Veranstaltung in Dresden von seinen Kollegen Torsten Kleditzsch (Freie Presse) und Uwe Vetterick ( Sächsische Zeitung) moderiert. Jeder von ihnen widmet sich einem Themenschwerpunkt. Die Gäste bestimmen bei Zutritt per Handy, welches Thema zuerst behandelt werden soll.

100 LVZ-Leser dabei

An der Veranstaltung in der Landeshauptstadt nehmen auch 100 LVZ-Leser teil. Für sie werden drei Gratis-Sonderbusse vom LVZ-Medienhaus im Peterssteinweg 19 starten. Die Diskussion in Dresden soll rund zwei Stunden dauern.

