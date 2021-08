Kameraden aus Bennewitz im Hochwassergebiet: „Die Menschen brauchen weiter Hilfe“

Bennewitz/Altenbach

Obwohl die Kameraden bereits seit einigen Tagen von ihrem Einsatz in der Gemeinde Rech (Rheinland-Pfalz) zurück sind, bleiben die Bilder der Zerstörung durch das Hochwasser der Ahr noch immer im Gedächtnis. „Was wir dort erlebt haben, ist unbeschreiblich“, berichtet der Bennewitzer Gemeindewehrleiter Olaf Ettig. An manchen Stellen des einst idyllischen Weindorfes blieb kein Stein auf dem anderen. „Vom Leid der Menschen, die zum Teil alles verloren haben, möchte ich erst gar nicht reden.“

„Uns war von vorn herein klar, dass wir etwas tun müssen. Schließlich gab es damals für Bennewitz beim Muldehochwasser 2002 und 2013 Unterstützung von vielen Seiten und aus ganz Deutschland.“ Schnell meldeten sich weitere Kameraden aus den Nachbarkommunen. Thallwitz stieß dazu und sechs Männer aus Beucha, die dank eines zur Verfügung gestellten Fahrzeugs der Firma RettMedic aus Bitterfeld-Wolfen ebenfalls das Team verstärkten. Mit insgesamt 33 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Bennewitz, Altenbach, Deuben, Thallwitz und Beucha sowie acht Fahrzeugen startete der 59-Jährige am 19. Juli in Richtung Landkreis Ahrweiler.

Zwischenstopp des Konvois im Basislager am Nürburgring

Die Organisation des Unternehmens, so Ettig, gestaltete sich im Vorfeld keineswegs einfach. Kreisbrandmeister Nils Adam half, wo es ging, sodass sich der Löschzug am Montagabend gegen 21 Uhr endlich in Bewegung setzen konnte. Am Morgen darauf, 6 Uhr, erreichte der Konvoi schließlich den Nürburgring – das Basislager und der Bereitstellungsraum für sämtliche Rettungskräfte. Hier mussten sich zunächst alle in Geduld üben. Denn erst Stunden später erhielt der Gemeindewehrleiter endlich konkrete Aussagen zum Einsatzort. „Unser Ziel, das Weindorf Rech, welches zur Verbandsgemeinde Altenahr gehört, erreichten wir am frühen Nachmittag.“

Kein Strom, kein Trinkwasser sowie überall zerstörte Häuser und Straßen: Diese Bilder nahmen die Kameraden des Löschzuges bei ihrer Ankunft in der Ortsgemeinde Rech auf. Quelle: privat

„Straßen gab es nicht mehr. Kein Strom, kein Trinkwasser und überall zerstörte Häuser.“ Das Hochwasser vom 14./15. Juli beschädigte zudem die Nepomukbrücke, den ältesten Ahr-Überweg, riss einen Großteil des steinernen Viadukts auf der Südseite fort und teilte Rech damit in zwei Hälften. Bereits vor Ort seien schon das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr gewesen. „Um ehrlich zu sein, ist die Katastrophe im Landkreis Ahrweiler keinesfalls mit der Muldeflut bei uns zu vergleichen. Das Hochwasser hat sich regelrecht durch die Schlucht gewälzt, alles rechts und links davon vernichtet.“

Muldentaler Kameraden übernehmen die Einsatzleitung

Kaum in Rech angekommen, übernahmen die Muldentaler die Einsatzleitung für das komplette Dorf und koordinierten die nächsten Tage bis zu 150 Einsatzkräfte. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Dominik Gieler verschaffte sich die Führungsspitze um Olaf und Daniel Ettig sowie Stephan Kleeberg erst einmal einen Überblick und teilte danach vier Abschnittsleiter ein – Andreas Lohse (Thallwitz), Björn Adam (Bennewitz), Dirk Albrecht (Bennewitz) und Sebastian Ettig (Altenbach). „Björn Adam stellte zum Beispiel den Einsatz der Baumaschinen zusammen. Ihm zur Seite stand dabei ein freiwilliger Helfer namens Christian, der nicht zu unserer Truppe gehörte, aber als Bauingenieur die nötige Erfahrung mitbrachte.“

Vom Hochwasser zerstörte Autos und Hausrat: Das Hochwasser der Ahr hinterließ in Rech ein Trümmerfeld.. Quelle: privat

Die Mannschaft aus dem Landkreis Leipzig blieb bis zum 24. Juli und wurde vom Löschzug Markkleeberg abgelöst. Am Sonnabendnachmittag 15 Uhr traten sie schließlich die Heimreise an und schlugen kurz vor Mitternacht in Altenbach auf – zwar erschöpft, aber dennoch froh über ihren Beitrag.

Bennewitz richtet Spendenkonto für Hochwasseropfer ein

Auf die Frage, woran sich Ettig besonders erinnern könne, sagt er: „An die Dankbarkeit der Leute und die tolle Zusammenarbeit mit Bürgermeister Gieler. Wir sind herzlich aufgenommen worden – wie in einer großen Familie.“ Betroffen macht ihn jedoch auch heute noch das Schicksal der Hochwasseropfer. „Sie brauchen auf alle Fälle weiterhin Hilfe. Ob im Großen durch den Bund oder im Kleinen durch unsere Spenden.“ Eigens dafür hat die Gemeinde Bennewitz ein Spendenkonto eingerichtet. Jenes Geld, das Einwohner übrigens am 19. Juli den Kameraden gleich mitgaben, sei an richtiger Stelle angekommen, so Ettig, der zum Schluss vor allem das Engagement der 33 Kameraden lobte. Ebenso würdigte Bennewitz‘ Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) die Leistung der Helfer.

Spendenkonto der Gemeindeverwaltung Bennewitz, IBAN: DE 28 8609 5484 0340 0202 43, BIC: GENODEF1GMV, Verwendungszweck: Hilfe Hochwasser 2021

Von Kai-Uwe Brandt