Kampf gegen Hunger: Schwedischer Botschafter wirbt in Wurzen für Agenda 2030

Wurzen

Es war seine allererste Reise seit März. Und sie führte Per Thöresson (58) mitten in Corona-Zeiten nicht nach New York, Rio oder Tokio, sondern nach – Wurzen. Und das nicht ohne Grund: Wurzen ist die erste Stadt in den neuen Bundesländern, in der die Wanderausstellung „ Schweden und die Agenda 2030“ gezeigt wird.

Als Praktikant, später als fest angestellter Mitarbeiter war Thöresson 1986 bis 1988 in der Finanzabteilung von Daimler Benz in Stuttgart beschäftigt: „Es war mein erster Job“, erinnert sich der Schwede an schöne Jahre. Sein Traum war es, möglichst bald nach Deutschland zurück zu kehren. 2017 wurde er wahr. Seine Exzellenz Thöresson ist seitdem Botschafter in Berlin.

Erinnerungen an bewegte Jahre

Zwischendurch arbeitete der Diplomat bei den Vereinten Nationen in der Schweiz, in Österreich und den USA. 2015 war er in New York persönlich dabei, als die UNO an jenem 25. September die Agenda 2030 beschloss. Der ehrgeizige Aktionsplan sieht etwa vor, dass in zehn Jahren der Hunger weltweit besiegt sein soll.

Derzeit müssen eine Milliarde Menschen weltweit mit weniger als 1,14 Euro am Tag auskommen. Die 17 grundlegenden Ziele, die in 169 Unterpunkten aufgelistet wurden, umfassen zudem Themen wie Strategien gegen den Klimawandel oder die Gleichstellung der Frau. Das Papier steht unter dem Titel „Unsere Welt verändern – Programm für nachhaltige Entwicklung bis 2030“.

Sämtliche Vorhaben sind in Schweden bindend

In seinem Heimatland sei die Agenda bereits in sämtlichen Gesetzen verankert, für alle schwedischen Ministerien seien die Beschlüsse bindend. „Uns bleiben noch zehn Jahre, die Agenda 2030 zu erfüllen“, sagte der Botschafter am Montag in seiner Rede vor Wurzener Gymnasiasten. Man sei schon weit gekommen, aber noch lange nicht am Ziel, so Thöresson.

Mit einer Wanderausstellung in ganz Deutschland will die schwedische Botschaft für die Agenda 2030 werben. Die 17 Nachhaltigkeitsziele hätten höchste Priorität – national wie international. Unterstützt wird der Botschafter von Petra Löschke, der schwedischen Honorarkonsulin für Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sie vermittelte die erste Station der Schau.

Viel Lob für Wurzener Gymnasium

Sie lobte die seit 23 Jahren bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen des Lichtwer-Gymnasiums zur Vasaschule im skandinavischen Gävle. Ursprünglich wollten Anfang der Woche abermals junge Schwedinnen und Schweden ihre Gastfamilien in Wurzen besuchen: „Doch Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung“, bedauerte Schulleiterin Marina Schwarzbach.

Die Wurzener Lehrerin Violetta Wollny verlas die Grüße der Leiterin der Vasaschule, Sofie Nordell Kvarnebrink, sowie deren Kollegen Olle Käll und Ingalill Zeeck, die sich schriftlich an die Wurzener „Penne“ gewandt hatten und sich dafür bedankten, dass die Partnerschule in Deutschland die Wanderausstellung der schwedischen Botschaft so aktiv unterstütze.

Wochenlange Fleißarbeit

Frieden und Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, aber auch Ernährung und Geschlechtergleichheit – in wochenlanger Fleißarbeit erarbeiteten Anna Smolny, Benny Rasch, Leonie Manz und all die anderen freiwilligen Wurzener Gymnasiasten viel beachtete Vorträge, mit denen sie am Montag ihre Sicht auf die Agenda 2030 verdeutlichten.

Mit besonderer Spannung lauschten die Anwesenden dem Gespräch zwischen Papa und Tochter der Familie von Carlowitz aus Heyda, Gemeinde Lossatal. Johannes von Carlowitz, Landwirt. Eva von Carlowitz, Zehntklässlerin im Lichtwer-Gymnasium. Beide sind Nachfahren des legendären Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), einst Oberberghauptmann unter August dem Starken.

Schöpfer des Begriffs „Nachhaltigkeit“

Der Autor der „Naturmäßigen Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ (1713) gilt als Schöpfer des forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffs. Als der damalige deutsche Umweltminister Klaus Töpfer 1992 auf der Klimaschutzkonferenz in Rio de Janeiro von Nachhaltigkeit sprach, bezog er sich in seiner Rede direkt auf den Sachsen Hans Carl von Carlowitz.

In einer Zeit, als das Holz eine knappe Ressource war, begründete Hans Carl von Carlowitz die Notwendigkeit, Bäume planvoll nachzupflanzen – ganz im Sinne künftiger Generationen, Carlowitz nannte sie die „liebe Posterität“. So gesehen sei der Altvordere aktueller denn je, sagt Johannes von Carlowitz.

Tragisches Schicksal der Familie

1945 wurde die damals in Falkenhain ansässige Familie von Carlowitz über Colditz auf die Insel Rügen deportiert. Sein Urgroßvater Anton sei dort verhungert, sein Großvater, Job von Carlowitz, 1965 in Naumburg gestorben, so Johannes von Carlowitz. Sein Vater Georg ging Anfang der Fünfzigerjahre in den Westen. 1990 kehrte er zurück in seine alte Heimat.

Vater und Sohn pachteten einzelne Flurstücke. Später kauften sie diese. In Kühnitzsch gründete die Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb, den der Sohn noch heute leitet. Dem schwedischen Botschafter, Per Thöresson, begegnete Johannes von Carlowitz nicht mit leeren Händen. Er überreichte ihm einen selbst gezogenen jungen Eichenbaum.

Hochzeitsreise ins „Land der Sehnsüchte “

Thöresson freute sich sehr über das Geschenk und staunte nicht schlecht, als Carlowitz verriet, dass die Hochzeitsreise ihn und seine Frau Felicitas vor 25 Jahren nach Schweden, ins Land der Sehnsüchte, führte. „Dort gibt es atemberaubende Natur, glasklare Seen und Bäche, Elche, Mücken und tolle Menschen, ob Astrid Lindgren oder Abba, Greta Garbo oder Greta Thunberg.“

Für ihn klinge die Zielvorgabe der Agenda 2030 wie die normalste Sache der Welt, holte Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin aus: „Die Realität indes sieht schon ein wenig anders aus“, fügte er hinzu und erinnerte an den aktuell schwierigen Umgang mit den Flüchtlingen aus dem Lager Moria. Umso mehr wünsche er der Wanderausstellung viel Erfolg.

Wurzen – einzige Station der Schau in Sachsen

Röglin nannte es eine Ehre, dass Wurzen der einzige Ort in Sachsen sei, an dem die Schau gezeigt würde. Für Konsulin Löschke kein Zufall, dass die Wahl auf Wurzen fiel. Vor gar nicht langer Zeit weihte sie auf dem Alten Friedhof eine Infotafel für die schwedische Krankenschwester Elsa Brandström ein. Die Wurzener hatten dem „Engel von Sibirien“ dort ein Denkmal gesetzt.

Thöresson dankte allen Schülern, die an der Präsentation der Ausstellung beteiligt waren. „Ihr seid unsere Zukunft“, sprach’s und überreichte Urkunden samt schwedischer Schokolade. Er wünschte allen Gesundheit. Corona und Schweden – war da nicht was, Herr Botschafter? „Ja, unsere Schulen blieben durchweg geöffnet. Wir hatten auch keine Verbote, sondern nur Empfehlungen.“

Schülerreferate Aus Anlass der Präsentation der Wanderausstellung der schwedischen Botschaft im Lichtwer-Gymnasium hielten Wurzener Schüler vielbeachtete Vorträge: Anna Smolny (Klasse 12) zu gesunder Ernährung (Nutri-Score) Benny Rasch (Klasse 11) zu Zusatzstoffen in Lebensmitteln Leoni Manz (Klasse 12) zu Schwerhörigkeit Adrian Faesel (Klasse 12) zu Lernen in Coronazeiten Emma Tzeuschner und Sontje Hermann (Klasse 12) zu Geschlechtergleichheit Jule Vogel und Greta Löscher (Klasse 9) zu sauberem Wasser Sophia Kamp, Julie Brosche und Tina Scholz (Klasse 11) zu sauberer Energie Romy Sickrodt und Anja Neigum (Klasse 9) zum Verhältnis Stadt-Land Luise Bodendieck (Klasse 12) zum Hochwasser Lisa Hammer und Leanna Graul (Klasse 8) zum Klimaschutz Lena Kupfer und Norah Matthea Förster (Klasse 10) zu Frieden und Gerechtigkeit Außerdem erlebten die Zuhörer in der Aula ein Gespräch zwischen Vater Johannes von Carlowitz, Landwirt aus Heyda, und seiner Tochter Eva, Schülerin am Gymnasium, zur Nachhaltigkeit.

Von Haig Latchinian