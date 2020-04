Kann sich mein Haustier mit Corona infizieren? Leipziger Virologe antwortet

Leipzig

Johannes Rau machte aus der Liebe zu seinem Haustier kein Geheimnis. Über seinen Riesenschnauzer Scooter soll der ehemalige Bundespräsident (1999-2004) einmal gesagt haben: „Mein Hund ist als Hund eine Katastrophe, aber als Mensch unersetzlich.“ Für viele Menschen mag dies besonders während der Corona-Pandemie gelten: Haustiere spenden Trost oder bieten einen willkommenen Anlass, das Haus während der Quarantäne zu verlassen. Doch die Corona-Pandemie sorgt auch für Verunsicherung: Kann sich auch mein Haustier mit dem Coronavirus infizieren? Und kann es das Virus auf den Halter übertragen?

Anfang der Woche sorgte eine Nachricht weltweit für Schlagzeilen und für Verunsicherung bei vielen Haustierbesitzern: Ein Tiger in einem New Yorker Zoo hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Vermutlich hat ein Pfleger das Virus auf das Wildtier übertragen. Was bedeutet das für Hund und Katze? Müssen auch sie bald zum Coronatest?

Einer, der sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt hat, ist Professor Thomas Vahlenkamp, Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig.

Professor Vahlenkamp, können sich auch Haustiere durch den Kontakt zu ihren Besitzern mit dem Coronavirus infizieren?

Es gibt bisweilen lediglich vereinzelt Berichte aus China von einem Hund, aus Belgien von einer Katze und jüngst auch aus New York von einem Tiger im Zoo, bei denen von einer Covid-19-Infektion berichtet wurde. Natürlich ist nachvollziehbar, dass sich Tierbesitzer in Anbetracht der weiten Ausbreitung der Infektionen Sorgen um ihre Haustiere machen. Es gibt derzeit allerdings keinen Hinweis darauf, dass Infektionen vom Menschen auf ein Haustier beziehungsweise vom Haustier auf den Menschen wirklich effizient möglich sind.

Professor Thomas Vahlenkamp ist Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig. Quelle: Swen Reichhold/Universität Leipzig

Wie aussagekräftig sind die Nachweise von Corona-Infektionen bei Tieren?

Der alleinige Nachweis des Virus bei einem Tier ohne Symptome einer Erkrankung sagt nichts darüber aus, ob das Tier wirklich infiziert wurde oder ob der Nachweis lediglich durch das Zusammenleben mit infizierten Personen auf die Schleimhäute gelangt ist. Wir haben derzeit keinen serologischen Test, der eine Infektion wirklich nachweisen könnte. Zudem scheint bei anderen Tieren eine klinische Symptomatik nur zeitweise aufgetreten zu sein, sodass anzunehmen ist, dass sie wieder völlig genesen.

Kein Grund zur Sorge also?

In Anbetracht der globalen Ausbreitung mit weltweit über einer Million positiv getesteten Sars-CoV-2-Patienten sind die Berichte von Infektionen bei Tieren bislang wirklich Einzelfälle. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass von Haustieren keine Gefahr einer Tröpfcheninfektion für den Menschen ausgeht.

Wie steht es um das Fell der Vierbeiner? Können sich dort Coronaviren tummeln?

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der Virusmenge, ab. Auch die Beschaffenheit der Oberfläche spielt eine Rolle. Im Allgemeinen sind Coronaviren nicht besonders stabil. Die Übertragung des Virus durch das Streicheln eines Hundes oder einer Katze nach Kontakt mit einer infizierten Person auf eine andere Person ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Übertragung - beziehungsweise der Kontakt - nicht gleichzusetzen ist mit einer Infektion der Person.

Das bedeutet?

Das Streicheln eines Hundes, auf dessen Fell sich infektiöse Viren befinden, führt zunächst lediglich zur Übertragung des Virus. Dieses muss dann aufgenommen werden, um eine Infektion auszulösen. Bei Berücksichtigung grundsätzlicher hygienischer Maßnahmen, zum Beispiel Händewaschen, können solche Übertragungsmöglichkeiten minimiert beziehungsweise nahezu ausgeschlossen werden.

Also auch hier Entwarnung?

Es liegen weltweit keinerlei epidemiologische Hinweise darüber vor, dass Haustiere als Überträger der Infektion bei ihrer derzeitigen Ausbreitung eine Rolle spielen.

Woher stammt dann die Verunsicherung?

Über die Herkunft des neuen Coronavirus können wir derzeit lediglich sagen, dass die genetische Information sehr große Ähnlichkeiten mit Coronaviren besitzt, die bei Fledermäusen nachgewiesen wurden. Es ist naheliegend, dass das Virus von Fledermäusen über den Wirt Schleichkatze zum Menschen gelangt ist. Auch wenn die Untersuchungen hierzu noch in den Anfängen stecken, wird bereits an der Empfänglichkeit verschiedener Tierarten für das neue Coronavirus geforscht. Erste Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.

Sollte ich als Haustierhalter trotzdem besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen?

Grundsätzlich gelten für Tierhalter die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, die mit den allgemeinen Einschränkungen der körperlichen Kontaktaufnahme und den entsprechenden Abstandsregelungen verbunden sind. Die Versorgung eines Haustieres ist weiter möglich. Besitzer können auch weiterhin ihre Hunde ausführen, Futter kaufen oder den Tierarzt aufsuchen. Beim Ausführen von Hunden ist darauf zu achten, dass nur Mitglieder aus dem eigenen Haushalt den Hund begleiten dürfen, keine fremden Hunde gestreichelt werden und der Spaziergang nicht dazu genutzt wird, um sich mit Freunden oder Bekannten zu treffen.

Und wenn ich in Quarantäne bin?

In diesem besonderen Fall ist darauf zu achten, dass die Hygienemaßnahmen auch die Hundeleine einschließen, wenn der Hund von einer dritten Person ausgeführt wird. Für etwaige Desinfektionsverfahren eignen sich Präparate mit 62 bis 71 Prozent Ethanol, 0,5 Prozent Wasserstoffperoxid oder 0,1 Prozent Natriumhypochlorit. Auch die in Waschmitteln enthaltenen, fettlösenden Tenside führen zur Inaktivierung von Coronaviren.

