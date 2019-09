Nach der Landtagswahl in Sachsen bewerben sich allein aus den Reihen der CDU gleich zwei Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten. Neben Amtsinhaber Matthias Rößler meldete auch seine langjährige Stellvertreterin, Andrea Dombois, Ansprüche am formell höchsten Posten im Freistaat an. Entsprechende Bewerbungen bestätigte die CDU-Fraktion am Donnerstag. Zunächst hatte die Chemnitzer „Freie Presse“ darüber berichtet.

Nach Angaben der Fraktion soll am Freitag auf einer Fraktionssitzung entschieden werden, welchen Kandidaten die Union für das Amt vorschlägt. Rößler ist seit zehn Jahren Landtagspräsident und sitzt genau wie Dombois seit 1990 im Parlament. Dombois war seit 1994 ununterbrochen entweder 1. oder 2. Vizepräsidentin des Landtages. Möglicherweise kommt noch Konkurrenz von der AfD. Die Rechtspopulisten ließen am Donnerstag offen, ob sie selbst einen Kandidaten ins Rennen schicken.

Nach der Geschäftsordnung des Landtages wird der Präsident vom Parlament in geheimer Abstimmung gewählt. Die stärkste Fraktion - bisher war das stets die CDU - schlägt ein Mitglied des Parlamentes zur Wahl vor. Bei den Vizepräsidenten haben die Fraktionen entsprechend ihrer Stärkeverhältnisse das Vorschlagsrecht.

dpa