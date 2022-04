Kälte-Ei oder warmer Frühling? Erster Trend fürs Osterwetter in Sachsen

Leipzig

Strenger Nachtfrost und Schneeschauer bis in tiefere Lagen: Der Start in den April verlief am Wochenende wie erwartet sehr turbulent. Und so wird es auch in den nächsten Tagen bleiben. Mal Sonne, viel Sturm und sogar Schneefälle sind wieder möglich: Der April weiß nicht, was er will.

Am Donnerstag drohen erneut Schneefälle in Sachsen

„Der Spätwinter ist noch nicht vorbei. In dieser Woche bleibt es turbulent“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Markant könnte in dieser Woche immer wieder der Wind werden: Im Norden und in der Mitte gab es schon am Montag vereinzelte Sturmböen. In Leipzig blies der Wind bis zum Nachmittag in der Spitze bis knapp 80 km/h. Und es wird noch heftiger: „Der Norden könnte am Donnerstag sogar Orkanböen abbekommen. Eine gefährliche Situation“, so Jung. Dazu deuten mehrere Wettermodelle am Freitag eine Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands an. Aktuell würde sie vom Saarland, über Rheinland-Pfalz, Hessen bis nach Bayern, Thüringen und Sachsen reichen. „Dabei fiele in diesem Streifen Schnee bis runter.“

Überschwemmungen durch Dauerregen möglich

Weiter südlich muss dann mit heftigem Dauerregen gerechnet werden. „Im Stau vom Schwarzwald können teilweise bis zu 100 Liter Regen zusammenkommen – verbunden mit der Gefahr von Überschwemmungen“, warnt der Meteorologe. Genau über Deutschland würden sich nach aktuellem Stand polare Luftmassen aus Norden und warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum treffen. „So stellt man sich doch typisches Aprilwetter vor“, kommentiert der Dominik Jung die spannende Lage. „Was für ein Wetterchaos in der aktuellen Wetterwoche. Die Wettermodelle sind außer Rand und Band.“

Norden muss mit Orkanböen rechnen

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor Wetterchaos - vielen Regionen droht Hochwasser. „Durch den Regen und die Schneeschmelze kommt einiges an Wasser zusammen, so dass teilweise Warnschwellen überschritten werden“, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Am Donnerstag dürfte die stürmische Westwetterlage ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Sturmtief „Nasim“ bringt dann nicht nur kräftigen Regen, sondern örtlich auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. „Vor allem dem Norden könnte sogar eine sehr gefährliche Unwetterlage durch Orkanböen drohen“, sagte der Meteorologe.

Wettermodelle: In der Karwoche plötzlich warm?

Eine Wetterbesserung sehen die Modelle dagegen für die Karwoche: Es deutet sich eine Erwärmung an. „Einige Wettermodelle rechnen nächste Woche sogar mit 27 oder 28 Grad, also Werten nahe der 30-Grad-Marke. Das kann man angesichts der aktuellen Wetterlage draußen kaum glauben“, bleibt Dominik Jung noch zurückhaltend. Immerhin: Beim Osterwetter gibt der aktuelle Trend eher Entwarnung – ein neues Kälte-Ei droht demnach zu den Feiertagen nicht.

Erster Ostertrend: Eher kein Kälte-Ei

Der erste Trend zu Ostern sieht leicht wechselhaftes Wetter, aber Höchstwerte um 15 bis 21 Grad im Raum Leipzig eher 15 bis 17 Grad. „Damit ließe es sich doch gut leben. Nach aktuellem Stand immerhin keine Eiersuche im Schnee,“ so Wetterexperte Jung. Allerdings sei dies nach wie vor nur ein Trend. „Das Aprilwetter springt beim Übergang vom Winter zum Sommer derzeit extrem hin und her. Das macht eine gesicherte Oster-Prognose derzeit fast unmöglich. Da müssen wir also noch etwas abwarten.“

Von Olaf Majer