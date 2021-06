Kann die Maske bei Hitze weg? – Leipziger Experte gibt Antwort

Leipzig

Die Temperaturen werden hochsommerlich, und die Inzidenz sinkt deutlich. Wie wichtig sind jetzt noch die Masken, die in den vergangenen Monaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie beigetragen haben?

„Moderate Belastung bei eindeutig gezeigtem Nutzen“

Dr. Nils Kellner, leitender Oberarzt an der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg, sieht in der Maske eine „moderate Belastung bei eindeutig gezeigtem Nutzen“. Bei Nicht-Einhaltung der Abstandsregeln sei sie auch draußen weiter sinnvoll. „Schließlich muss uns bewusst sein, dass wir uns weiterhin in einer fragilen Situation befinden.“ Das gelte erst recht drinnen, wo sich Abstände noch weniger einhalten lassen und Aerosole ein Problem sein können.

„Feuchte Masken wechseln“

Prinzipiell seien Masken bei Hitze nicht weniger wirksam. „Allerdings sind durchfeuchtete Masken in der Funktion reduziert – und das kann bei höheren Temperaturen schneller geschehen“, erklärt Kellner. Somit sei eventuell ein häufigerer Wechsel erforderlich. „Damit ergibt sich dann auch nicht die Gefahr einer mikrobiologischen Verunreinigung“, sagt der Infektiologe.

„Keine Gefahr durch FFP-Masken“

In einigen Elternforen hält sich derweil das Gerücht, FFP-Masken seien nur bis 25 Grad zugelassen; bei höheren Temperaturen würden gefährliche Chemikalien freigesetzt. Dafür sieht Kellner keine Anhaltspunkte. „Eine temperaturabhängige Zulassung für FFP-Masken ist mir nicht bekannt und wird auch im Krankenhaus nicht praktiziert.“ Diese hätten allerdings eine begrenzte Tragedauer, die bei höheren Temperaturen reduziert sein könne. Grundsätzlich gehe es hier aber eher um die allgemeine Belastung des Tragenden. Man solle daher überlegen, wann und wo eine FFP-Maske erforderlich sei und ob nicht auch ein normaler Mundschutz reiche, der eine deutlich geringe Belastung mit sich bringe – insbesondere im Freien.

„Impfung bleibt das Bollwerk gegen die Pandemie“

Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik, sieht die Gesellschaft mit dem GGG-Prinzip – also mehr Möglichkeiten für Getestete, Genesene und Geimpfte – auf dem richtigen Weg. So könne man sich in kleinen Schritten der Normalität nähern. Dabei bleibe die Impfung das Bollwerk gegen die Pandemie.

Von Björn Meine