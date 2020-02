Junger Bornaer Drohnenpilot auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Borna

Wenn Vater und Sohn Kuphal derzeit oft an China denken, hat das nichts mit dem Coronavirus zu tun. Es geht um einen anderen „ Virus“, der in der Regel keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat. Der 15-jährige Niklas aus Borna ist einer von Deutschlands besten Amateur-Sportlern im Drone Racing, im Wettkampffliegen von Drohnen, sogenannten Quadrocoptern. Und Papa André unterstützt ihn, wo er kann. Gemeinsam haben er und der Sohn – als einer von vier deutschen Startern – die Weltmeisterschaft im Blick, die zum Ende des Jahres wieder in China stattfinden soll.

Trendiger und rasanter Modellbausport

Der Drohnensport ist der aktuellste und am schnellsten wachsende Trend im Bereich Modellbau, heißt es beim Deutschen Modellflieger-Verband (DMFV). Tempo und Show sorgen für den Reiz bei den Wettbewerben, die im Freien, aber auch in Hallen ausgetragen werden. Die flachen Fluggeräte, mit den Niklas und seine Konkurrenten agieren, sind etwa 25 mal 25 Zentimeter breit und haben vier Plastepropeller. Gelenkt werden sie mittels Funkfernsteuerung, einer Kamera in der Drohne und einer Videobrille. Der Sportler, manche sagen auch Spieler, hat dabei die Sicht eines Piloten im „Cockpit“ des Quadrocopters. Und die wird bei Turnieren für das Mittendrin der Zuschauer auf Monitoren und in Livestreams übertragen.

Über Autos und Helikopter zur Drohne

Niklas hatte wie viele Jungen zunächst an Modellbau-Rennautos gebastelt und die kleinen Flitzer für sich über die Piste gejagt. Die nächste Stufe war ein Helikopter aus dem Spielzeugladen. Schließlich versuchte er sich an einer Foto-Drohne, was jedoch qualitativ nicht funktionierte, wie gewünscht. „Ich hab dann den Tipp bekommen, mir selbst eine Drohne zu basteln.“ Für den damals 13-Jährigen war das offensichtlich keine große Hürde. Propeller, Verstrebungen, Motor, Akku, Kamera sowie ein Steuerungsmodul wurden zusammengesetzt und verlötet. Über eine Smartphone-App erfolgte die elektronische Einrichtung und Justierung. Und es konnte mit der Fernbedienung losgehen.

Ganz ohne Unterstützung kam Niklas dann doch nicht aus. „Wir sind im Juni 2018 zu einem Rennen in Dresden gefahren“, erzählt er. Dort fand er schnell Kontakt, konnte er fachsimpeln mit erfahreneren Akteuren. Wobei es den Sport erst seit vier, fünf Jahren wirklich organisiert gibt. „Mit einem heute 40-Jährigen aus Hannover chatte ich jetzt immer noch fast jeden Tag.“ In Dresden nahm sich das Kuphal-Duo vor, im neuen Jahr die eigene Renn-Premiere zu erleben. So lange hielten es die zwei allerdings nicht aus, schon im September trat Niklas in seinem ersten Wettkampf an.

Zur Galerie Der 15-jährige Niklas Kuphal aus Borna gilt als großes Talent im Drohnensport. 2019 war sein erstes komplettes Jahr als Aktiver, und bereits da hat er in der Spitze mitgemischt. Trainiert wird auf der Sportanlage Eula/Kesselshain.

Der Rausch der Geschwindigkeit

Spätestens seit dem Zeitpunkt ist der jetzige Zehntklässler Feuer und Flamme. „Das ist wie fliegen. Ich sehe alles, als würde ich drin sitzen. Und dann ist da der Rausch der Geschwindigkeit“, schwärmt der 15-Jährige. Immerhin beschleunigen die Copter in etwa einer Sekunde von Null auf 100, 120 Kilometer pro Stunde. Das unkomplizierte Miteinander unter den Aktiven spiele ebenfalls eine große Rolle, „das Gemeinschaftsgefühl“. Und dann baue und bastle er gern, probiere aus. „Da hat auch mein Vati gesehen, dass das ein schöner Sport ist.“

Was André bestätigt. Nach und nach habe er Blut geleckt – für das Hobby des Sohnes, selbst will er nicht teilnehmen. „Ich bin bei den Rennen so aufgeregt und angespannt. Die Finalläufe kann ich mir gar nicht ansehen.“ Da ist er lieber Chauffeur und Betreuer, zudem baut er die Hindernisse für den heimischen Trainingsparcours. „Ich kann auf diese Art an Wochenenden viel Zeit mit Niklas verbringen. Was will ein 15-Jähriger sonst mit seinen Eltern unternehmen“, fragt der Berufskraftfahrer, der auch nach Scheidung und Auszug in Borna lebt und unter der Woche meist unterwegs ist. Mutter Daniela ist nicht ganz so mit dem Drone-Racing-Virus infiziert.

Niklas fliegt steil durch die Konkurrenz

2019 dann mischte Niklas die Szene auf. Anders als im Fuß- und Handball gibt es nicht die eine dominierende Organisation, die offizielle Wettbewerbe und Titelkämpfe ausrichtet. Zahlreiche Veranstalter und Verbände springen auf den Trend auf, bemühen sich, den möglichen Boom nicht zu verpassen. In der Rennserie von Aircrasher, einem der größeren Anbieter in Deutschland, stürmte der junge Bornaer in der Standard-Klasse bei sieben Teilnahmen zu fünf Siegen und einem zweiten Platz, was ihm den Gesamtsieg und gewissermaßen eine Titel Deutscher Meister einbrachte. In den letzten zwei Wertungen des Jahres versuchte er sich schon in der Pro-Klasse für die professionelleren Sportler, wo er zunächst Fünfter wurde und schließlich den Abschlusswettkampf in der Messe Friedrichshafen gewann.

Eine andere, internationale Reihe ist die Multi-GP-Series, bei der überall der gleiche Hinderniskurs geflogen wird. Niklas gelang es, mit der Drei-Runden-Zeit weltweit Platz 47 zu erreichen. Was ihm die Qualifikation fürs Finale in den USA einbrachte. „Da wir aber alle Kosten hätten selbst tragen müssen, haben wir darauf verzichtet.“

Diese Pokale und Plaketten hat der junge Bornaer Drohnenpilot Niklas Kuphal allein 2019 gewonnen. Quelle: privat

Nicht verzichten wollen Kuphals auf die WM in China; wobei der Austragungsort vom Welt-Luftsportverband Fédération Aéronautique Internationale (FAI) noch nicht bestätigt ist. „Bis jetzt war es aber immer in China“, sagt Niklas. Als Gesamtvierter der deutschen Qualifikation in Nördlingen (Platz drei) und Crailsheim (Rang neun) wurde er vom FAI-Ableger Deutsche Aero-Club nominiert. Der aber wohl nur 800 Euro für den wahrscheinlichen 3000-Euro-Ausflug beisteuert. „Da wäre es natürlich toll, wenn wir noch Unterstützung finden würden“, meint Vater André.

Hoher finanzieller Aufwand im Drone Racing

Nicht nur diese Reise ist teuer. Überhaupt ist das Hobby recht kostenintensiv, fügt der 47-Jährige hinzu. Die Anschaffungen gehen ganz schön ins Geld: Material für eine Drohne 300 bis 400 Euro, Videobrille 500 bis 600 Euro, Fernbedienung 700 Euro, Sendemodul und Empfänger je 200 Euro. Bei Absturz und Crash, mit einem anderen Copter oder Wand und Pfeiler in der Halle, gehen vor allem Propeller und Akkus schnell kaputt. 400 Rotoren pro Quartal werden Niklas von einem Produzenten gestellt; wobei er das Doppelte benötigt. Und die Batterien, die Kurzzeitbelastungen von 200 Ampere bei Vollspeed aushalten müssen, können da schon mal ausbrennen. Überhaupt halten sie nur etwa eineinhalb Minuten, also geradeso ein Rennen, ehe sie wieder aufgeladen werden müssen. Sechs davon hat Niklas – und vier Ladegeräte.

Hinzu kommen die Ausgaben für die Fahrten zu den „Wettkämpfen, die es im Osten kaum gibt“, so der Vater. Obwohl mit eigenem Wohnmobil und Zelt unterwegs, schlägt da jedes Wochenende mit 200 und mehr Euro zu Buche. Im vergangenen Jahr, hat er zusammengerechnet, hat das Hobby rund 8000 Euro verschlungen. Zwar helfen viele aus der Familie mit, ob das dennoch Jahr für Jahr zu finanzieren ist, weiß er noch nicht. „Bisher gibt es in Deutschland keine Prämien. Und größere Sponsoren haben wir nicht.“

SV Eula stellt die Trainingsstätte für den Bornaer

Glück hatten Kuphals, nachdem beim Üben im Wohngebiet auch die Beschwerden immer lauter wurden. „Natürlich, die Drohne ist nicht leise, vor allem wenn sie Kurven fliegt“, sagt André. Umso froher sind sie, dass sie beim Sportverein Eula eine Heimstatt gefunden haben. „Klar ist es etwas ganz anderes, als wir sonst haben“, meint Vorsitzender Nico Jakubaschk. „Aber Sport ist Sport, auch wenn man es im Ort schon hört.“ Regelungen für die Nutzung einer Rasenfläche, die auch den jungen Kickern zur Verfügung steht, wurden getroffen. „Die Gerätschaften und Hindernisse sind ja transportabel, das geht schon“, so der SVE-Chef. „Was der Verein uns ermöglicht macht uns stolz“, sagt André Kuphal. „Deshalb zieht Niklas bei Siegerehrungen das Vereinstrikot an.“

Hier auf der Sportanlage Eula/ Kesselshain ist der 15-Jährige fast täglich anzutreffen, nach dem Unterricht, an Wochenenden und Feiertagen vormittags. Etwa zwei Stunden dreht er hier bei fast jedem Wetter mit der Drohne Runde um Runde über den Parcours, den er immer mal neu zusammenstellt. Schließlich kommt es wesentlich auf die Reaktionszeit an. Trotz der intensiven Belastung leidet die Leistung an der Dinter-Oberschule offensichtlich nicht. Als Neuntklässler hatte er zuletzt einen Durchschnitt von etwa 1,7. Nun in der zehnten Klasse hofft er, unter 2 zu bleiben. In der Prüfungsphase wird das Training wohl etwas eingeschränkt werden müssen. Einen Lehrvertrag als, genau passend, Elektroniker hat Niklas schon bei Alltec Automatisierungs- und Kommunikationstechnik in Eula unterschrieben.

Einen Gesamtterminplan für dieses Jahr hat sich das große Drone-Racing-Talent noch nicht aufgestellt. Der Auftakt ist am Wochenende 8./9. Februar bei der „Modell Leben“ auf der Messe Erfurt. Die Qualifikationsläufe beginnt an beiden Tagen, jeweils 10 Uhr. Dann fliegen bis zu acht Drohnen auf dem Race-Track (Rennkurs) um die schnellste Zeit. Mehr als 80 Piloten sind angemeldet. Das Finale steigt am Sonntag ab 13 Uhr. Dann treffen die besten sechs Flieger aufeinander. Niklas Kuphal will dazugehören und dann möglichst den ersten Pokal 2020 mit nach Hause nehmen.

Die Trendsportart FPV-Racing, auch Drohnenrennen, Drone Racing genannt, ist laut Deutschem Modellflieger-Verband der aktuellste und am schnellsten wachsende Trend im Bereich Modellbau. Seit wenigen Jahren werden kleine Multicopter auch von Hobbyisten aus der Ego-Perspektive – First-Person-View ( FPV) – gesteuert. Dazu wird mit Hilfe einer kleinen Kamera und eines Videosenders ein Livebild an den Piloten gesendet. Dieser bekommt das Videosignal auf einer speziellen Videobrille oder einem Monitor angezeigt. So kann er den kleinen Multicopter präzise um Hindernisse steuern sowie abgesteckte Rennstrecken entlang fliegen – und das mit bis zu 130 Kilometer/Stunde Spitzengeschwindigkeit. Multicopter sind Fluggeräte, bei denen mehrere fest montierte Rotoren für Auftrieb sorgen. Beim Drone Racing werden in der Regel Qudracopter (vier Rotoren) eingesetzt. Mit dieser Art Modell-Motorsport wurde im Jahr 2014 als Amateursport in Australien begonnen, heißt es bei Wikipedia.

Von Olaf Krenz