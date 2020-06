Jetzt kommt die Schafskälte: Erst Gewitter, dann kühles Wochenende in Leipzig

Leipzig

Die ersten beiden Hitzetage des Jahres kamen pünktlich mit dem meteorologischen Sommerbeginn: Nach dem bereits sehr warmen Pfingstmontag drehte das Hoch “Steffen“ am Dienstag so richtig auf und bringt am Mittwoch noch einen Nachschlag. In Leipzig wurden gestern 27 Grad gemessen – heute sind noch mal 26 Grad drin. Allerdings mit einem Schönheitsfehler: Ab dem Nachmittag sind für unsere Region Gewitter angekündigt.

Messstelle in Lingen meldet 30,3 Grad Hitzerekord!

„Das lange Pfingstwochenende hat wirklich schon mal tolles Sommerwetter gebracht“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Die Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Lingen verblüffte am Dienstag sogar mit 30,3 Grad – dem Rekordwert für dieses Jahr. Allerdings steht die Messstelle in Nordrhein-Westfalen seit langem in der Kritik. Aufgrund ihrer Lage – genau in einer Senke, umgeben von Hecken und einem Parkplatz – gibt es hier regelmäßig einen Hitzestau.

Kritik an „Fake-Wetterstation“

Wettermann Jung spricht gar von einer „Fake-Wetterstation“: „Diese unseriöse Wetterstation misst irgendwelche abgehobenen Phantasiewerte. Das sind teils 5 bis 6 Grad höhere Temperaturen, als alle Wetterstationen die sich dort in der näheren Umgebung befinden.“ Jungs Vorwurf: „Der DWD macht sich gerade in Sachen Klimaerwärmung angreifbar, wenn er so unseriöse Messdaten vorlegt.“ Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen das Problem offenbar erkannt und angekündigt, die Station in Lingen zu verlegen.

Nur noch nasskalte 17 Grad in Leipzig

Zur angekündigten Schafskälte wird allerdings der neue Messpunkt noch nicht einsetzbar sein: In Richtung Wochenende steht uns ein ziemlich empfindlicher Temperaturabsturz in Haus. So wird es in Leipzig am Donnerstag bei Schauern und Gewittern nochmals knapp über 20 Grad gehen, am Freitag sind dann aber nur noch kühle 17 Grad drin – ganze zehn Grad weniger als noch am Dienstag.

Was ist die Schafskälte eigentlich? Diese meteorologische Besonderheit tritt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit (80 Prozent) jedes Jahr zwischen dem 4. und 25. Juni auf. Besonders häufig ist das Eintreffen der Schafskälte um den 11. Juni herum. Den Namen „ Schafskälte“ hat dieses Phänomen deshalb bekommen, weil die Hirten zum Ende des Frühjahrs ihre Schafe scheren. Bei einem Kälterückfall stehen die Schafe ohne schützende Wolle da. Bei besonders niedrigen Temperaturen ist die Situation für die Tiere sogar durchaus lebensbedrohlich. Bei einer gut ausgeprägten Schafskälte ist die Temperatur im Vergleich zum langjährigen Mittel etwa 4 Grad kühler, das würde Tageshöchsttemperaturen von 8 Grad in den Bergen bis 18 Grad im Süden bedeuten. Im Zeitraum Anfang bis Mitte Juni tritt in Mitteleuropa häufig ein Kälterückfall auf. Aufgrund einer bestimmten Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten kann kalte Polarluft angezapft werden und sich Richtung Deutschland auf den Weg machen. Ein klassisches Beispiel hierfür wäre ein Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln und ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien. Das Hochdruckgebiet dreht sich auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn, das Tiefdruckgebiet gegen den Uhrzeigersinn. Zwischen den beiden Druckgebilden strömt die Luft dann aus nordwestlichen bzw. nördlich gelegenen Regionen zu uns. Eine Nordwest- bzw. Nordströmung entsteht. Im letzten Jahr fiel die Schafskälte weitgehend aus, es war hochsommerlich bis schwülwarm. In den Jahren 2015 bis 2018 lag der Kälteeinbruch jeweils im Zeitraum zwischen dem 6. und 13. Juni: Die Höchstwerte lagen dann im Schnitt bei 13 bis 20 Grad. Quelle: wetter.de

Mit der Sommerpause ist dann auch endlich wieder einmal etwas Regen in Sicht. „Der ist auch bitter nötig: Der Frühling 2020 brachte nur 50 Prozent der üblichen Regenmengen. Allerdings wird es auch jetzt oftmals wieder nur Schauerwetter sein oder mal ein Gewitter. Damit wird es erneut nicht jeden treffen“, so Jung.

Schafskälte stoppt Sommerwetter: Die Prognose für Sonnabend sieht nur noch kühle 15 bis 17 Grad im Raum Leipzig voraus. Quelle: wetter.net

Erstes Juni-Wochenende bringt Schauerwetter

Auch das erste Juniwochenende soll ziemlich wechselhaft und deutlich kühler als das Pfingstwochenende ausfallen. „Die 20-Grad-Marke wird kaum noch erreicht. Meist ist es kühl, lokal gibt es Schauer, die aber nicht jeden erreichen. Die große Trockenheit wird das bei weitem nicht beenden können, aber zumindest lokal etwas lindern,“ so Dominik Jung.

Von Olaf Majer