Dresden

Sachsen sagt dem Linksextremismus den Kampf an. Was LVZ.de schon am Dienstag vermeldete, ist jetzt offiziell. Innen- und Justizministerium gründen die Sonderkommission Linksextremismus Leipzig (SoKo LinX). Die neue Einheit ist am Landeskriminalamt ( LKA) angesiedelt und wird von der Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) der Generalstaatsanwaltschaft Dresden unterstützt.

Nach dem Überfall auf eine Leipziger Projektentwicklerin aus der Immobilienbranche, zu dem sich die linksextreme „Kiezmiliz“ bekannt hatte, ist nun die Offensive vorgestellt worden.

„Staatsanwaltschaften erhöhen den Ermittlungsdruck“

Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU): „ Politischer Extremismus muss mit aller Härte und Entschlossenheit bekämpft werden. Die sächsischen Staatsanwaltschaften erhöhen den Ermittlungsdruck. Die zentrale Ermittlungseinheit der Generalstaatsanwaltschaft Dresden zur Bekämpfung extremistischer Straftaten wird künftig unmittelbar vor Ort in Leipzig vertreten sein und die Ermittler der Staatsanwaltschaft Leipzig unterstützen. Diese Teams werden eng vernetzt und auf kurzen Wegen mit der SoKo LinX zusammenarbeiten.“

Innenminister Roland Wöller ( CDU) ergänzte: „Gewalt gegen Menschen, Verwüstung von Baustellen und Aufruhr gegenüber der Staatsgewalt: Wir lassen es nicht zu, dass eine linksextremistische Szene den Rechtsstaat und seine Bürgerinnen und Bürger terrorisiert! Für mehr Effektivität in unserem Handeln bauen wir die bei der Polizei in Leipzig bestehenden Ermittlungseinheiten nun zur einer schlagkräftigen Soko LinX aus.“

Zahl der Ermittler wird verdoppelt

Im Bereich des sächsischen Innenministeriums ist der Ausbau der bisherigen Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Linksextremismus Leipzig (GEG-LE) zur SoKo LinX beabsichtigt. Die Zahl der Ermittler wird verdoppelt. In der SoKo LinX arbeiten künftig zehn Beamte des Landeskriminalamtes und zehn Beamte der Polizeidirektion Leipzig.

Die zentrale Aufsicht wird durch ZESA der Generalstaatsanwaltschaft Dresden sichergestellt. Zwei Staatsanwälte werden deshalb eng mit der SoKo LinX auch vor Ort in Leipzig zusammenarbeiten, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Dresden.

Neben den beschlossenen Maßnahmen von Polizei und Justiz soll auch die Zusammenarbeit der Stadt Leipzig mit den Sicherheitsbehörden weiter intensiviert werden. Deshalb haben sich Innenminister Wöller und Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) für kommenden Freitag zu einem Treffen in Dresden verabredet. Ein Thema sei dabei die Extremismusprävention.

Mehr zum Überfall auf die Projektentwicklerin Neubau in Connewitz: Leipziger Immobilienmitarbeiterin überfallen

Von LVZ