Jusos in Sachsen haben erstmals eine Doppelspitze

Dresden

Die Jusos in Sachsen werden erstmals von einer Doppelspitze angeführt. Die Landesdelegierten-Konferenz des SPD-Jugendverbandes sprach sich am Samstag in Chemnitz für Mareike Engel (Leipzig) und Max Stryzek (Chemnitz) aus. Auf sie entfielen jeweils 59,5 Prozent der Stimmen, wie der Landesvorstand mitteilte. Die beiden neuen Vorsitzenden wollen sich demnach vor allem für die Förderung des ländlichen Raumes und gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen. Der bisherige Vorsitzende Fabian Funke war im Herbst in den Bundestag gewählt worden und nicht mehr angetreten.

Die Jusos Sachsen ist die Parteijugend der SPD Sachsen und hat fast 1400 Mitglieder.

Von RND/dpa