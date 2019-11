Dresden

Bei der Suche nach den Tätern des spektakulären Juwelenraubs aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden vermelden die Ermittler erste Erfolge. Ein am Montagmorgen in Dresden sichergestelltes Autowrack sei tatsächlich der Fluchtwagen, teilte die eingesetzte Sonderkommission (Soko) „Epaulette“ am Dienstag mit. Es habe sich ein Hinweis bestätigt, „wonach die Täter mit einem Audi A6 vom Tatort flüchteten und diesen kurze Zeit später in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Straße in Brand setzten.“

Im Fahrzeug seien inzwischen auch Spuren sichergestellt worden, erklärte Kriminalrat Olaf Richter, Chef der 20-köpfigen Ermittlergruppe. Die Tiefgarage sei nun vorübergehend abgesperrt und als Tatort deklariert worden. Zudem sollen Befragungen im Umfeld des unterirdischen Parkplatzes stattfinden. Neben dem besagten Audi brannten am Montagmorgen gegen 5.10 Uhr auch noch drei weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage.

Vorsätzlicher Brand auch an der Augustusbrücke

Zudem gehen die Behörden auch weiter davon aus, dass der Brand des Stromverteilerkastens in Nähe der nur wenige Meter vom Residenzschloss entfernten Augustusbrücke ebenfalls mit dem Einbruch in Verbindung steht. Der Verteilerkasten sei nachweislich mit Vorsatz in Brand gesetzt worden, in Folge dessen die Straßenbeleuchtung auch in der Umgebung des Tatortes ausfiel. „Insgesamt sprechen die Umstände für eine zielgerichtete und vorbereitete Tat“, so Soko-Chef Richter.

Die Untersuchungen in der historischen Schatzkammer im Erdgeschoss des Residenzschlosses seien auch am Dienstag weiter fortgesetzt worden – weshalb eine abschließende Bestandsaufnahme dessen, was tatsächlich am Montagmorgen von den Tätern entwendet worden war, noch nicht stattfinden konnte. Belastbare Informationen dazu, wie viele der 94 Einzelteile der drei Juwelengarnituren, die sich hinter der zerstörten Sicherheitsglasscheibe befanden, wird es deshalb erst im Anschluss an die Tatortermittlungen geben.

Direktor: Unklar, wie es auf dem Boden aussieht

Am Dienstag hatte der Direktor des Schatzkammermuseums, Dirk Syndram, erklärt. „Ich weiß, dass einige Objekte nicht an ihrem Platz sind. Aber ich kann nicht sagen, wie es auf dem Boden der Vitrine aussieht.“ Syndram und seinen Mitarbeitern lägen bisher nur Handyfotos der Beamten vor, die den Tatort untersuchen. Diese Foto bergen aber viele Unklarheiten, so Syndram weiter. Klar sei aber, dass viel mehr als die zehn Teile der Brillant- und Diamantgarnituren fehlen. Er vermute, „die Große Brillantschleife ist nicht mehr in Dresden“.

Am Dienstagmorgen, genau 24 Stunden nach dem Einbruch am Montagmorgen um 5 Uhr, waren Beamte der Dresdner Bereitschaftspolizei in Nähe des Residenzschlosses unterwegs, um Passanten zu befragen, so Soko-Chef Richter weiter. In diesem Zusammenhang sei auchbereits mit Gästen eines nahen Hotels gesprochen worden. „Entscheidende Hinweise ergaben sich aus den Gesprächen bislang nicht“, hieß es am Dienstag.

Dafür gingen bereits zahlreiche andere Informationen über die verschiedenen Kanäle der Behörden ein – die Soko sprach von bislang 91 konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung. Diese werden nun geprüft. Zudem weist die Soko „Epaulette“ auf ein Portal der sächsischen Polizei im Internet hin, auf dem unter anderem auch Bild- und Videodateien für die Behörden hochgeladen werden können.

Das Hinweisportal: sn.hinweisportal.de

Von Matthias Puppe