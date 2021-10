Leipzig

Es ist Donnerstagnachmittag, als sich in einer alten umgebauten Fabrikhalle aus Backstein im Leipziger Westen etwa 20 Männer und Frauen zusammensetzen, um eine kleine Revolution anzustoßen. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft des Schokoriegels. Denn der muss anders produziert werden, da sind sich alle einig. Nur wie?

Und das sagen Leute, die selbst Schokriegel herstellen und sie verkaufen. Wie bitte, da kritisiert ein Unternehmen sein eigenes Produkt? Oder ist es nur ein cleverer Marketing-Schachzug, der den Scheinwerfer mal wieder auf die Schokolade werfen soll?

Um zu verstehen, was am Donnerstag in Plagwitz vor sich ging, muss man The Nu Company kennen – und natürlich ihre Schokoriegel. Drei junge Männer – Christian Fenner, Thomas Stoffels, Mathias Tholey, alle Anfang 30 – lernten sich in Aachen beim Studieren kennen. Drei angehende Autoingenieure, die beste Voraussetzungen hatten, die Welt zu verändern. Denn: Sie waren unendlich gelangweilt. Miterleben wie entschieden wird, ob der CD-Schlitz vom Autoradio des neuen Modells lieber schwarz oder silber designt sein soll? Das reichte ihnen nicht.

Besonderes Geschenk

Aber eines Abends bekam einer von ihnen ein besonderes Geburtstagsgeschenk von seiner Freundin. Sie hatte seine Lieblingsschokolade aufgeschmolzen, mit Nüssen und Beeren verfeinert und wieder fest werden lassen. Schokolade, aber anders. Vielleicht sogar: gesünder. Er erzählte seinen Freunden davon. Was, wenn man das im großen Stil machen würde, fragten sich die Ingenieure. „Auf einmal war da die Chance, wirklich etwas verändern zu können“, sagen sie heute. Sie kopierten den Riegel der Freundin, gaben noch eine Portion Hanfsamen hinzu. Fertig war das Rezept für den ersten „Nucao“-Riegel.

2016 gründeten die drei Männer ihre Firma, sie zogen nach Leipzig, erschufen eine erste Kollektion Riegel und platzierten sie in Supermarkt und Drogerien. Sie gewannen die Chefin der Parfümeriekette Douglas als Beraterin und sammelten 14 Millionen Euro bei Investoren ein, unter anderem vom deutschen Ex-Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg. 2020 machten sie sieben Millionen Euro Umsatz. Die Riegel sind vegan und bio, es gibt Varianten wie Zimt, Nougat oder geröstete Haselnuss. Laut der plastikfreien und heimkompostierbaren Verpackung kommen sie mit 65 Prozent weniger Zucker als die Konkurrenz aus. Für jeden verkauften Riegel wird ein Baum gepflanzt, bis 2030 sollen es eine Milliarde sein. Selbstverständlich ist die Schokolade fair gehandelt.

The Nu Company glaubt also, dass der Schokoriegel, den man in erster Linie gern isst, so nicht ausreicht. Stattdessen muss ein Produkt her, das man vor allem gern kauft. Schließlich wird, so das Versprechen, mit jedem „Nucao“-Riegel, der über die Ladentheke geht, die Welt ein kleines bisschen besser.

So weit, so gut. Aber um ihrer Kampagne noch ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen, dachten sich die drei Leipziger, dass nun bitteschön auch die etablierten Schokohersteller, die Konkurrenz, nachziehen soll. Auch Mars, Bounty oder Halloren müssen moralisch korrekte Riegel auf den Markt bringen. Also setzten sie ein Schreiben auf: das Reinheitsgebot für Schokolade. Darin forderten sie, dass die Unternehmen bis zum Jahr 2030 ihr Riegelangebot umstellen: 30 Prozent weniger Zucker, weniger Milch, keine Plastikverpackungen mehr, transparente Zutatenlisten, keine Kinderarbeit, Klimaneutralität.

In ihrem Werbespot fahren die Nucao-Macher mit einem Lkw auf die Firmengelände der anderen Hersteller und lassen ihr mit rotem Wachs versiegeltes Reinheitsgebot im Umschlag da. Der Slogan: „Wir müssen reden.“ Das sollte ja nun gemacht werden, auf einem gemeinsamen Schokoladengipfel in Leipzig.

Einige Schoko-Giganten zu Besuch – doch nicht alle

In der Wunderbar treffen sich an diesem Tag die Schoko-Experten. Doch auch wenn nicht alle Schoko-Giganten gekommen sind, einige große Namen sind dann doch hier.

So zum Beispiel: Tony’s Chocolonely, ein Schokoriegel aus den Niederlanden mit extrem buntem Design, ins Leben gerufen von Journalisten, die eigentlich nur zum Thema Kakao recherchieren wollten, aber dann kurzerhand selbst ins Business einstiegen. Zwei Vertreter von Fairfric ist da, einem deutsch-ghanaischen Unternehmen, das Wert darauf legt, in Afrika zu produzieren, um einen höheren Anteil des Verkaufspreises der Schokolade vor Ort zu lassen. Außerdem hat Bahlsen aus Hannover jemanden geschickt, sowie Halloren aus Halle.

Interessant ist natürlich auch, wer nicht nach Leipzig gekommen ist – und warum. Ferrero schickte keine Antwort. Mars-Manager Carsten Simon teilte immerhin mit, man freue sich über jeden Mitstreiter, da „keiner von uns die Welt alleine retten“ werde. Man wolle außerdem gern nach Westafrika einladen. „Da könnten wir euch vor Ort zeigen, was schon passiert, und wir diskutieren gemeinsam, was noch möglich ist.“

Nestlé-Geschäftsführerin Carmen Borsche sagt: „Wir finden es super, dass ihr genau diese Themen alle ansprecht, auf die es ankommt.“ Allerdings würde man selbst ja bereits viel tun: Immerhin würden Smarties mittlerweile in Papier statt Plastik verpackt. Und es gebe schon ein veganes KitKat. „Natürlich kommt da noch viel, viel mehr“, sagt sie. Nach Leipzig könne sie dafür aber nicht kommen.

Anteil an Kinderarbeit gestiegen

Ganz falsch ist der Hinweis der Nestlé-Chefin nicht: Es wird schon viel darüber nachgedacht, wie Schokolade besser werden kann. Und das schon lange. Schon um die Jahrtausendwende unterzeichneten namhafte Vertreter der Schokoladenindustrie, darunter Nestlé, Mars und Ferrero eine freiwillige Vereinbarung. Das Ziel: Die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sollten bis 2005 beendet werden. Doch aus den Plänen wurde nichts. Eine Studie im Auftrag des US-Außenministeriums stellte im vergangenen Jahr fest, dass der Anteil an Kinderarbeit sogar gestiegen ist.

Auch Siegel, die fairen Handel und Nachhaltigkeit versprechen, werden ihren Ansprüchen nicht immer gerecht. Das ärgerte den Schweizer Schokoladenproduzenten Zotter vor drei Jahren so sehr, dass er kurzerhand das Fairtrade-Siegel von seinen Produkten nahm. Das Logo würde nur im Ansatz versprechen, dass Kakaobauernfamilien existenzsichernde Einkommen erhielten. Er halte Fairtrade „für eine gute Idee“, erklärte Josef Zotter. Aber ihm sei auch wichtig, dass seine „Kunden eine Schokolade bekommen, in der drin ist, was drauf steht“.

Gleichzeitig gibt es Initiativen wie „Inkota“, die versuchen, mittels Kampagnen Menschen in Deutschland über die Missstände in der Schokoladenindustrie aufzuklären – und sie dazu zu bringen, dass sie sich für den vermeintlich richtigen Riegel entscheiden. Das Resultat? „Frustrierend“, sagt ein Sprecher. Die Bemühungen fruchteten bei den Konsumenten nur ganz allmählich. „Seit 20 Jahren verspricht die Schokoladenindustrie, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Doch die großen Unternehmen sind vom grünen Bereich immer noch weit entfernt“, so der Sprecher.

Warum sollte ausgerechnet ein kleines Leipziger Start-up daran etwas ändern? Schließlich gibt es, anders als beim Diesel, keine Anzeichen dafür, dass Schokolade (auch die ohne jegliche Moral) ein Produkt auf dem absteigenden Ast ist. Das Geschäft läuft blendend, im Coronajahr 2020 wurden 1,14 Millionen Tonnen Naschwaren mehr produziert als im Vorjahr, eine Steigerung um 2,3 Prozent. Dass mehr als die Hälfte der Deutschen an krankhaftem Übergewicht leidet, tut all dem auch keinen Abbruch.

Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie sieht die Bemühungen aus Leipzig mit Skepsis. Sprecherin Solveig Schneider spricht von „zwar ganz, ganz wichtigen Themen“, um die es in der Branche gehe. Man halte den Schokoladengipfel aber für eine „reine PR-Kampagne“, für die man keine Einladung erhalten habe. Heimkompostierung sei für Besserverdienende ja ganz nett, „aber die Mehrheit der Deutschen wohnt nun einmal nicht im Garten“.

Außerdem werde zwar von Zuckerreduzierung gesprochen. Die Riegel seien aber kalorienreicher als der Durchschnitt. Und schließlich werde mit „vegan“ geworben und auf der Verpackung stehe dann: Kann Spuren von Milch enthalten. Damit konfrontiert, sagt Nu-Company-Chef Fenner, dies sei dadurch begründet, dass auf den Maschinen, auf denen die Nu-Riegel produziert werden, eben auch andere Schokolade entstünde.

Tolle Gesprächsatmosphäre

Was bleibt von dem Leipziger Schoko-Gipfel? Nach vier Stunden Gespräch im kleinen Kreis, gibt es noch kein Programm und keine Absichtserklärung zu lesen. Aber es herrscht Aufbruchstimmung, bei allen. Lars Bardenhagen, Beschaffungsmanager vom Keks-Giganten Bahlsen aus Hannover, sagt: „Ich fand die Gesprächsatmosphäre einfach toll. Es war ein super open Space.“ Er habe mehr über die verschiedenen Sichtweisen seiner Branche gelernt. Und er wolle diese Eindrücke mit nach Hannover nehmen und intern kommunizieren. Vielleicht sei es ja der erste Schritt auf einem langen Weg.

„Das war ein erster Schritt“, sagt auch der Leipziger Gründer Fenner. Der Weg zum Schoko-Reinheitsgebot sei aber noch länger als jeder Riegel der Welt. Denn der Teufel läge nun einmal im Detail. Ein Beispiel: In Herstellerländern Schokolade produzieren? Das sei für The Nu Company sehr schwierig, weil in den Riegel Zutaten aus der ganzen Welt flössen. Wie man es machte, man würde es falsch machen.

Wird es einen zweiten Schokoladengipfel geben? „Hoffentlich“, sagt Fenner. Er selbst merke ja, dass ihn immer mehr Menschen fragten: Wo kommt der Riegel denn her? Was macht er mit meinem Körper? „Irgendwann werden wir uns vor künftigen Generationen rechtfertigen müssen, wie wir gewirtschaftet haben“.

