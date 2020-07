Jüdisches Leben soll in Sachsen stärker gefördert werden

Dresden/Leipzig

Jüdisches Leben in Sachsen muss nach Ansicht des CDU-Politikers Thomas Feist künftig stärker finanziell gefördert werden. Dazu gehöre eine Grundförderung für Tage der jüdischen Kultur aus dem Haushalt des Freistaates, sagte der Regierungsbeauftragte für das Jüdische Leben am Dienstag in Dresden.

Auch wenn er den Eindruck habe, dass diese Förderung für die Staatsregierung „keine lästige Pflicht, sondern eine Herzensangelegenheit“ sei, müsse jüdisches Leben weiter gestärkt und der Kampf gegen Antisemitismus vorangebracht werden, sagte Feist bei der Vorstellung seines aktuellen Kabinettsberichts. Dazu gehörten auch Hilfen bei der Absicherung von jüdischen Einrichtungen: „Die Gemeinden wollen möglichst offen sein, aber auch die Sicherheit gewährleisten können.“

Antisemitismus energisch bekämpfen

Eine Informations- und Meldestelle Antisemitismus und eine Psychosozialen Beratungsstelle sollen so bald wie möglich ihre Arbeit aufnehmen. An der deutschlandweiten Ausschreibung werde momentan gearbeitet.

2021 beteiligt sich Sachsen mit eigenen Projekten am Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Zudem soll Jüdische Religion als ordentliches Lehrfach fortgeführt werden. An drei Grundschulen in Leipzig, Dresden, Chemnitz werde jüdisches Leben bereits unterrichtet. Erstmals in der sächsischen Geschichte sei es auch als Passus im Koalitionsvertrag verankert.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist seitens der jüdischen Gemeinden ausdrücklich unerwünscht, sagte Feist. Durch Äußerungen mehrerer AfD-Funktionäre fühlten sich Juden in der Ausübung ihrer Religionsfreiheit bedroht. Zu den Gemeinden in Dresden, Leipzig und Chemnitz gehören rund 2500 Mitglieder.

Von Winfried Mahr