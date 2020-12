Kann Shopping-Tourismus aus Sachsen in andere Bundesländer verhindert werden?

Leipzig

Ab Montag ist mit Weihnachtseinkäufen in der Leipziger Innenstadt Schluss: Sachsen geht in den Lockdown und alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, müssen schließen. Es steht zu befürchten, dass dann viele Einkaufsfreudige den Freistaat verlassen, um etwa im benachbarten Sachsen-Anhalt den vorweihnachtlichen Geschenkeeinkauf zu erledigen. Die neue Corona-Schutzverordnung verbietet das allerdings.

Shopping-Ausflüge über die Landesgrenze hinweg sind ab Montag nicht mehr erlaubt. In der Corona-Schutzverordnung ist zwar festgelegt, dass Einkaufen im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder des Arbeitsplatzes erlaubt ist. Allerdings endet diese Regelung an der Landesgrenze.

Punktuelle Kontrollen sind geplant

Der große Shopping-Ansturm in andere Bundesländer soll damit verhindert werden. Doch kann das gelingen? Laut Sächsischem Innenministerium sind punktuelle Kontrollen in Planung. Derzeit befindet sich die sächsische Polizei in Abstimmungen mit den Kollegen aus Sachsen-Anhalt, wie eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage mitteilte. Details zu Ablauf und Umfang der Kontrollen konnten allerdings noch nicht benannt werden.

Währenddessen melden sich zu den neuen Bestimmungen bereits kritische Stimmen. Der ehemalige sächsische Justizminister Jürgen Martens ( FDP) hält das Verbot für verfassungswidrig. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er, dass, wer innerhalb der 15 Kilometer nach Sachsen-Anhalt fahren könnte, dies auch dürfe. Die Schutzverordnung untersagt dies jedoch deutlich.

„Es wird viel kontrolliert“

Die Gefahr eines Einkaufs-Tourismus sieht auch das Sächsische Sozialministerium (SMS): „Uns ist das Problem bewusst. Gerade mit Blick auf das Einkaufen hätten wir uns eine bundesweit einheitliche Regelung gewünscht. Allerdings können wir in Sachsen angesichts der Infektionszahlen nicht warten“, heißt es. Die angrenzenden Bundesländer seien über die im Freistaat geplanten Regelungen informiert worden.

Natürlich könne nicht verhindert werden, dass der eine oder andere zum Einkaufen trotzdem die Landesgrenze passiere, so das Sozialministerium. „Wir appellieren an die Vernunft der Menschen, die Regeln einzuhalten“, heißt es weiter. Und wenn doch dagegen verstoßen wird? „Es wird viel kontrolliert, aber wir sind ein offenes Land. Wer gegen die Corona-Regeln verstößt und dabei erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen“, so das SMS. Wie diese konkret aussehen, also wie hoch beispielsweise ein Bußgeld ausfällt, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen klären.

Von Lilly Günthner