Dresden

Tiktok, Instagram, Youtube: Sachsen geht im Kampf gegen den Lehrermangel neue Wege. Mit einer Werbekampagne sollen Abiturientinnen und Abiturienten für den Beruf interessiert werden – und genau dort abgeholt werden, wo sie sich in ihren Online-Communitys wohl fühlen. „Wir müssen an die jungen Leute ran, eine positive Grundstimmung erzeugen“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zum Kampagnenstart am Donnerstag in Dresden.

Deshalb seien unter anderem Videospots „in Jugendsprache übersetzt“ worden. Zugleich werben Lehrerinnen und Lehrer in Filmen und auf Plakaten, um Nachwuchs in die sächsischen Klassenzimmer zu bekommen. „Wir hoffen sehr, das es verfängt“, gesteht Piwarz.

Werbekampagne kostet pro Jahr 400.000 Euro

Der Freistaat lässt sich die aufwendige Kampagne in diesem und im nächsten Jahr immerhin 400.000 Euro kosten. Dafür werden auch Schulbusse mit entsprechender Werbung übers Land fahren, genauso soll in großflächig mit Plakaten und in allen 1400 Schulen mit Postern geworben werden. Unter www.lehrer-werden-in-sachsen.de klärt seit Donnerstag zudem ein neues Online-Portal auf. Bislang studieren 18 Prozent der sächsischen Abiturientinnen und Abiturienten auf Lehramt. Bundesweit sind es rund 10 Prozent. „Wir wollen und müssen unsere Quote halten“, macht Piwarz klar.

Nicht alle freien Stellen können besetzt werden

Tatsächlich hat der Freistaat nicht erst seit Kurzem ein Nachwuchsproblem in den Schulen, sondern mindestens seit zehn Jahren, räumt der Kultusminister ein. Wie bereits zum Schuljahresbeginn konnten auch zum letzten Halbjahr nicht alle freien Lehrerstellen in Sachsen besetzt werden.

Von den geplanten 800 Einstellungen sind nur 719 umgesetzt worden, was einer Lücke von zehn Prozent entspricht. Davon sind 564 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, 16 pädagogische Fachkräfte sowie 139 Seiteneinsteiger, deren Quote damit knapp 20 Prozent beträgt. Während in Leipzig zum 1. Februar sogar über die eigentliche Planung hinaus eingestellt werden konnte und auch Dresden nahezu keine Probleme bei der Stellenbesetzung hatte, klaffen in allen anderen Regionen erhebliche Lücken.

Aktuell viele Ausfälle wegen Corona-Quarantäne

Doch das ist nicht das einzige Problem: Die beiden Corona-Jahre haben die Mängel in den Schulen offengelegt, aktuell gibt es aufgrund von Engpässen und Corona-Quarantänen auch überdurchschnittlich viele Stundenausfälle. Piwarz hofft, dass sich Schülerinnen und Schüler trotz der Schwierigkeiten nicht davon abhalten lassen, auf Lehramt zu studieren. „Mit der Werbekampagne wollen wir ja auch diese Probleme beheben. Wir haben kein Geld- und auch kein Stellenproblem – sondern ein Köpfe-Problem“, erklärt der Kultusminister.

In den nächsten fünf Jahren geht jede vierte Lehrkraft in Rente

Dabei könnte sich der Lehrermangel schon bald sogar noch verschärfen: In den nächsten fünf Jahren gehen jeweils rund 1500 Pädagoginnen und Pädagogen in Ruhestand – schon allein für sie muss Ersatz gefunden werden. Das ist etwa jede vierte Lehrkraft. Darüber hinaus gehen Prognosen des Statistischen Landesamtes von einem deutlichen Anstieg der Schülerzahlen aus: Damit müssten auch erheblich mehr Lehrkräfte eingestellt werden.

Allerdings fehlen heute bereits Hunderte Lehrerinnen und Lehrer: Zum Jahreswechsel waren es 226 in Grundschulen, 383 in Oberschulen und 129 in Gymnasien. Aufgrund des Schüleranstieges beläuft sich der Mehrbedarf auf mindestens 2500 Lehrerstellen in den nächsten sieben Jahren. Auch das Kultusministerium hält erhebliche Aufstockungen für notwendig: Laut Berechnungen aus dem vergangenen Jahr müsste die benötigte Stellenzahl von 30.740 auf bis zu 33.850 steigen.

SPD fordert grundlegenden Kurswechsel in der Bildung

Dass die Werbekampagne der richtige Weg ist, aus dem Dilemma zu kommen, wird sowohl innerhalb der Regierungskoalition als auch aus der Opposition bezweifelt. Die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel bezeichnet die Aktion als „sicherlich gut gemeint“, fordert aber: „Ohne einen strukturellen und inhaltlichen Kurswechsel wird Sachsen seine Bildungsqualität verlieren. Dann werden die Bildungserfolge vom Zufall bestimmt und nicht von pädagogischen Leitlinien, denn dann wird ungesteuerter Unterrichtsausfall die lehrplangesteuerte Stundentafel ersetzen.“

Linke hat Zweifel an Wirksamkeit der Werbekampagne

Ähnlich äußert sich Luise Neuhaus-Wartenberg, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sie begrüße zwar alle Bemühungen, mehr junge Menschen für das Lehramt zu begeistern – bezweifle aber, „dass uns diese Werbekampagne helfen wird, wenn die Praxis weiterhin andere Eindrücke bereithält“. Das Kultusministerium und das Landesamt für Schule und Bildung müssten das Studium sowie den Umgang mit den Interessierten attraktiver machen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gewerkschaften fordern seit Langem mehr Lehrerstellen

Gewerkschaften fordern seit Langem deutlich mehr Stellen – das Problem war und ist allerdings, diese auch besetzen zu können. „Im neuen Doppelhaushalt für 2023/24 muss deutlich mehr Geld für für Personalaufstockungen, kleinere Gruppen und Klassen sowie Entlastungen bereitgestellt werden“, sagt Uschi Kruse, die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Ähnlich äußert sich auch der Sächsische Lehrerverband (SLV). „Der Lehrkräftemangel ist das größte Problem im Schulbereich und stellt eine massive Bedrohung für Bildungsqualität, die Bildungsgerechtigkeit und die Zukunft unseres Landes dar“, erklärt SLV-Vize Michael Jung.

Von Andreas Debski