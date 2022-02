Leipzig

Es schien zunächst ein Vorteil zu sein: Wer sich mit dem Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gegen Corona impfte, benötigte nach der Zulassung im März 2021 lediglich eine einzige Spritze für den vollen Schutz-Status. In Sachsen erhielten 101.273 Menschen das Präparat. Dazu zählten im Frühjahr und Sommer 2021 nach Angaben des Sächsischen Innenministeriums auch 1500 Polizistinnen und Polizisten. Impfstoffe waren damals knapp, Angehörige der kritischen Infrastruktur wurden wie auch andere Bevölkerungsgruppen priorisiert.

Doch wer seither keine zweite Corona-Immunisierung erhielt, hat spätestens seit 15. Januar ein Problem: Eine Änderung der bundesweiten Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung erklärt die einfache Johnson-&-Johnson-Impfung für unvollständig. Betroffene müssen jetzt auch in Sachsen eine zweite Impfung vorweisen, um die 2G-Regel zu erfüllen, und für 2G plus zusätzlich einen negativen Test oder eine Drittimpfung.

Kombination aus Vektor- und mRNA-Impfstoff

Medizinisch ist die Neuregelung sinnvoll – und sie komme nicht überraschend, erklärt Stephan Borte, der Chefarzt des Zentrallabors am Leipziger Klinikum St. Georg: „Der Johnson-&-Johnson-Impfstoff ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwach.“ Das habe sich bereits in den Zulassungsstudien gezeigt. Und spätere Untersuchungen hätten die Annahme gestützt, dass das Vakzin lediglich 65 bis 75 Prozent der Geimpften vor einem schweren Verlauf schütze – gegenüber rund 95 Prozent bei den Präparaten von Biontech und Moderna.

„Die Neuregelung kam nicht überraschend“: Dr. Stephan Borte leitet das Zentrallabor des Leipziger Klinikums St. Georg. Quelle: André Kempner

Johnson & Johnson bietet wie Astrazeneca einen Vektorimpfstoff an, der ein harmloses Virus nutzt, um den Bauplan des Corona-Spike-Proteins ins Immunsystem zu schleusen. Bei den Vakzinen von Biotech und Moderna werden diese Informationen dagegen nicht per DNA, sondern mit Hilfe von mRNA als Bote innerhalb einer Fetthülle injiziert. Sowohl die Ständige Impfkommission (Stiko) als auch die Sächsische Impfkommission (Siko) empfehlen Geimpften, die zuerst ein Vektor-Vakzin erhalten haben, beim zweiten und dritten Mal ein mRNA-Präparat. Aus zwei Gründen: Zum einen erhöht sich durch AstraZeneca und Johnson & Johnson das Risiko einer Hirnvenen-Thrombose; zum anderen, so Borte, „ist ein Vektor-Impfstoff um ein Vielfaches wirksamer, wenn man danach mit einem mRNA-Impfstoff nachimmunisiert“ – wirksamer auch als die ausschließliche mRNA-Immunisierung.

Die Aufstockung zum „vollständigen Impfschutz“ (2G) ist Menschen, die ihre Erstimpfung mit Johnson & Johnson erhalten haben, bereits nach vier Wochen empfohlen. Die Boosterung (2G plus) soll idealerweise nach weiteren drei Monaten erfolgen. Wie viele der gut 100.000 mit Johnson & Johnson geimpften Sachsen die Zweit- oder sogar auch Drittimmunisierung bereits erhalten haben, wird nicht eigens erfasst. Vermutlich sind es viele, schätzt Borte – immerhin gebe es die Empfehlung dazu schon seit Herbst 2021.

Auch die sächsische Polizei geht davon aus, dass die jetzige Neuregelung allenfalls „Auswirkungen auf den Impfstatus einzelner Bediensteter hat, die bisher ausschließlich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft worden sind“, so die Antwort auf eine LVZ-Anfrage. Allein der polizeiärztliche Dienst habe seit Dezember 2021 rund 4000 Polizistinnen und Polizisten eine mRNA-Dosis zur Auffrischung verabreicht. Weitere hätten sich bei Hausärzten oder in Impfzentren boostern lassen. Auch in der Branddirektion Leipzig bereitet die Herabstufung des einfachen Johnson-&-Johnson-Impfstatus keine Probleme: Die meisten Leipziger Feuerwehrleute seien mit mRNA-Präparaten geimpft, heißt es von dort.

Von Mathias Wöbking