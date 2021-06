Junge Familien bauen sich in Benndorf ihr Paradies

Frohburg/Benndorf

Benndorf, drei Kilometer nordwestlich des Frohburger Marktes, hat eine Kirche und einen Schlosspark. Hier gibt es Landwirtschaft und Mittelstand, den Männerchor Germania und den Förderverein des Rittergutes. Das Mais(ter)-Labyrinth ist ein Begriff. Ein Neubau-Siedlung hat das gut 400 Einwohner zählende Dorf an der Wyhra nicht. Zuzug trotzdem. Junge Familien wie Sophie Kießling und Tommy Herbst mit Klein-Nele nutzen die vorhandene Substanz. Andere wie Caroline und Eric Holzhausen setzen ihr neues Eigenheim zwischen die historischen Höfe.

Wenn Dorf, dann Benndorf

„Für mich war klar: Wenn wir uns niederlassen, wird es Benndorf“, sagt Eric Holzhausen. Der 36-Jährige, gebürtiger Erfurter, hat allerhand gesehen von der Welt. Als Fahrer des Grimmaer Familienunternehmens Kaltofen bringt er mit seinem Reisebus Polster-&-Pohl-Urlauber in viele europäische Länder. Wenn nicht gerade Corona das Reisen ausbremst, zu Kurzarbeit zwingt. Holzhausen nutzt diese Monate mit ungewöhnlich viel Freiraum für Neues. Er baut. Caroline (ebenfalls 36), beschäftigt in einer Zwenkauer Bus-Werkstatt, wuchs in Benndorf auf. Schon ihre Großeltern lebten hier. Nach ein paar berufsbedingten Jahren in Mannheim war ihr klar: „Ich wollte zurück.“ Dass sie nicht alleine zurückkehren würde, wusste sie seit 2006; damals traf sie Eric bei einem Robby-Williams-Konzert in Dresden. Auf dem Grundstück nahe der alten Schmiede, das sie gemeinsam erwarben, entsteht seit Jahresbeginn ihr Haus. Im November soll Einzug sein.

Caroline und Eric Holzhausen bauen in Benndorf neu. Sie und Hündin Papaya fühlen sich längst heimisch. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit der Landwirtschaft eng verbunden

Sophie Kießling und Tommy Herbst sind schon ein Stück weiter: Von April bis Dezember 2019 stemmten sie den Um- und Ausbau ihres Anwesens, nur ein paar Schritte von dem der Holzhausens entfernt auf der anderen Seite der Dorfstraße. „Wir suchten etwas mit einem schönen großen Grundstück“, erzählt die 30-jährige Ur-Benndorferin. Fündig wurden sie und ihr Lebensgefährte, der aus Regis-Breitingen stammt, bei einem alteingesessenen Paar, das aus Altersgründen das Anwesen nicht mehr bewirtschaften konnte. Das 1923 errichtete Haus, einst Teil eines Vierseitenhofes, ist inzwischen im Inneren erneuert. Aus dem alten Heuboden wurde das Schlafzimmer. Die Familie und viele Freunde packten mit an. Im Obstgarten grasen zwei Schafe. Tochter Nele, ein Jahr, fünf Monate, wächst hinein in ein ländliches Idyll. Für die Verwurzelung mit dem Dorf steht auch das Berufliche: Sophie betreut als Herden-Managerin das Milchvieh in der Osterland Agrar GmbH Frohburg. Tommy kümmert sich als Schlosser um die Biogas-Produktion des Unternehmens.

Familie Kießling/Herbst freut sich, dass hinter dem Haus viel Grün ist für die Schafe. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Zusammenhalt überzeugt

„Für mich war das Hochwasser 2013 ausschlaggebend. Das sorgte zwar für erhebliche Schäden in Benndorf, doch jeder hat dem anderen geholfen. Das habe ich in meinen Jahren in Bayern anders erlebt“, sagt Eric Holzhausen: „Hier wurde man sofort aufgenommen.“ Dass er selbst etwas dafür tut, versteht sich: Er ist Mitglied im Männerchor Germania, ist die jüngste Stimme. Für Tommy Herbst war die 800-Jahr-Feier anno 2016 ein prägendes Erlebnis: „Diesen Zusammenhalt schätze ich. Du kannst zu deinen Nachbarn gehen – und sie helfen dir.“ Das Dörfliche und der Freiraum, den das Leben auf eigener Scholle biete, gewinne angesichts der mit Corona verbundenen Einschränkungen zusätzliches Gewicht: „Du kannst raus, anders als wenn du in einem Neubaublock wohnst.“

Holzhausens möchten im November einziehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Schlossparkfest Ende August geplant

„Wir sind glücklich, dass unser Traum Wirklichkeit wird“, sagen Caroline und Eric Holzhausen unisono. Und er freut sich auf das Rasenmähen, nicht nur hinter dem Einfamilienhaus, sondern auch auf den Wiesen im Schlosspark. Um die Parkpflege kümmert sich der Förderverein Rittergut Benndorf. Der veranstaltet – wenn nicht gerade Corona so etwas unmöglich macht –, unterstützt durch den Männerchor, alljährlich ein Schlossparkfest. Am letzten August-Wochenende soll es eine an die aktuellen Bedingungen angepasste Fest-Variante geben: mit Freiluft-Kino, Unterhaltung für die ganze Familie, Schleppertreffen, Chorkonzert.

Denis Brauße vor dem Neubau mit sechs Wohnungen, der sich an die Architektur des Rittergutes anlehnt. Quelle: Jens Paul Taubert

Unternehmer errichtet Mietwohnungen

Vorsitzender des Vereins ist der im Ort ansässige Bauunternehmer Denis Brauße. Der errichtet zurzeit sechs Mietwohnungen in dem Gebäude neben der alten Brennerei. „Die Ersten ziehen zum 1. Juli ein. Vermietet ist alles. Die Nachfrage war groß“, sagt Brauße. Der Bedarf an guten Wohnungen zur Miete sei gerade auf dem Land hoch. Das sei für ihn ein Grund gewesen, rund 600 000 Euro in das Gebäude zu investieren.

Den Anstoß gegeben habe sein Vater Wolfram, der bereits in den neunziger Jahren an geschichtsträchtigem Ort Wohnraum schuf. „Gut ist es, wenn im Dorfkern gebaut wird, wenn nicht landwirtschaftliche Flächen dafür in Anspruch genommen werden“, bestätigt der Senior. Was aktuell in Benndorf geschehe, sei ein ermutigendes Zeichen. Es stärke den Zusammenhalt und zeige, dass das Leben auf dem Dorf Qualität besitze.

Von Ekkehard Schulreich