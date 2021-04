Kältester April seit 1929: Sachsen bekommt auch in der neuen Woche Polarluft ab

Leipzig

Das Aprilwetter wird auch in der neuen Woche nicht wirklich besser. Nur der Regen wird etwas wärmer: Bis zur Wochenmitte wird es in Sachsen und Thüringen bei Werten um die 12 bis 15 Grad immerhin etwas angenehmer als in den Tagen zuvor. Allerdings kann es immer wieder nass werden: Zwischen einigen sonnigen Abschnitten gibt es immer wieder Regenschauer.

Erneut frostiger Start ins nächste Wochenende

In der zweiten Wochenhälfte geht es dann aber schon wieder mit den Temperaturen in den Keller. „Die Achterbahnfahrt beim Wetter geht weiter. Ab Donnerstag erreicht uns schon wieder der nächste Polarluftvorstoß. Die Höchstwerte rutschen unter die 10-Grad-Marke“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Die Kaltluft wird dann auch das nächste Wochenende bestimmen. „Wir haben dann wieder frostige Werte in den Morgenstunden.“ Sein unterkühlter Ausblick: Ein stabiles Frühlingswetter mit dauerhafter Wärme um die 20 Grad ist in diesem April kaum noch möglich.

Experte: Das wird nichts mehr mit Aprilfrühling

„Das wird in diesem Jahr nichts mehr mit einem Aprilfrühling“, so Jung. Allerdings sind wir aber auch sehr verwöhnt aus den Aprilmonaten der vergangenen Jahre. Oftmals brachte der Monat einen ersten Hauch von Sommer mit viel Sonnenschein und Wärme. In diesem Jahr ist der April dagegen ein echter Reinfall: Ständig Nachtfrost und auch am Tag kaum 10 Grad, dazu immer wieder Schneeregen-, Graupel- und Regenschauer. „Der April zeigt sich eigentlich mit ziemlich typischen Wetter. Doch die Temperaturen sind deutlich zu kalt für die Jahreszeit. Ein Polarluftvorstoß folgt auf den nächsten“, so Jung.

Die April-Kälte Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Kein Scherz: Wärmster Tag war bisher der 1. April

Kein Aprilscherz: Der bisher wärmste Tag in diesem Monat war bundesweit der 1. April. In Leipzig stimmt das nicht ganz: Denn hier war es an der Messstation Holzhausen am vergangenen Sonntag (11.April) mit 19,8 Grad noch einen Tick wärmer im Vergleich zum Monatsstart mit 19,5 Grad. Doch im Monatsverlauf ging es überall steil bergab. Bisher liegt die mittlere Deutschlandtemperatur in diesem Monat bei 4,5 Grad. In Leipzig war es am 6. April mit nur fünf Grad am kältesten, dazu kam Nachtfrost bei minus 1,5 Grad. „Zuletzt war ein Monat April im Jahr 1929 so kalt gewesen. Allerdings war das dann auch der Stand am Monatsende. Mal gucken wo wie in diesem April am Monatsende stehen“, sagt der Meteorologe.

Die Prognose zum 1. Mai Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Prognose: So wird der Start in den Mai

Doch die Prognosen für den Tanz in den Mai – so er denn coronabedingt überhaupt ein Thema ist – sind bislang eher ernüchternd. „Die Modelle zeigen für den Monatswechsel bislang eher mäßige Frühlingstemperaturen, etwa zwischen 10 und 15 Grad. Das ist aber schon das höchste der Gefühle. So richtig warm ist das noch nicht“, meint der Wetterexperte. Immerhin: Größere Regenmengen sind um den 1. Mai herum bislang nicht in Sicht.

Von Olaf Majer