Kabinett berät über aktuelle Corona-Lage in Sachsen

Dresden

Sachsens Regierung will an diesem Dienstag über die aktuelle Corona-Lage im Freistaat beraten, für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Am Montag hatte Sachsen nach einer Entscheidung der Bundesregierung vorsorglich alle Impftermine mit dem Vakzin von Astrazeneca gestoppt. Damit wird die Impfkampagne im Freistaat weiter ausgebremst - so musste etwa ein Modellprojekt mit Impfungen in Hausarzt-Praxen auf Eis gelegt werden. Zudem gibt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Auskunft über den laufenden Schulbetrieb. Am Montag hatten Oberschulen und Gymnasien wieder geöffnet - vorerst allerdings ohne die geplante Testpflicht, weil nicht überall genügend Selbsttests zur Verfügung stehen.

Zudem wollen sich Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar zu dem Polizeieinsatz am vergangenen Samstag in Dresden äußern. Trotz des auch von Gerichten bestätigten Verbotes einer „Querdenken“-Demonstration versammelten sich Hunderte Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Stadt. Zeitweise gerieten die Proteste außer Kontrolle, mehrere Polizisten wurden verletzt.

Von dpa/Christiane Raatz